Hatayspor-Beşiktaş maçında tartışmalı karar

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, 74. dakikada Mehmet Topal ile beraberlik golünü attı ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. Hakem Cüneyt Çakır'ın kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor’a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıda kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda beraberlik için bastıran siyah-beyazlılar, oyuna sonradan giren Mehmet Topal’ın topukla attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.

Beşiktaş’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Valentin Rosier ceza sahası dışında topa gelişine vurdu. Maçın 68. dakikasında oyuna giren Mehmet Topal, kendisine doğru gelen topu kontrol ettikten sonra sırtı kaleye dönük pozisyondayken topukla vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Ancak Topal’ın vuruşu sırasında, ofsayttaki Francisco Montero’nun ayağını kaldırarak kaleci Munir’i yanılttığını tespit eden VAR odası, hakem Cüneyt Çakır’ı pozisyonu izlemesi için kenara çağırdı. Saha kenarında pozisyonu izleyen Çakır, Mehmet Topal’ın şık golünü iptal etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada karara tepki gösterirken, Montero’nun kaleci Munir’in görüş açısını kapatmadığını savundu. Kalan dakikalarda gol bulamayan Beşiktaş, deplasmandan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

OFSAYT KURALI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde yer alan IFAB kaynaklı Oyun Kuralı kitabında, konuyla ilgili pozisyon için şu ifadeler yer alıyor:

Ofsayt pozisyonundaki hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda

bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi, eğer rakibinin oynama

imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu

oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse

(örneğin rakibini bloklarsa), bu ihlal Kural 12’ye göre cezalandırılacaktır

bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi, eğer rakibinin oynama imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse (örneğin rakibini bloklarsa), bu ihlal Kural 12’ye göre cezalandırılacaktır Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncu

ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top

için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce

gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır

ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için

mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul

yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.