Geçtiğimiz yıllardan bu yana sürekli konuşulan bir konu: Su savaşları. Ve astrologların da altını çizdiği bir konu başlığı; ben de bu astrologlar arasında yer alıyorum. Savaş gezegeni olarak bilinen Mars’ın su elementi burçlarından biri olan Balık burcunda ilerlediği bir zaman dilimine girdik. Hemen akabinde İran’ın su arıtma tesislerine veya su kaynaklarına saldıracağı yönünde haberler çıkmaya başladı. Bu arada, İran astroloji haritasında Mars Balık burcundadır ve haritadaki derecesine varmak, haritada vaat edilenleri (yani potansiyelleri) gerçekleştirmek üzeredir.

HAYATTA KALMA SAVAŞI

İran astroloji haritasında yer alan bazı gezegenlerin pozisyonları, bugünlerin gökyüzü pozisyonlarına benziyor. Haritada pek çok gezegen kendi pozisyonlarına dönüyorsa, büyük olaylar olacak demektir. Zaten oluyor olmakta olan diyenlere, daha büyüğü geliyor diyebilirim. Gizli niyetler, arka planda hazırlanan oyunlar, saklanan şeyler de buna dahil. İran rejimi bir nevi hayatta kalma savaşı veriyor.

SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE Mİ?

Sosyal medyada Profesör Jiang Xueqin’ın İran’ın etrafındaki ülkelerin su arıtma tesislerini veya su kaynaklarını hedef alacağı ile ilgili videosu dolaşmakta. Astrolojik açıdan ele aldığımızda, Mars’ın Balık burcunda ilerlediği bu zaman diliminde Ay Düğümleri ve Merkür ile hizalanacağı önümüzdeki günler bu bağlamda gerçekten de risk içerebilir.

DENİZDE TANSİYON YÜKSELEBİLİR!

Önümüzdeki haftanın özellikle de ikinci yarısını etkileyecek olan Mars-Merkür-Ay Düğümleri hizalanması, bölgede tansiyonun daha da yükseleceği sert ve şiddetli etkilere dikkat çekiyor. Bu bağlamda 14 Mart ve 15 Mart tarihleri hayli stresli gözüküyor. Kavuşum Balık burcunda olacağından, denizlerle ilgili sorunlar, gemi saldırıları ya da donanmalar arasında yaşanabilecek krizler olasıdır. Bu iki günlük süreçte, kişisel olarak da sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz. Aceleden kaçınalım. Aşırı yağışlar açısından da risk taşıyan bu zaman diliminde su baskınları ihtimaline karşı tedbirli olalım.

ŞANS KİMLER İÇİN DÖNÜYOR!

Şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Mart itibariyle Yengeç burcundaki gerilemesini tamamlıyor, direkt harekete dönmek üzere durağanlaşıyor. Takip eden birkaç gün içerisinde de direkte dönecek. Bu durum, bir müddettir yakalayamadığımız, geri giden, bir türlü finale ulaştıramadığımız şans ve fırsatların tekrar karşımıza çıkma ihtimalini güçlendiriyor! Jüpiter’in geri gitme zamanlarında şanslar da bir müddet için geri çekilir. Fırsatları değerlendirmekte zorlanabilir, ele geçen fırsatları müsrifçe harcayabiliriz. İş hayatıyla ilgili konularda şanslar geçici bir süre için geri çekilebilir. Gerilemenin bitmesinin ardından, daha evvelce değerlendiremediğimiz, kaçırdığımız fırsatlar tekrar kapımızı çalabilir.

BOLLUK VE BEREKET TEMSİLCİSİ

Jüpiter varlık, özgürlük, bolluk demektir. Ilımlılığı ve ortada olmayı anlatır, en büyük iyicil etkili gezegen olarak nitelendirilir. Araya giren ve barış getiren yapıdadır. En mutlu eden, rahat ve kolay giden, kar ve kazanç getiren işleri anlatır. Pürüzsüzlük ve özgürlükle bağdaştırılır. İlham, bilgelik, ileri görüşlülük getirici yönleri vardır. Manevi manada kendini dine veya iyilik için çalışmalara adamak, maddi manada zenginlik, bolluk peşinde olmakla ilişkilendirilir. Etkilediği hayat alanlarında en büyük gelişim fırsatlarının yanı sıra, abartılarla ve gerekenden yüksek beklentilerle de karşılaşabiliriz.

