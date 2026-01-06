Adı Süper olan kupada çok da süper olmayan bir atmosfer ve sahada ligin en iyi 3 takımından ikisi zoraki karşı karşıya getirildi.

Zoraki olmasının sebebi son derece gereksiz bir formatın lig ortasında aynı gereksizlikte bir deplasman yoluyla takımlara dayatılmasıydı.

Erteleme istendi ancak o da fayda etmedi. Süper Kupa’yı sezon başı tek maç oynatır geçersin. Bu sezon devre arasını çok uzun tutunca durup dururken icat çıkardılar. İşin aslı bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ile gündemi tekrar futbola çevirme hevesidir.

* * *

Antep’teki zoraki maçta şanslı taraf Galatasaray ve hocasıydı. Kadro kalite farkında zaten çok üstün olduğu Trabzonspor’u bir de fena eksik yakalamışlardı. Trabzonspor’un Antep’e çıkarabildiği kadro Galatasaray’ın yedek kulübesi kadar anca vardı. Yani eksik demek bile fazla.

Tekke’nin çaresizliğini haykırdığı görüntü bitime 10 saniye kala 18 yaşındaki Onuralp’i oyuna aldığı andır.

Kasım ayından beri bek diye bağıran Tekke’nin Ocak ortasına yanaşırken hala oyuncu devşirmeye çalışmasını izlemek çok büyük ayıp ve haksızlık.

Zirveye oynayan bir takımın aynı anda yetenek çıkarabiliyor olmasını övdük, bu genç takımdan çok iyi ekip oldu diyerek yönetimi alkışladık.

Yahu kardeşim o zaman siz de rüzgarı arkanıza bu kadar almışken 2-3 tane gözle görülür netlikte hamle yapın da bu hocaya nankörlük etmeyin.

* * *

Sezon başında, transferin son günü son 10 yılda gelmeyen para tek bir oyuncu üzerinden geldi. 'Zaman yoktu, net oyuncu alamadık, parayı kullanamadık' dersin anlarız. Ama görünüyor ki planlama doğru ilerlemiyor. Devre arasında adı geçen isimler sürpriz tavşan.

İyi-kötü falı çektirmeye yemin mi ettiniz? Bu takımın net oyunculara ihtiyacı var diye Trabzon sahiline koreografi mi yaptırmak lazım?

Neler oluyor içeride?

Hoca ağzı her açıldığında ‘zor’ diyor, ‘para varsa’ diyor, yalnızlıktan şikayet ediyor.

O zaman yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bu şartlarda lig ikincisi Fenerbahçe'den sadece 4 puan az toplamış hocaya bu yapılır mı? Dün geceki Galatasaray mağlubiyeti kimsenin umurunda değil. Çok hazır olsan da Galatasaray gibi bir güce yenilebilirsin ancak aciz görünmek başka bir şey.

6 Şubat'a kadar yönetim ortaya 'biz buradayız' diyecek bir karakter koyamazsa Tekke de fazla zorlamasın, versin istifasını.