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Sevgili okurlarım önce şunu söyleyeyim, bu yazıyı yazmaya dün saat 10.30’da başladım. Yani Meclis’teki görüşmeler henüz başlamamıştı... Ve sonuçlanmasına daha epeyce zaman vardı.

Şimdi gelelim çıkması beklenen şu bizim meşhur yasaya!

‘Terörsüz Türkiye!’

Birkaç yıldan bu yana insanlık alemi aslında geçmişe kıyasla ‘daha terörsüz dünya’ yaşıyor. Bütün dünyada terör örgütlerinin gücü büyük ölçüde kırıldı. Sıfırlanmadı ama kırıldı.

Özellikle Latin Amerika, Kuzey İrlanda, Orta Doğu gibi bölgelerde ve ülkelerde...

Bireysel terör derseniz o elbette bitmedi ve hiçbir zaman bitmeyecek.

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Terör dünyanın neresinde olursa olsun insanlık aleminin başına açılmış en büyük belalardan biridir.

Aslında bunu da ikiye ayırmak gerekir.

İlki, sonucu hayırlara vesile olan terördür! Örneğin Küba’daki hırsız rejim, Romanya’daki hırsız rejim falan yıllar önce bu sayede kovulmuştur.

İkincisini ise bu memlekette bizler yaşadık.

1984 yılında başlayan PKK terörü Türkiye’nin başına bela oldu ve 40 yıl boyunca hem maddi, hem de manevi açıdan anamızı ağlattı.

Güvenlik güçlerimiz on binlerce şehit verdi.

Maddi kaybımızı ise bilen yok. Yüz milyarlarca dolar olduğu kesin de ötesin bilen yok!

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Terör örgütleri bütün dünyada dize gelir ve en azından silah bırakırken bizde de benzer bir takım gelişmeler oldu.

Örneğin adına PKK denilen en kapsamlı terör örgütü (lütfen dikkat ediniz) uzun süredir Türkiye’de eylem koyamıyor.

Bunların ana üssü gerçi şimdi Irak’ta ama eskisi gibi eylem koyacak güçleri pek kalmadı.

Meclis’te görüşülmesi başlayan bu yasa elbette kabul edilecek.

Peki ama sonrasında neler olacak?

Burada en önemli soru şu:

PKK elindeki silahları devlete teslim edecek mi?

Bence etmeyecek.

Ettiğini iddia ettiği takdirde herkes bilsin ki, bu bir aldatmacadır.

Bunun özetini geçen yıl Irak Süleymaniye’de yaşamıştık. Orada sergilenen tiyatroda bunlar ellerindeki silahları sözüm ona çöp bidonunda yakmıştı.

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Çok önemli bir soru daha...

Yasa çıktıktan sonra Apo ne olacak?..

Çünkü kabul edilen taslakta onun durumuna ilişkin herhangi bir durum

yok!

Oysa bu işin sadece ve sadece Apo için yapıldığını hepimiz biliyoruz.

Devlet de biliyor, PKK da biliyor, sıradan vatandaşlar olarak hepimiz biliyoruz.

Bu durumda geriye bir tek soru kalıyor...

Tahliye edilmesine edilecek ama bu iş için nasıl bir formül bulunacak?

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Bizler tam da bu konuları düşünürken karşımıza birdenbire bir uluslararası anlaşma çıktı.

Riyad’da imzalanan bu anlaşmayı Türkiye adına Recep Tayyip imzaladı.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan bir ‘ortak savunma’ anlaşması.

Buna göre bu üç ülkeden biri saldırıya uğrarsa diğer iki ülke ona her yönden destek verecek!

Tabii askeri destek dahil!

Örneğin günün birinde Hindistan Pakistan’a saldırırsa, Mehmetçik Hindistan’a karşı savaşa girecek!

Yunanistan bize saldırırsa Suudi askeri Türkiye’yi koruyacak!

Eeee, nerede kaldı o zaman bizim dünya çapındaki güçlü ordumuz? Suudiler gibi iki paralık heriflere mi emanet edeceğiz yani savunmamızı!

Neyse, bu pilav daha epeyce su kaldırır da, bakalım sonrasında neler olacak!