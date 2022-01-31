Max Meyer, Fenerbahçe’den ayrıldı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği alman futbolcu Max Meyer, Midtjylland takımına transfer oldu.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, sezon başında bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Alman futbolcu Max Meyer’in, Danimarka ekibi Midtjylland'a kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa’da ara transfer döneminin bitmesine saatler kala belgeler yetiştirilebilirse, Max Meyer sezon sonuna kadar Midtjylland forması giyecek.

Köln’den Fenerbahçe’ye gelen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 6 Süper Lig, 5 Avrupa Ligi ve 1 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 12 karşılaşmaya çıkarken, 420 dakika sahada kaldı. Max Meyer bu sürede 1 gole imza attı.