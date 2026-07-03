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Sevgili okurlarım, 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Ankara toplantısına şunun şurasında iki gün kaldı.

Bu gibi önemli toplantılarda dünyanın her yerinde geçerli olan bir kural vardır.

Katılan ülkeler, konuk oldukları ülkeye övgüler yağdırır.

Örneğin Türkiye’de neler olup bittiğini hepimizden iyi bilirler ama bu kuraldan yine de vazgeçmezler!

Şimdi Ankara toplantısının en önemli adamı hiç kuşkusuz yine Trump olacak. Hangisi olursa olsun her ülke onun ağzının içine bakacak.

Yani başrol oyuncusu yine Trump!

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Bu adam özellikle bizimkiler açısından çok önemli...

Türkiye’de neler olup bittiğini her konuda bizden çok daha iyi biliyor. Bu durumda ortaya çok önemli (!) bir gerçek çıkacak...

Trump bizim Recep Tayyip için bütün dünyanın önünde acaba neler söyleyecek!

İlk amaç bu adam Ankara’ya geldiğinde Recep Tayyip’i huzuruna davet edip başa baş bir görüşme yapmasıydı. Bu amaç şimdi gerçekleşiyor. Bizimkiyle özel bir görüşme yapacağı kesinleşti.

Şimdi ikinci amaç, başta Trump olmak üzere Ankara’ya gelecek bütün liderlerden Recep Bey hakkında olumlu sözler duyabilmek.

Bu zaten gerçekleşecek...

Ve böylece, bizim Recep Tayyip’in ünü bütün dünyada bir kez daha pekişmiş olacak!

Onun bir dünya lideri olduğunu gerçi bütün dünya biliyor ama bu gibi propaganda işlerini hiç ara vermeden sürdürmek gerekir!

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NATO toplantısı bizim karşımıza işte bu büyük fırsatı getirmek üzere!... Hele de Recep Bey Trump’la baş başa, yüz yüze bir ikili görüşme yapmayı başardığı takdirde gerçekten muhteşem olacak...

Ve bana sorarsanız bu da mutlaka olacak!

Bu beyefendi bizim Recep Tayyip için övgüler düzmeye daha birkaç gün önce ABD’de başladı.

Ne güzel şeyler söylüyordu...

“Erdoğan çok büyük adam. Erdoğan bir dünya lideri. Onu çok seviyorum. Zaten Ankara’da kendisiyle görüşeceğiz...”

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Sonra sözlerini sürdürüyordu...

“Rahip Brunson konusunda bana gösterdiği dostluğu hiç mi hiç unutamam.”

Peki neydi Trump’ın hiç unutamadığı bu rahip kıyağı?

Hristiyan mezheplerinden bilmem hangisinin temsilcisi olan bu rahip İzmir’de tutuklanmıştı ve hapis yatıyordu.

Trump’ın amacı şuydu:

Teröre destek vermekle suçlanan bu papazı ne pahasına olursa olsun serbest bıraktırmak...

Fakat gelin görün ki bu adamın hapis cezası kesinleşmişti. 3 yıl 1 ay ceza almıştı. O sırada Trump sık sık diplomatik yollardan Recep Tayyip’e bastırıyor ve papazın bırakılmasını istiyordu.

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Burası Türkiye abicim, burada olmaz olmaz! Burada her şey olur.

Nitekim Recep Tayyip bir süre direndi, Trump’a haberler gönderdi...

“Sayın başkanım benim elimden bir şey gelmiyor ki. Adam 2018’de mahkemeden ceza almış ve yatışı henüz bitmemiş. Bu durumda ben ne yapabilirim...”

Trump ise ABD’den haber gönderiyordu.

“Bastır Tayyip, sen büyük adamsın. Benim gibi bir dünya liderisin. Gerektiğinde ölüye bile can verirsin.”

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Sonrasında efendim, Türk yargısında o güne kadar hiç olmamış bir olay oldu...

Brunson hapishaneden çıkarıldı ve ver elini Adnan Menderes Havalimanı...

Orada papaz ve ekibini ABD’den gönderilen özel bir uçak bekliyordu.

Ve Brunson, ekibiyle birlikte pırrr!

Ne sihirdir ne keramet, el çabukluğu marifet yöntemi devreye sokulmuş ve herif resmen, bizim devletin ayarlamasıyla kaçırılmıştı.

Papaz vatanına dönünce Beyaz Saray’da Trump tarafından kabul edildi.

Bu kaçırış skandalı bugüne kadar hiç araştırılmadı, üzerinde durulmadı, emrin kimler tarafından verildiği ortaya çıkmadı.

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Şimdi Ankara’da NATO toplantısı yapılacak. Recep Tayyip-Trump dostluğunu pekiştirmek için aklıma şöyle bir fikir geldi...

Fırsat bu fırsattır. Ben Recep Tayyip’in yerinde olsam şu birkaç gün içerisinde NATO dışında görkemli bir tören düzenleyip Trump’ın yakasına AKP rozetini zorla bile olsa takarım.

AKP’li Trump!

Muhteşem bir şey olur valla!..

Bizde rozet takan bazı onursuz yalakaların yaptığı gibi Trump’a el öptürür, asker selamı verdiririm.

Haydi Sayın Recep Tayyip, bastırınız...

Takınız rozeti, öptürünüz elinizi...

Ve nasıl bir dünya lideri olduğunuzu bütün dünyaya bir kez daha kanıtlayınız!