HANGİ HAYAT ALANLARINDA?

Jüpiter’in direkt harekete döneceği Yengeç burcu, ailevi, duygusal ve ulusal konularla alakalıdır. Su elementinden bir burç olması sebebiyle sular, denizler ve denizlerde yapılan işlerle (örneğin denizcilik, yatçılık, balıkçılık) alakalıdır. Ailevi konular, ev ve yerleşimle ilgili konular da Yengeç burcu kapsamına girer. Bahsettiğimiz bu hayat alanlarında daha önce ertelediğimiz şeyleri tekrar gündeme alabiliriz veya kaçırdığımız fırsatları tekrar yakalama şansı bulabiliriz. Yuva kurmak, ailenin genişlemesi gibi temalarda genişleme fırsatları yakalayabiliriz.

BU SEKTÖRLERDE YÜKSELİŞ GÖREBİLİİZ

Yengeç burcu gıdayla, gıda sektörüyle, bahçecilikle, peyzaj işleriyle, emlak işleriyle de alakalıdır. Bu alanlarda da bazı şanslar kapımızı çalabilir. Gayrimenkul danışmanlığı, emlakçılık, bahçecilik, otelcilik, ev tekstili, ev dekorasyonu, çevre düzenleme, yiyecek-içecek, su ile ilgili konular, gemicilik, denizcilik, deniz ürünleriyle ilgili işler, tarımla ve ziraatla ilgili işler, inşaat firmaları, aşçılar, diyetisyenlik, deniz bilimleri, esnaflık alanlarında gelişme ve yükseliş görebiliriz. Tüm bunların fiyatlarında da yükseliş görebiliriz. Yani gayrimenkul, yiyecek, içecek, gıda, su...

TÜRKİYE

Jüpiter’in direkt harekete dönmesi, ülkemizin astroloji haritasını olumlu etkileyecek. Uluslararası ilişkilerde, streslerin olduğu, örneğin savaş atmosferinin iyice kızıştığı bugünlerde aracı, arabulucu olma rolümüzle dikkat çekebiliriz. Dış işleri konusunda başarı sağlayabiliriz. Bu olumlu transit, normal şartlarda turizmi de olumlu etkiler. Fakat tabii bölgemizde yaşanan savaşı dikkate aldığımızda, işimiz biraz zor olacak gibi gözüküyor. Nisan ayı ülkemizin zorlu transitler alacağı bir ay ve bizi de içerisine çekmeye çalışan savaş ortamının iyice kızışacağı bir zaman dilimi olacak.

HANGİ GELİŞMELERİ BEKLEYEBİLİRİZ?

Ülkemiz astroloji haritasının aldığı transitlere baktığımızda, 9 Mart civarında halkın sağlığı açısından dikkatli olunması gereken bir zaman diliminde olacağız. 9-11 Mart aralığındaki dönemde alınan geleceğe yönelik bazı kararlara halktan insanlar veya muhalefet partiler tarafından karşı duruş sergilenebilir. 15 Mart civarındaki günlerde yakın ve komşu devletlerle ilişkilerde agresif gelişmeler devreye girebilir. Uzak komşularla ilgili alan hayli gergin etkiler alıyor olacak. 18-19 Mart civarı borsa açısından pozitif yönde destekleyici bazı gelişmeleri beraberinde getirebilir.

BALIK YENİAYI

19 Mart tarihinde gerçekleşecek Balık Yeniayı, Türkiye astroloji haritasının diğer ülkeler alanını etkiliyor ve uluslararası iş birlikleri açısından bazı girişimleri de beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Merkür gerilemesinin devam etmesi, henüz diğer ülkelerle ilişkilerde netleşememe, seyahatlerle ilgili bazı sorunların devrede olabileceğini gösteriyor. Ayrıca denizlerle, deniz yetki alanları ile ilgili konularda bazı gelişmelerin kaydedilmesi açısından Yeniay önemli gözüküyor. Yönetici figürlerinin uluslararası alandan alacağı bazı destekler de devrede olacak.

