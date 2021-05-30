Fenerbahçe’de kurtuluş reçetesi hazır… Dev para bekleniyor

Geçen sezondaki geniş kadroda yaşanan sıkıntıları bir daha görmek istemeyen Fenerbahçe yönetiminde hummalı bir çalışma var. Kulübün menfaatleri doğrultusunda gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alan sarı-lacivertliler, kurtuluş reçetesini yazdı.

Kadroda düşünülmeyen Zajc, Frey ve Allahyar'dan 10 milyon Euro hedefleyen Fenerbahçe, bu 3 futbolcunun talipleriyle görüşecek. Zajc ile Allahyar'ın 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girebilir. Frey'in de satışından 3 milyon Euro hedefleniyor.

İTALYANLAR DEVREDE

Kuşkusuz takım içinde en değerli isim Attila Szalai. Macaristan ile EURO 2020'de boy gösterecek olan 23 yaşındaki yıldıza Milan, Lazio ve Fiorentina olmak üzere birçok dev kulüp talip. Fener, en az 20 milyon Euro isteyecek. Zanka, Dirar ve Kemal Ademi dönecek ama kadroda düşünülmüyor. Maaşları hakkında görüşmeler başlayacak.

SZALAI’NİN ALTERNATİFİ HAZIR

Fenerbahçe, Szalai'nin satılması durumunda kadroya takviye edilecek ismi belirledi. Sarı- lacivertliler, Wolfsburg'dan Anthony Brooks ile prensipte anlaştı. Alman kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ABD'li futbolcu, sarı-lacivertlilerin birçok transfer yaptığı Rogon Menajerlik Şirketi oyuncusu…

Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bir diğer oyuncu Filip Novak… Çekyalı futbolcuya ülkesinin takımlarından Sparta Prag talip oldu. 2 yıl daha kontratı bulunan Novak'a sarı-lacivertli yönetimden izin çıkacağı öğrenildi.