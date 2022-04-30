Metin Öztürk: Burak Elmas’ın başkanlığı sona ermiştir

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, mevcut başkan Burak Elmas ile ilgili sert ifadeler kullandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray Başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray Lisesi’nde yapılacak Olağanüstü Divan Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.



Metin Öztürk’ün açıklaması:

“Bugün itibariyle Galatasaray’ın bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Mevcut başkan Galatasaray Kulübünü rehin almıştır! Biz 3 haftadır bir tiyatronun oyuncusu olarak Eşref Hamamcıoğlu ile beraber iyi niyetimizle toplantıları katılıyoruz ve 3. haftadır Burak Elmas bize hep birilerinin bizlerle oynadığını söylüyordu. Başkanın gizli bir ajandası var bizlerin başkanı değildir artık. Demek ki bayrağı teslim etmek istemiyor. Kendisini başkan olarak kabul etmiyoruz.”