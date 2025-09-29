Kadıköy’de maça böyle başlanmaz. Taraftar coşku ile takımı desteklerken rakibe stres yoğunluğu yaşatman gerekiyor. Fenerbahçe’nin böyle bir baskısı yoktu. Üstelik net gol pozisyonuna girmekte çok zorlandı ilk devre.

Talisca kaleden çok uzakta kaldı. Kerem bir anda çok şey yapma düşüncesiyle çok top ezdi. Asensio yavaş oyunda rakibi zorladı, çabaladı fakat arkadaşları ona uyum sağlayamadı ilk devre. Nene çok çabuk oyuncu ama bir türlü finali yapamayan bir görüntüsü var.

İkinci devre başlangıcında tempoyu yükseltmek isteyen bir Fenerbahçe görüntüsü oluşmuştu. Bu görüntüye Antalyaspor iyice kapanarak cevap verdi. Oyun tamamen tek taraflı oynanıyordu artık. Böyle maçlarda gol bulma işi zora girebilir. Penaltı tam zamanında geldi. Bu sezon 2 penaltı kaçıran Talisca, yine topu aldı. Öz güvenine hayran oldum doğrusu. Topu ağlara gönderdiği anda sırtından da büyük yükü atmıştı.

İsmail dün akşamın performansı iyi olan isimlerinden biri olarak öne çıkmıştı. En Nesyri etkisiz santrfor görüntüsüne devam ediyor. Fenerbahçe’nin gol umudu böyle olmamalı.

Fred ve Szymanski’nin bitime 4 dakika kala oyuna alınmaları enteresandı. Kaleci hatasından Szymanski golü atarak yararlandı. Tedesco ne deniyor, göreceğiz. Fenerbahçe kazandı ama otobüsü çeken takımlara ne kadar zorlanacağını da gösterdi.