Astrolojide diplomasi denildiğinde akla gelen ilk burç Terazi’dir. Terazi burcundan gezegen geçiş dönemleri diplomatik ilişkilerin, anlaşma ve uzlaşma çabalarının arttığı zamanlardır. 21 Ekim Salı Günü 15:24’te 28 derece Terazi burcunda meydana gelecek yeniay da böyle bir özellik taşıyor.

Öte yandan, Yengeç burcunda ilerleyen Jüpiter ile dik açıda gerçekleşmesi sebebiyle, ülkelerin savunma ve iç güvenlik konularına öncelik vereceğini de düşündürüyor. Aşağıda haritasını görmektesiniz.

HUKUKİ KONULAR, DAVALAR

Terazi yeniayları hak, hukuk, adalet konularındaki talepleri ve girişimleri de beraberinde getirebiliyor. Jüpiter ile dik açısının uzaklaşmakta olması, Merkür ve Jüpiter arasındaki olumlu açı, süregelen dava ve duruşmalarda daha adil sonuçlarla karşılaşma potansiyelini arttırıyor.

24 EKİM’E DİKKAT!

Bu tarihte iki önemli açı kesinleşiyor. Bunlardan ilki Güneş ve Plüton arasındaki dik açı olacak. Stres belirten ve zorlu açı, güç ve ego çekişmelerini, liderler arası çekişmeleri, lider figürleri veya tanınmış kişiler üzerindeki baskıyı, spekülasyon yaratmayı beraberinde getirebilir. 24 Ekim’de kesinleşen ikinci açı ise Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen açı. Bu açı da davalar ve duruşmalarla ilgili hakkaniyetli kararları beraberinde getirebilir.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Terazi burcundaki yeniay ülkemiz astroloji haritasının Merkür-Satürn kavuşumunu tetikliyor. Dolayısıyla hak, hukuk, adalet konularına vurgu yapıyor. Yargıya intikal etmiş konularda önemli gelişmelerin olacağını gösteriyor. Yeniay esnasında etkili olan ve 24 Ekim’de kesinleşen Merkür-Jüpiter üçgeni, ülkemiz astroloji haritasının Jüpiter derecesini olumlu etkiliyor. Dolayısıyla yargı organlarının ve hukuki konularla ilgili karar mercii olan kişilerin hakkaniyetle yargılama, kararlar verme olasılığını arttırıyor.

SU ELEMENTİNDE BÜYÜK ÜÇGEN

Yeniay esnasında su elementi burçlarda Büyük Üçgen açı kalıbı oluşuyor. Olumlu açılarla oluşan bu gezegen geometrisi empati, vicdan, yardımlaşma gibi konulara dikkat çekiyor. Türkiye astroloji haritasında da su elementi burçlarda önemli gezegen yerleşimleri, Yükselen ve Tepe Noktası bulunduğundan, bu gezegen geometrisinin bizler için olumlu gelişmelere işaret ettiğini düşünüyorum.

YAĞIŞLI HAVA KOŞULLARI

Su elementi burçlarda gerçekleşecek gezegen geometrisi, yağışlı hava koşullarına işaret ediyor. Umarım verimli yağışlar olur, zira buna ihtiyacımız var. Tabii aniden bastıran yağışlar konusunda da tedbirli olmak gerekiyor. Bu gezegen geometrisi denizler ve sularla ilgili konularda bazı gelişmeleri, denizaltı aramalarında başarılı keşifleri de beraberinde getirebilir. Türkiye astroloji haritası bu açıdan destek alıyor diyebiliriz. Belki de müjdeli haberler alırız önümüzdeki günlerde.

HANGİ BÖLGELER ETKİ ALIYOR?

Terazi burcunda 21 Ekim’de gerçekleşecek yeniayın hattı ve önemli gezegen iz düşümleri özellikle İngiltere’yi gösteriyor. İngiltere astroloji haritasının halkı temsil eden alanına iz düşen bu yeniay, halk için önemli liderler ile ilgili gelişmelere de işaret ediyor. Merkür-Mars kavuşumunun Tepe Noktasıyla çakıştığı Avrupa’da ülkeler savunma ve iç güvenlik konularına daha fazla ağırlık verebilirler. Balkanlar, Yunanistan üzerinden Afrika’ya inen Uranüs/IC hattı, bu bölgede bazı iç olaylara veya sismik aktivite artışına dikkat çekiyor. Ülkemizin de Ege,

Marmara bölgelerine yakın geçen bu hat Akdeniz’in de batı kısmını etkileyebilir.

SIRLAR ORTAYA DÖKÜLEBİLİR!

Önümüzdeki hafta genelinde etkili olacak Merkür-Mars kavuşumu, keskin sözlere ve uyarılara işaret ediyor olabilir.

