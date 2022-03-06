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İrfan Can Kahveci atıldı, Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Trabzonspor mücadelesinin 17. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

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İrfan Can Kahveci atıldı, Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Spor Toto Süper Lig'de oynanan FenerbahçeTrabzonspor mücadelesinin 14. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin müdahalesinde Trabzonsporlu futbolcu Siopis yerde kaldı.

Hakem Zorbay Küçük, VAR odasından gelen uyarıyla izlediği pozisyon sonrası 17. dakikada İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart gösterdi. Kahveci bu sezon Süper Lig'de 3 sarı kart görürken, ilk kez kırmızı kart ile cezalandırıldı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde forma giydiği 16 müsabakada 2 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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