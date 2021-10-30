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Hatayspor-Beşiktaş maçında tartışmalı karar

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, 74. dakikada Mehmet Topal ile beraberlik golünü attı ancak VAR kararıyla gol iptal edildi. Hakem Cüneyt Çakır'ın kararı tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 18:13 - 30 Ekim 2021 Güncellenme:
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Hatayspor-Beşiktaş maçında tartışmalı karar

Süper Lig’in 11. haftasında Hatayspor’a konuk olan Beşiktaş, ilk yarıda kalesinde gördüğü golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarıda beraberlik için bastıran siyah-beyazlılar, oyuna sonradan giren Mehmet Topal’ın topukla attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.

Beşiktaş’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Valentin Rosier ceza sahası dışında topa gelişine vurdu. Maçın 68. dakikasında oyuna giren Mehmet Topal, kendisine doğru gelen topu kontrol ettikten sonra sırtı kaleye dönük pozisyondayken topukla vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Ancak Topal’ın vuruşu sırasında, ofsayttaki Francisco Montero’nun ayağını kaldırarak kaleci Munir’i yanılttığını tespit eden VAR odası, hakem Cüneyt Çakır’ı pozisyonu izlemesi için kenara çağırdı. Saha kenarında pozisyonu izleyen Çakır, Mehmet Topal’ın şık golünü iptal etti.

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada karara tepki gösterirken, Montero’nun kaleci Munir’in görüş açısını kapatmadığını savundu. Kalan dakikalarda gol bulamayan Beşiktaş, deplasmandan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

OFSAYT KURALI NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde yer alan IFAB kaynaklı Oyun Kuralı kitabında, konuyla ilgili pozisyon için şu ifadeler yer alıyor:

  • Ofsayt pozisyonundaki hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda
    bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi, eğer rakibinin oynama
    imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu
    oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse
    (örneğin rakibini bloklarsa), bu ihlal Kural 12’ye göre cezalandırılacaktır
  • Topla oynama niyetiyle topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncu
    ya topla oynamadan veya topla oynamaya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top
    için mücadeleye girmeden önce faul yapılırsa, bu durum ofsayt ihlalinden önce
    gerçekleştiği için faul ile cezalandırılır
  • Halihazırda topla oynayan veya oynamaya teşebbüs eden veya rakibi ile top için
    mücadele eden ofsayt pozisyonundaki bir oyuncuya ihlal yapıldığında, faul
    yapılmadan önce ofsayt gerçekleştiği için pozisyon ofsayt ile cezalandırılır.
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