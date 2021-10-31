Galatasaraylı Morutan’ın golü için ‘ofsayt’ tartışması! Beşiktaş’tan ‘adalet’ tepkisi

Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta Olimpiu Morutan'ın attığı şık gol için ofsayt tartışması yaşandı. Galatasaray'ın Morutan ile bulduğu gol, Beşiktaş'ın Hatayspor maçında iptal edilen golüne benzetildi. Siyah beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'adalet' tepkisi gösterdi.

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Süper Lig’in 11. hafta son maçında Gaziantep FK’yı ağırlayan Galatasaray, 45+2’de Olimpiu Morutan’ın ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla golü buldu ve ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle tamamladı. Ancak, Rumen oyuncunun attığı gol sırasında takım arkadaşı Victor Nelsson’un ofsayt pozisyonunda bulunması tartışmaları beraberinde getirdi.

Kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktada topla buluşan Morutan, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla klas bir gole imza attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Başarılı futbolcunun vuruşu yaptığı sırada Galatasaray’ın Danimarkalı stoperi Nelsson’un kaleci Günay Güvenç’in görüş alanını kapatması, pozisyonda ofsayt ihlali gerçekleştiği olduğu yorumlarına neden oldu.

“GÖRÜŞ AÇISINI KAPATIYOR MU? EVET”

Geçtiğimiz gün Beşiktaş’ın Hatayspor karşısında Mehmet Topal ile bulduğu gol, Montero’nun kalecinin önünde durduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Öte yandan eski hakem Deniz Ateş Bitnel, sosyal medya hesabından pozisyonla ilgili yaptığı paylaşımda “Golün güzelliğine kapılıp sormamız gereken soruyu atlamayalım! Nelsson Günay’ın görüş alanını engelliyor mu? Cevap EVET!” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübü resmi Twitter hesabından Hatayspor maçında iptal edilen golün ve Morutan’ın attığı golün fotoğraflarını paylaşarak, “Adalet herkese lazım” ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yazdı.

A D A L E T Herkese Lazım!!! pic.twitter.com/wC5xQIXJeu — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 31, 2021

OFSAYT KURALI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan IFAB kaynaklı Oyun Kuralı kitabında, konuyla ilgili pozisyon için şu ifadeler yer alıyor:

Ofsayt pozisyonundaki hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda

bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi, eğer rakibinin oynama

imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu

oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse

(örneğin rakibini bloklarsa), bu ihlal Kural 12'ye göre cezalandırılacaktır

bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi, eğer rakibinin oynama imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse (örneğin rakibini bloklarsa), bu ihlal Kural 12'ye göre cezalandırılacaktır Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncu

ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top

için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce

gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır

ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için

mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul

yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.