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Türk müzik tarihi, son dönemin en görkemli geri dönüşlerine sahne oluyor. Önce Türkiye’nin pop starı Tarkan, tam 7 yıllık aranın ardından İstanbul’da sahne aldı. Ardından rock müziğin yaşayan efsanesi Şebnem Ferah, 6 yıl sonra KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluştu.

Her iki sanatçının da sahnelerden uzak kaldığı yılların özlemiyle, konser duyuruları yapıldığı an adeta bir bilet savaşı başladı; online satış siteleri yoğunluktan çöktü.

Tarkan, İstanbul’daki muhteşem konser serisini her zamanki gibi alnının akıyla tamamladı. Şebnem Ferah ise geçtiğimiz günlerde çıktığı ilk konserde derin bir heyecan içindeydi. O gece sadece KüçükÇiftlik Park değil, dışarıda kalan binlerce hayranıyla Maçka Parkı da hınca hınç doldu.

SEZEN AKSU DÖNECEK Mİ?

Bu iki dev ismin geri dönüşü, doğal olarak akıllara tek bir soruyu getirdi: “Türk pop müziğinin temel taşı Sezen Aksu da sahnelere döner mi?”

Sosyal medyada günlerdir “Ya Sezen Aksu da dönerse ne olur?” sorusu dalga dalga yayılıyor. Bilindiği üzere Minik Serçe, yaklaşık 10 yıldır konser vermiyor. Sahnelere veda ettiği son konserini 16 Ocak 2016’da İstanbul Volkswagen Arena’da gerçekleştirmişti.

Herkesi heyecanlandıran bu sorunun yanıtını bulmak için Sezen Aksu’nun yakın çevresine ulaştım. Ancak edindiğim bilgiler, hayranlarını bir süre daha bekletecek gibi görünüyor.

Yakın çevresinden aldığım bilgilere göre Sezen Aksu’nun sahnelere dönmeme kararı yakın ya da orta vadede değişecek gibi durmuyor. Minik Serçe, kendi kabuğunda üretmeye devam etse de gözlerden uzak kalmayı tercih ediyor. Canlı performanslar ve konserler için kapıyı şimdilik kapatmış durumda.

Elbette müzik dünyasında hiçbir zaman “asla” demek mümkün değil. Ancak bugün itibarıyla görünen tablo, Sezen Aksu’nun sahne ışıklarından uzak kalmaya devam edeceği yönünde. Bu nedenle milyonlarca hayranının hayalini kurduğu o büyük dönüş için biraz daha sabretmek gerekecek gibi görünüyor.