Bu kavuşumun Zuben el-Genubi yıldızı ile hizalanması, zihinsel keskinliğe, algıların keskinleşmesine de işaret ediyor. Kararlılık, derinine inme, cesaretle sonuna kadar gitme ve ödeştirme düşüncelerinin de öne çıkacağı günlerden geçmekteyiz.

Şimdiye kadar cesaret edemediğimiz girişimleri, yazışmaları, konuşmaları yapabiliriz. Başkalarının fark etmediği şeyleri fark edip, onları ortaya çıkartıp gösterebiliriz. Birtakım kişilerin adeta bir dedektif gibi çalışıp, birtakım gizemleri ortaya çıkartılabilecekleri bir zaman diliminden geçiyoruz. Birtakım ifşalara da şahit olabiliriz.

NEPTÜN BALIK’A DÖNÜYOR

Ruhsal bütünleşmeyi, maneviyatı, hayalleri ve mistik eğilimleri temsil eden Neptün 22 Ekim Salı günü 12:46 itibariyle Balık burcuna geriliyor. Bu gerilemeyle birlikte 2012 yılından itibaren uzun bir müddet deneyimlediğimiz bazı konular tekrar gündemimize dönecek. Tabii bu 26 Ocak 2026’ya kadar kısa bir müddet için ve bu yüzyıl için son kez olacak. Doğum haritalarımızda Balık burcunun denk düştüğü evin konularında bırakmamız, vazgeçmemiz, değiştirmemiz gereken şeyleri bir kez daha hatırlayacak ve muhtemelen artık gerçekleştirmek durumunda kalacağız.

GÜNEŞ AKREP BURCUNA GEÇİYOR

Akrep burcunun gizemli ve derine inme arzusu, Güneş’in buradaki yerleşimi ile fazlasıyla aşikar hale gelmiş olur. Güneş Akrep burcundan geçerken, gizemli konulara daha fazla çekiliriz ve içimize dönme arzumuz da artar. Bir şeyleri derinlemesine araştırmak, kaynağına ulaşmak isteriz.

Gücümüzü daha sonra etkin bir şekilde kullanmak için, enerji topladığımız, biriktirdiğimiz zamanlardır Güneş’in Akrep burcundan geçiş yaptığı zamanlar. Sabırla, harekete geçmenin en uygun zamanını bekleriz...

SAĞLIK KONULARINA DİKKAT!

Neptün’ün Balık burcuna gerileyeceği ve Satürn ile yakın derecelerde seyredeceği, Jüpiter ve Kiron arasındaki dik açının etkili olacağı hafta genelinde sağlık konularına dikkat etmemizde, bağışıklığımızı yüksek tutmamızda fayda var.

Gereğinden fazla alkol veya bağışıklığı düşürecek maddelerin kullanımından uzak durmamız yerinde olur.

GÜNEŞTE NELER OLUYOR?

Yüksek hızlı bir güneş rüzgarı akışı Dünya’ya yaklaşıyor. Tahmini varış tarihi: 21 Ekim. Bu koronal delikten akan güneş rüzgarının 20-21 Ekim tarihlerinde Dünya’ya ulaşması, G1 sınıfı jeomanyetik fırtına yaratması bekleniyor. Kaynak: NASA/SDO

GÜNEŞ MERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş merkezli gezegen geometrisine bakarsak, 21 Ekim civarında jeomanyetik alanda türbülans, dünya olaylarında çalkantı, sismik aktivitede artış, etkili deprem bekleyebiliriz. Sert ve agresif söylemler, askeri konularda hareketlenme, çatışmalar, savaş atmosferine çeken gelişmeler yüksek olasıdır.

3I/ATLAS GÜNEŞE YAKIN GEÇİŞE HAZIRLANIYOR

NASA tarafından Kuyrukluyıldız olarak nitelendirilen 3I/ATLAS’ın Güneş’e en yakın geçişi (Perihelion) 29 Ekim tarihinde olacak.

Güneş aktivitesini zayıf bir şekilde de olsa tetikleyebilecek bu geçiş Dünya için bir risk oluşturmuyor. Bu konuda detaylı bilgi verdiğim videoyu linkten izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=uJJBg_w_2iU

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

20 Ekim Pazartesi günü boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Eşitlik, denge ve adalet konuları üzerine çok konuşacağımız bir gündeyiz. Merkür ve Mars’ın Akrep burcundaki kavuşumu bugün kesinleşiyor. Bu kavuşum keskin sözlere ve uyarılara işaret ediyor olabilir.

Kararlılık, derinine inme, cesaretle sonuna kadar gitme ve ödeştirme düşüncelerinin de öne çıkacağı günlerden geçmekteyiz. Şimdiye kadar cesaret edemediğimiz girişimleri, yazışmaları, konuşmaları yapabiliriz.

