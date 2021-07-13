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Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

20 takımlı Süper Lig'de heyecan 13 Ağustos'ta başlayacak. Yeni sezonun fikstürü Riva'da çekildi. İstanbul derbilerinin ilki 10. haftada, sonuncusu ise 34. haftada oynanacak.

Güncellenme: 19:40, 13/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu fikstürü TFF’nin Riva’daki idari merkezinde çekildi. 20 takımın mücadele edeceği ve 4 takımın lige veda edeceği yeni sezon 13 Ağustos Cuma başlayacak ve 23 Mayıs 2022’de sona erecek. Ülkemizde vaka sayısı artmaması durumunda takımlar, stat kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftarlarının önünde maçlara çıkacak.

İlk yarısı 27 Aralık 2021’de sona erecek Süper Lig’de ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. 22 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Süper Lig’de 6, 18 ve 22. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Süper Lig, 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023’te 19 takımla, 2023-2024’ten itibaren ise 18 takımla oynanacak.

DERBİLERİN HAFTALARI

4. HAFTA: Trabzonspor-Galatasaray

9. HAFTA: Trabzonspor-Fenerbahçe

10. HAFTA: Beşiktaş-Galatasaray

12. HAFTA: Beşiktaş-Trabzonspor

13. HAFTA: Galatasaray-Fenerbahçe

17. HAFTA: Fenerbahçe-Beşiktaş

1. HAFTA MAÇLARI

  • Giresunspor – Galatasaray
  •  Karagümrük – Gaziantep FK
  • Beşiktaş – Çaykur Rizespor
  • Yeni Malatyaspor – Trabzonspor
  • Antalyaspor – Göztepe
  • Sivasspor – Konyaspor
  • Adana Demirspor – Fenerbahçe
  • Başakşehir – Alanyaspor
  • Altay – Kayserispor
  • Hatayspor – Kasımpaşa
Adana Adana Demirspor Beşiktaş Cuma Fenerbahçe Galatasaray Hatayspor Kayserispor Malatyaspor Süper Lig TFF
Yayınlanma Tarihi:19:18,