Halkın pek bilmediği “Escobar Düzeni” anlatımını gündeme taşıdı; İstanbul’da Escobar Düzeni kurulduğunu söyledi. Muhalefeti İstanbul’da Escobar Düzeni kurmakla suçladı.

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Escobar nedir? Özetle şudur: Eroin kaçakçılığı örgütü kuran. Polise, hakime, savcıya, iktidar partisi bakanına, milletvekiline rüşvet verip, hapisten eroin baronu, mafya lideri kaçırtan. Başkasının ürettiğine çöken. Üretmeden zengin olan.

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Daha net anlatmak için bizim tarihimizden bir yaprak yazayım: 18 yıla hüküm giymiş uyuşturucu baronu İslam Yakut, ifadesinde şunları anlatmıştı: “Zekeriya Öz, 2010 yılında bana bir avukat yollayarak 2 milyon dolar istedi, kabul etseydim serbest kalacaktım. Sonra 3 milyon dolara çıkardı. Ödeyemedim, hapisten kaçamadım.”

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Böylece “Türkiye hapishanelerinden baron kaçırma yapıldığını ve tarifesinin de 3 milyon dolar olduğunu” halk 15 yıl önce öğrenmişti.

Hatırlıyor musunuz?

Zekeriya Öz, altına zırhlı Mercedes verilen başsavcıydı. Dolara endekslediği tarife üzerinden uyuşturucu baronlarının hem cezalarını sıfırlıyor ve hem de “gizli tanık” olarak kullanıp “kumpas davaları” bina ediyordu.

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Ben size tarihimizden bir yaprak daha yazayım: Uyuşturucu işi yapan ve seri cinayetlerin azmettiricisi İran asıllı Naci Zindaşti yakalanmış; hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istemiyle hapishanede yatıyordu. Bir gün gece vakti saat 11.45’de Sulh Ceza Hakimi Cevdet Özcan’ın kararıyla tahliyesi çıktı. 3 saat sonra başka bir hakimin kararıyla da yeniden hapis kararı verildi. Bu 3 saat içinde eroin baronu elini kolunu sallayarak Türkiye’den kaçtı.

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Hakim hakkında; “neden bu kararı alıp uyuşturucu baronunun kaçmasına fırsat hazırladın” diye soruşturma başlatıldı. Hakim şu cevabı verdi; “Eski bir milletvekili beni sürekli aradı ve uyuşturucudan tutuklu bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi yönünde telkinde, baskıda bulundu. Devletin bu konuda duyarlılığı olduğunu belirtti” dedi.

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Hakim Cevdet Özcan, o milletvekilinin adının Burhan Kuzu olduğunu da söyledi. Burhan Kuzu, hem Anayasa Hukuku Profesörü, hem iktidar partisi AKP’nin sözü dinlenen, etkileme gücü yüksek, baş köşede tutulan eski milletvekili, hem Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi ve hem partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin baş savunucusuydu.

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Burhan Kuzu, başlangıçta, inkardan geldi, “Ben Baron’u tanımam böyle adamlarla işim olmaz...” demeye getirdi ama birlikte fotoğrafları ortaya çıktı. Çok samimi lüks lokantada yemek yiyorlardı. Sonunda iktidar hukukçusu Burhan Kuzu; “Evet Zindaşti için aracı oldum, hakimi aradım” diye itiraf da etti ama “Kaçıran ben miyim... Netice itibarıyla devletin polisi var... Önceden bir hazırlığı olmasaydı kaçabilir miydi...” dedi, zeytinyağı gibi üste çıkarak, çok ufuk açıcı oldu!

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Bizim hukuk tarihimizden iki yaprağı özetle size yazdım. Ayrıntıları arşivlerde ve mahkeme dosyalarında var. Escobar Düzeni’nin ülkemizde kurulup kökleşmesi tarihinin hangi yıllara dayandığını anlamak için ufuk açıcı olur diye düşündüm. Escobar ağacı elverişli toprak ve beslenecek kök bulamazsa yaşayamaz.

Gazeteci Timur ile Murat!

Timur Soykan ile Murat Ağırel, yolsuzluğun, adaletsizliğin, devlet soygununun ve her tür ahlaksızlığın, özellikle eroin, uyuşturucu olmak üzere her tür kaçakçılığın üzerine korkusuzca gidiyorlar. Gizleneni, saklananı yani haberi bulup, belgeleyerek çok net anlaşılır yazıyorlar. Escobar düzenine savaş açmış kalemler. Yasa dışı bahis oynatmaktan tutuklu bir işadamının şikayeti üzerine dün gözaltına alındılar. Evlerinde arama yapıldı. Timur, sağlık kontrolü için götürüldüğü Hastane çıkışında; “Çeteler kaybedecek... Halk kazanacak…” diye bağırdı. Murat ile Timur, Türk basınının geleceği için umut veren genç gazeteciler, dürüst kalemler. 3 MHP milletvekilinin altın kaçakçılığı yaptıklarını halka duyuran haberleri de onlar yazmışlardı. Onların yazıları üzerine MHP, 3 milletvekilinin partiden ayrılmalarını istedi, istifa ettiler. 4 ay geçti altın kaçakçısı 3 milletvekili ile ilgili ne açıklama yapıldı, ne de fezleke hazırlandı. 4 aydır milletvekili maaşlarını (toplamı 733 bin TL) aldılar. Timur ile Murat ise sorguya şafak vakti polis baskınıyla götürüldüler.