21 Ekim Salı gününün büyük çoğunluğunda Ay Terazi burcunda ilerliyor. Ay’ın Jüpiter-Kiron karesini tetiklediği öğle öncesindeki saatlerde sağlıkla ilgili sorunlara, yaralayıcı gelişmelere açık olabiliriz, dikkat! Saat 18:41’de 28 derece Terazi burcunda yeniay meydana geliyor.

Eşitlik, adalet, hak ve hukuk konuları, ilişkiler, diplomatik konularda girişim yapmak açısından uygun bir zaman aralığına giriyoruz. 15:24-18:41 saatleri arasında kısa bir müddet boşlukta ilerleyen Ay, 18:41’de Akrep burcuna geçiyor. Ay-Plüton karesinin etkili olacağı gecenin ilerleyen saatlerinde sezgilerimiz tavan yapabilir. Geleceğin trendlerini doğru şekilde hissedebilir, dile getirebiliriz. Güç çekişmelerine ve duygusal krizlere de açık olacağımız saatlerdeyiz, farkında olalım!

22 Ekim Çarşamba günü boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor. Duyguların yoğunlaşacağı bu hassas günde Neptün Balık burcuna geriliyor. 26 Ocak 2026’ya kadar kısa bir müddet ve son kez bu burçta seyredecek.

Doğum haritalarımızda Balık burcunun denk düştüğü evin konularında bırakmamız, vazgeçmemiz, değiştirmemiz gereken şeyleri bir kez daha hatırlayacak ve muhtemelen artık gerçekleştirmek durumunda kalacağız.

23 Ekim Perşembe günü boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor. Sabah 06:50 itibariyle Güneş de Akrep burcuna geçiyor. Çok sayıda gezegenin Akrep burcunda toplaştığı gün genelinde Ay’ın Mars ve Merkür ile kavuşumunu, Jüpiter ve Satürn ile üçgen açılarını deneyimleyeceğiz. Hayli duygusal, empatik, hassas ve sezgisel yaklaşımların tavan yapacağı bir gündeyiz. Yardımlaşma, paylaşma, duygusal bağ oluşturma yönünde iş ve girişimler, hukuk ve finansla ilgili konular bugün daha rahat ilerleyecektir. Vicdani konuların da öne çıkacağı günde önemli talep ve başvurularımızı da yapabiliriz.

24 Ekim Cuma gününe geçişte henüz Balık burcunda ilerleyen Ay, Neptün ile uyumlu açısının ardından birkaç dakika boşlukta ilerliyor ve 07:18’de Yay burcuna geçiyor. Atmosfer biraz değişmeye, heyecan ve hareketlilik devreye girmeye başlıyor. Ay-Uranüs hizalanmasının etkili olacağı sabah saatleri sismik açısından aktif olabilir.

Farkında olalım! Ay-Plüton altmışlığının etkili olacağı sabah saatlerinde duygularımızı etkin bir şekilde ifade edebiliriz. Ama Güneş-Plüton karesi bugünün en baskın açılarından biri olacağından, güç ve ego çekişmelerine, lider ve yönetici figürlerine karşı baskı ve dayatma veya husumet ile davranmaya, manipüle etmeye yönelik etkiler devreye girebilir.

Öte yandan, Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen açı. Bu açı da davalar ve duruşmalarla ilgili hakkaniyetli kararları beraberinde getirebilir.

25 Ekim Cumartesi günü boyunca Ay Yay burcunda ilerliyor. Ay-Venüs altmışlığının etkili olacağı günün ilk yarısı özel ilişkiler, kişisel bakım, alışverişler, keyifli ve eğlenceli aktiviteler açısından verimli gözüküyor.

Ay’ın Ay Düğümleriyle dik açı yaptığı akşam saatleri biraz g-huzursuz gözükse de Merkür-Satürn üçgeninin olumlu katkılarıyla, sabırlı ve soğukkanlı davranışlarla zorlukların üstesinden gelebiliriz. Olgun, tecrübeli kişilerle bir araya gelmek, fikir alışverişinde bulunmak için de akşam saatlerini kullanabiliriz.

26 Ekim Pazar gününün büyük çoğunluğunda Ay Yay burcunda ilerliyor. Ay-Kiron üçgeninin etkili olacağı sabah saatleri sağlıklı beslenme, sağlık için egzersiz ve yürüyüş, şifa çalışmaları, yoga gibi şeyler açısından çok verimli, kullanabiliriz. Ay’ın Satürn ve Neptün ile dik açılarının etkili olacağı günün ikinci yarısı biraz zorlu akabilir. Yanılgılara açık olabiliriz.

Engellerle ve gecikmelerle karşılaşabiliriz. Akşam 19:41’de çok kısa bir müddet boşlukta ilerleyecek olan Ay, saat 19.52’de Oğlak burcuna geçiyor.