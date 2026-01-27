Beşiktaş, Orkun ile golü buldu ama şaşırtıcı derecede kötü oynadı maçın ilk yarısında. Jota ve Rashica çok top kaybettiler. Cerny, orta sahada elinden geleni yapıyor fakat onun yeri kanat. Orta alanda üretim yönünden hiç etkili değil. Kartal Kayra çok etkisiz. Bütün bu olumsuzluklar sonucunda Eyüpspor’dan baskı yiyen bir takım izledik. Acil olarak işi bilen kaliteli orta saha ve sol kanat forvet gerekiyor. Bu takviyeler yapılmazsa Beşiktaş yerinde sayar.

Bu ligin şifresi orta alan ve forvet bölgesinin çok iyi olması, birinci şart bu. İkinci şart ise güven veren bir kaleci. İkinci yarı Eyüpspor iyi futboluna devam ederken, Beşiktaş ilerde hiç top tutamıyordu. Umut Bozok’un şutunda dün güvenini kaybetmiş gibi kalede duran Ersin, topa parmaklarının ucuyla dokundu ama gole engel olamadı. Kötü oyun sürüyordu. Sahanın kötülerinden Taylan’ın yaptırdığı penaltı ile Beşiktaş’ta kâbus devam ediyordu.

Emre Akbaba’nın golü ile Eyüpspor, iyi futbolunun karşılığını almıştı. Şuursuz baskı yapmaya başlayan Beşiktaş, Cengiz Ünder ile beraberliği yakaladı. El Bilal Toure açıkça görülüyor ki bir Abraham değil. Hele Beşiktaş’ın birinci santrforu hiç değil! Öyle düşünenler boşuna hayal kurmasınlar. Arkadaş sahada yoktu. Oyuncular, teknik direktör ve yöneticiler üzülmüştür dün gece ama en önemlisi şu; Beşiktaş taraftarına yazık oluyor. Bu takımda hiç umut yok!