PETROL

Fiyatlar yükseldi, yükselmeye de devam ediyor. Balık yeniayı civarındaki günlerde ve sonrasında yeni bir yükseliş dalgasıyla karşılaşabiliriz. 20 Mart’ta Güneş’in Koç burcuna geçişinin ardından Neptün ile kavuşacak olması, sert ve patlayıcı etkiler, beraberinde savaş nedeniyle fiyatların bir kısım daha yükselmesini getirebilir.

ABD

Jüpiter’in direkt harekete dönüşü, ABD astroloji haritasının müşterek kazanımlar, krediler, borçlar ve ödemeler, bankacılık ve finans konularıyla ilişkilendirilen 8.evini etkileyecek. Genel olarak olumlu etkileri beraberinde getirecek olsa da enflasyon artışına sebep olacak. Harcamalar da artacak. Belki bir kısım da Amerikan dolarının yükselmesi gibi etkisi olabilir. Ekonomi alanında bazı yenilikler veya değişiklikler yapma arzusunu da tetikleyecek olan Jüpiter geçişi, bakalım ABD’nin ekonomi kurmaylarından gelecek hangi haberlerle kendini gösterecek...

İRAN

Jüpiter’in direkt harekete dönüşü, İran astroloji haritasının 12.evini etkileyecek. Dolayısıyla 12.ev konuları olan arka planda dönen işler, alınan gizli destekler, gizli örgütler, hapishaneler, sağlık kuruluşları, sanatoryumlar gibi alanlarda önemli gelişmelere işaret ediyor olacak. Bunlardan en önemlisi arka planda dönen işler, içeri sızarak arkadan vurmaya yönelik girişimlere maruz kalmak olabilir. 19 Mart’taki Balık yeniayı İran haritasındaki Mars ve Merkür derecelerini tetikleyecek. Ekonomi ve kaynaklar alanında sıkıntıları büyürken, son haberlerde sıkça duyulduğu gibi, su kaynaklarına yönelik saldırıları olabilir. Bu saldırılar su savaşını tetikleyebilir. Mars’ın Balık burcundaki geçişi bunu tetiklerken, Mars’ın Koç burcuna geçip Neptün ile kavuşum yapacağı Nisan ayı bu bağlamda daha da belirleyici olabilir.

İSRAİL

Jüpiter’in direkt harekete dönüşü, İsrail astroloji haritasının 9.evini etkileyecek. Dolayısıyla din ve inançlarla ilgili konular, dış-uzak ülkelerle bağlantılı işler alanında destekleyici çalışacak. Haliyle ABD’den gelen desteklerde artış görülebilir. Büyüme ve bölgeye yayılma arzuları daha da artacak. Öte yandan, transit Plüton haritalarındaki Ay derecesini tetiklemeye devam ediyor. Halktan insanların kaybına da sebep olabilecek sert saldırılar almaya devam edecekler.

İNGİLTERE

Geçtiğimiz haftanın yazısında ve videolarında bahsettiğim gibi, Başak burcundaki Ay tutulmasının Mars/Meridyen hattı İngiltere üzerinden geçiyordu. Hemen akabinde İngiltere savaşa dahil oldu. Koç burcuna geçecek çok sayıda gezegen, özellikle de Satürn ile kavuşum yapacak olan Mars, Nisan ayında İngiltere’nin açık düşmanlıklar evini tetikleyecek. Dolayısıyla savaş atmosferi içerisinde çok daha aktif olacak.

AVRUPA

Başak burcunda Ay tutulması esnasındaki gezegen izdüşümleri Avrupa üzerinden de geçiyordu. Dolayısıyla bu durum, Avrupa ülkelerinin de bir şekilde savaşa dahil olması veya savunma sistemleri alanında yapacakları bazı hareketleri gösteriyor olabilir. Fransa, İspanya, Almanya etki alan ülkeler arasında yer alıyorlar. Bölgede önemli bir askeri hareketlenme olasıdır.

