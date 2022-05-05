Fırat Aydınus 85 gün sonra geri döndü

Eski MHK tarafından liste dışı bırakılan Fırat Aydınus, 85 gün sonra bir maçta görev alacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) aldığı kararla eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından 8 Mart tarihinde görevden alınan hakemler arasında yer alan Fırat Aydınus geri döndü.

Ferhat Gündoğdu’nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Süper Lig’de son olarak 25. haftada 11 Şubat 2022 tarihinde oynanan Altay-Çaykur Rizespor maçını yönetmişti.

Tahkim Kurulu kararıyla görevi iade edilen ancak o tarihten bu yana maç yönetemeyen Fırat Aydınus, 85 gün sonra ilk kez Medipol Başakşehir-Galatasaray maçında düdük çalacak. Fırat Aydınus’un yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Özgür Ertem yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzelge olacak.

Bir diğer hakem Mete Kalkavan da, Fraport TAV Antalyaspor- Atiker Konyaspor karşılaşmasıyla 8 Mart tarihinden sonra Süper Lig’de ilk kez görev alacak.