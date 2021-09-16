Muslera’dan Strakosha’ya destek

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Muslera, Lazio maçından sonra yaptığı açıklamada Strakosha'ya destek çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Lazio’yu 1-0 mağlup etti. Strakosha’nın yaptığı büyük hata sonrası üç puana uzanan Galatasaray, ilk haftayı zirvede tamamladı.

Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Lazio maçının ardından yaptığı açıklamada hatasıyla maça damga vuran Lazio kalecisi Strakosha ile ilgili de konuştu. Strakosha’ya destek çıkan Muslera “Baktığınız zaman benim de hatam oldu birkaç maç önce… Her zaman böyle şeyler olabilir. Söylediğim bir şey var. Kaleciler sahada yalnızdır. Bugün rakip kalecinin yaptığı hata gibi hatalar olacaktır. Kalecilerin işinin cilvesi bu. Bizim hatamızın affı olmuyor. Bu da işimizin bir parçası… Moral bozmadan devam etmeliyiz. Pes etmemeliyiz” dedi.

Maçı da değerlendiren Muslera, şu ifadeleri kullandı:

“Milli takım dönüşünden sonra böyle bir maça çıkmak kolay değildi. Yeni arkadaşlar var, alışma süreci var. Bugün bunları belli etmeyen, %100’ünü gösteren bir Galatasaray var. Bugün bu galibiyetin tadını çıkaracağız.

Çok önemli bir galibiyet aldık. Nasıl başlarsanız öyle gider. Bizim de iyi başlamamız gerekiyordu taraftarımızın önünde. İtalya’nın en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Hem defansif, hem ofansif olarak iyiydik.”