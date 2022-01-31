Galatasaray’dan ayrılacak olan Bartuğ Elmaz, Marsilya’ya imza attı

Galatasaray ile sözleşmesini yenilemeyen 18 yaşındaki Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1'de Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya ile gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bartuğ Elmaz, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray’ın sözleşme yenileme teklifini kabul etmediği için kadro dışı kalmıştı.

Transfer yasağı bulunan Marsilya, gelecek sezondan geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Fransa’ya özel uçakla giden Bartuğ, Galatasaray’ın Marsilya’yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında forma giyme şansı bulmuştu. Genç futbolcu bu sezon sadece 1 dakika sahada kalabildi.

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Galatasaray’da forma şans bulamayacağını düşündüğü için sözleşme tekliflerini geri çeviren Bartuğ Elmaz’ın sarı-kırmızılı takımın Adana Demirspor’a yenildiği karşılaşma sonrasında sosyal medyadaki bir beğenisi tepki çekmişti.

Galatasaray’dan Adana Demirspor’a kiralık gönderilen Yunus Akgün’ün golü ve performansının dikkat çektiği maç sonrasında Elmaz, sosyal medyada bir taraftarın paylaştığı yaşlandırılmış Fatih Terim ile Burak Elmas fotoğrafı ve, “Takım gençleşti biz yaşlandık. Madem gençleşecektik, çıktı elimizdeki bir genç hepimize ders verdi” sözünü beğendi.

19 Şubat 2003 doğumlu, 1.79 cm boyundaki Bartuğ Elmaz, Türkiye’nin U15, U16, U17 ve U19 takımlarının toplamda 43 kere sırtına geçirdi.

MUSTAFA KAPI DA FRANSA’YA GİTMİŞTİ

Galatasaray daha önce profesyonel sözleşme imzalatamadığı Mustafa Kapı’nın Lille’e gidişine engel olamamıştı. Ancak Lille’de forma şansı bulamayan Kapı kısa bir süre önce Adana Demirspor’a transfer olarak Türkiye’ye geri dönmüştü.

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