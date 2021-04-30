Fenerbahçe’de ‘kural hatası’ isyanı! Penaltı mı, ofsayt mı?

Süper Lig’in 38. haftasında oynanan ve 0-0’lık beraberlikle sonuçlanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında, yine VAR kararları öne çıktı.

Maçın 27. dakikasında Mesut Özil’in pasına hareketlenen Enner Valencia, Steven Caulker'ın müdahalesiyle topla buluşmak üzereyken ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi ancak, VAR incelemesinin ardından Ekvadorlu oyuncunun ofsaytta olduğu tespit edilerek penaltı kararı iptal edildi.

Fenerbahçe cephesi “IFAB kurallarına göre ofsayt pozisyonundaki oyuncu topa dokunmadan önce penaltı yapılırsa, pozisyon ofsayt olsa bile penaltı geçerli” diyerek kural hatası yapıldığını savundu.

Ofsayt kararının doğru olduğunu savunanlar ise, kural kitabındaki “Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır” maddesinin uygulandığını belirtiyor.

“CİDDİ BİR PROSEDÜR VE KURAL HATASI VAR”

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşta pozisyonu değerlendiren eski hakem Deniz Çoban, şu ifadeleri kullandı:

“Bir oyuncu şeklen ofsayt pozisyonundaysa ofsayt olarak değerlendirilemez. Pozisyonundan avantaj elde etmesi, oyuna veya rakibe müdahale etmesi lazım ki burada yok. Burada söyleyeceğimiz tek şey savunmanın pozisyon almasını engelleyecek şekilde koşu yolunda bulunuyor. VAR dedi ki ‘Ofsayt ver’. Hakem, ofsayt verdi. Ama bu bir yorum gerektiren pozisyon. VAR yorum gerektiren bir pozisyona coğrafi tespit yapıyormuş gibi ‘Ver ofsaytı başla’ diyemez. ‘Gel, izle’ diyecek. Nihai karar tartışmalıdır. Ciddi bir prosedür ve kural hatası var” ifadelerini kullandı.

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AHMET ÇAKAR: “KURAL HATASI”

Penaltının pozisyonuyla ilgili olarak Twitter’da paylaşım yapan eski FIFA hakemi Ahmet Çakar, “FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa ofsayt ihlali gerçekleşmez, penaltı verilir, der. Ben değil FIFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-Fenerbahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır” yorumunda bulundu.

IFAB OFSAYT KURALI NE DİYOR?