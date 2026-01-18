Sanki Premier Lig maçı gibi başlamıştı karşılaşma. Üçüncü dakikaya girdiğimiz anda şimşek gibi bir şut izledik. Hadergjonaj mükemmel bir gol atmıştı. Alanyaspor’un gol sevinci fazla uzamadan Talisca topu ağlara gönderdi.

Maç tempo olarak çok iyiydi. Tek topları çabuk dolaştıran, ikili mücadelelerde sonuna kadar vazgeçmeyen Alanyaspor, ilk yarının büyük bölümünde oyun üstünlüğünü Fenerbahçe’ye bırakmadı. Kendi yarı sahalarından Fenerbahçe’nin birinci bölgesine kadar çok iyi pas yapan ve uzun paslarla oyunun yönünü iyi değiştiren ev sahibi, ikinci golü kovalıyordu. Kornerden gelen topta Makouta kafayı vururken, pozisyon anında savunma sadece göz markajı yapmıştı.

Mert sol bek mevkisinde inanılmaz etkisiz kaldı. Fenerbahçe ilk devre korner bile kazanamazken, rakip ceza sahasına sadece 5 kez girebilmişti. İlk yarı biterken Ruan’ın şutu direkten dönmese kâbus gibi bir maç olacaktı Fenerbahçe adına.

Musaba’nın golü ikinci yarının başında ve tam zamanında geldi. Oyunun ritmi değişmişti, top daha fazla Fenerbahçe’de kalıyordu. Usta oyuncular maçın kaderinde çok etkilidir düşüncesi bir kez daha gerçek oldu. Asensio’nun usta işi pasına Talisca da nefis vurunca Fenerbahçe öne geçti. İkinci yarı oynadığı oyun ile üç puanı hak eden bir Fenerbahçe izledik.