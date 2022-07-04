Fenerbahçe’nin kurtuluş reçetesi gençlerde!

Fenerbahçe camiası, geleceğe umutla bakıyor. Teknik Direktör Jesus’un elinde potansiyelli, takıma katkı vermeye hazır, 25 yaşın altında 21 oyuncu bulunuyor. Bu futbolcular önümüzdeki yıllarda takım iskeletinin ana parçalarını oluşturacak, kulübe para da kazandıracak...

İrfan YİRMİBEŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe, son birkaç yıldır sürdürülen yeniden yapılanma politikası ile doğru adımlar atarak geleceğini garantiye aldı.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un elinde gelecek vadeden, potansiyelli, parlamaya hazır çok sayıda oyuncu bulunuyor. Bu da sarı-lacivertli camianın geleceğe umutla bakmasını sağlıyor. Genç yaşta deneyim kazanan bu futbolcular, önümüzdeki yıllarda takım iskeletinin ana parçalarını oluşturacak. Kadrodaki birçok oyuncuya Avrupa kulüplerinin ilgisi de söz konusu.

EN GÖZDE ARDA GÜLER

Sarı-lacivertliler, bu oyuncuların satışından ciddi bir bonservis geliri elde ederek ekonomik olarak da rahatlayabilir. Mevcut kadroda, A takım potansiyelli gençler dahil, 25 yaş ve altında 21 oyuncu bulunuyor. Jesus özellikle 20 yaş altındaki gençlerle yakından ilgileniyor.

Portekizli hoca genç isimleri rotasyona dahil edip takıma koymaya çalışacak. Potansiyeli en yüksek oyuncu Arda Güler. Camia, yaşları genç olan yabancı oyuncularından da gelir bekliyor.

FERDİ KADIOĞLU HAYALİNE KAVUŞTU

Partizan maçında takımın en eskilerinden biri olarak Altay çıktıktan sonra kaptanlık bandını takan Ferdi Kadıoğlu, “Önde baskı yapıyoruz, rakip sahada çok fazla top kapıp, 3. bölgede tehlike üretiyoruz. Rakip yarı sahada çok fazla top kazanma imkânımız oluyor. Kaptanlık gurur verici. 7 numarayı giymek de hayalimdi” şeklinde konuştu.