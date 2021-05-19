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Fenerbahçe’de Perotti şoku! İstanbul’dan ayrıldı

Fenerbahçe sağlık heyetini dinlemeyen Arjantinli yıldız Diego Perotti'nin futbol hayatı tehlikede...

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 08:15, 19/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Perotti şoku! İstanbul’dan ayrıldı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun sezon başındaki en büyük transfer hamlelerinden biri olan Diego Perotti, futbolculuk kariyerinin noktalanma ihtimaliyle karşı karşıya. 29 Kasım 2020'de oynanan Beşiktaş maçından sonra sahalara geri dönemeyen Arjantinli yıldızın, Fenerbahçe sağlık heyetinin onaylamamasına rağmen kişisel doktorunu dinleyerek dizinden ameliyat olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL’DAN AYRILDI

Tedavi sürecinde de kendi doktorunun programı doğrultusunda çalışan Perotti'nin sakatlığının geçmediği, hatta ameliyat olduğu ayağındaki sinirlerde zedelenme olduğu belirtildi. Fenerbahçe sağlık heyeti de 32 yaşındaki yıldız ismin yeniden sahalara dönüşünün zor olduğunu raporladı. Yönetim, Perotti'nin geleceğini görüşmek için menajerini İstanbul'a çağırırken Arjantinli futbolcu Türkiye'den ayrıldı.

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Yayınlanma Tarihi:08:05,