Gelelim önümüzdeki haftanın bazı fırsatlarına...

ÖNEMLİ KONUŞMALAR

9 Mart Pazartesi günü kesinleşecek Merkür-Jüpiter üçgeni, önemli toplantılar, konuşma ve yazışmalar için değerlendirilebilir. Hukuki konular, yatırımlarla ilgili konularda, turizm ve seyahatlerle ilgili konularda uzman kişilerden görüş almanın faydasını görebiliriz.

İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR!

Önümüzdeki haftanın özellikle ilk yarısını etkileyecek Venüs-Plüton altmışlığı, özel ilişkilerde olumlu gelişmeleri de beraberinde getirebilir. Özel ve sosyal ilişkilerimizi geliştirecek yeni adımlar atabiliriz.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Venüs’ün Koç burcundan geçişi ve Neptün-Satürn ikilisiyle kavuşumunu deneyimlediğimiz günlerdeyiz. Koç burcundaki bu gezegen toplaşması, kadınların ön plana çıkacağı, liderlik becerilerini ortaya koymaları gereken bir sürece işaret ediyor. Dünyanın savaşla oturup savaşla kalktığı bu dönemde, umarım kadınlar barışın sağlanması yönünde katkıda bulunurlar. Tüm kıymetli kadınlarımızın bu müstesna gününü en iyi dileklerimle kutlarım!

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

9 Mart Pazartesi gününün büyük çoğunluğunda beklenmedik durum ve yön değişikliklerine açık olacağız. Maddi ve fiziksel güvence açısından dikkatli olmak gereken bir gündeyiz. Ama eğitim, iletişim gibi konularda geri dönüp bazı şeylerin üzerinden geçmek, düzenlemek açısından uygun bir zaman diliminde olacağız.

10 Mart Salı sabahının erken saatlerinde sakarlıklara, kazalara açık olabiliriz, farkında olalım. Öte yandan, ilişkileri güçlendirmek gerek özel ilişkilerde gerek sosyal ilişkilerde güç destekleri almak açısından uygun bir gündeyiz.

11 Mart Çarşamba günü şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter’in Yengeç burcundaki gerilemesi sona eriyor. Bu dönüş Sirius yıldızı üzerinde olduğundan dolayı hayli olumlu, şanslı, fırsatlar yaratan bir direkt dönüş diyebiliriz. Yani bugünü hayırlı, uğurlu günlerden birisi olarak sayabiliriz.

12 Mart Perşembe günü kurmak istediğimiz sistem ve düzeni dağıtan, yanılgılara da açık olabileceğimiz, hatalar yapabileceğimiz bir zaman diliminde olacağız. Kişisel bakım ve alışverişler açısından da uygun bir zaman diliminde değiliz.

13 Mart Cuma sabah saatlerinde kendimizi daha iyi ifade edebiliriz, geçmişte kendimizi doğru ifade edemediğimiz konuları toparlayıp bunları düzeltmeye çalışabiliriz. Bugün finansal konularda türbülanslar devreye girebilir, iniş çıkışlar olasıdır. Abartılar, manipülasyonlar devrede olabilir.

14 Mart Cumartesi sabah saatleri sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek, özel ilişkiler, sosyal ilişkiler açısından gayet verimli; sürpriz güzel gelişmelere açık olabiliriz, yenilikler yapabiliriz. Yalnız fazla risk almaktan uzak durmalı, tehlikeli ortamlarda bulunmamalı bugün. Sakarlıklara, kazalara, agresyona açık olabiliriz, dikkat.

15 Mart Pazar günü gergin bir atmosferde olabiliriz. Özellikle öğleden önceki saatler gerginlik içeriyor. Sert sözlerden uzak durmalı, sakarlıklara, kazalara dikkat. Gereksiz duygusal tepkiler bize kaybettirebilir, farkında olalım. Günün ikinci yarısı özel ve sosyal ilişkiler açısından daha verimli gözüküyor.