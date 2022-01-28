Joachim Löw’den Fenerbahçe’ye yeşil ışık

Gelecek sezon takımın başına geçmesi için uzun süredir görüşülen Joachim Löw’le planlanan projeler konusunda prensipte anlaşmaya varıldı. Maaş konusunda orta yol bulunduğu anda imzalar atılacak.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe yönetimi geçici olarak göreve gelen Teknik Direktör İsmail Kartal'dan sezon sonu koltuğu devralacak ismi belirlemeye çok yaklaştı. Başkan Ali Koç, uzun süredir ikna görüşmelerini sürdürdüğü Teknik Direktör Joachim Löw'le prensipte anlaşmaya vardı. Kulübün gelecek plan ve projelerini anlatan Koç, Alman teknik adamla yaptığı görüş alışverişi sonrasında olumlu cevap aldı. Löw'ün şartlarının da kabul edildiği öğrenildi.

ALTYAPININ DA SORUMLUSU OLACAK

Kulübü yeniden ayağa kaldırması beklenen Löw, Fenerbahçe altyapısının da sorumluluğunu üstlenecek. 5 kişilik ekibiyle gelecek tecrübeli çalıştırıcıya, İsmail Kartal da yardımcı olacak. Ara transferde yapılacak hamlelerin de danışıldığı Löw'ün sezon sonu için yönetimden büyük bir bütçe istemediği öğrenildi. Alman teknik adamdan istediği maaşı söylemesini bekleyen Başkan Ali Koç, son bir görüşme yapıp imzaları attırmayı hedefliyor.