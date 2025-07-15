“Başkanlık sistemi özentinin sonucudur, Amerikan emperyalizminin bize tavsiyesidir” dedi, sonra çıktı, “başkanlık sistemi bizim için gelenekseldir, buna karşı çıkanların genlerinde başkanlık sistemi yok ama, bizim genlerimizde başkanlık sistemi var” dedi.

“Üçüncü köprü cinayettir, İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur, bölgede kalan akciğerlerimizin yok edilmesi demektir, bunu bekleyen bazı mahfillere rant alanları sağlama olayıdır” dedi, sonra çıktı, bunu söyleyen kendisi değilmiş gibi üçüncü köprüye karşı çıkanları suçladı, “hani o cumhuriyet mitinglerinde cumhuriyetçiyiz diye yürüyenler var ya, işte üçüncü köprüye hep onlar karşı çıktı, bunlar istemezük familyasından, hem üçüncü köprüye karşı çıkıyor, hem utanmadan o köprüden geçiyor, niye geçiyorsun o köprüden, sandalla geçsene karşıya” dedi.

“Onlar bizi Avrupa Birliği’ne almamayı düşünüyor, biz de zaten girmemeyi düşünmüyoruz, çünkü bunların asıl adı Katolik Hıristiyan Devletler Birliği’dir” dedi, sonra çıktı, sanki bunu söyleyen İsmet İnönü’ymüş gibi, “hedefimiz Avrupa Birliği’ne tam üyelikti, hamdolsun başardık, hamdolsun bizim hükûmetimize nasip oldu, bayramımız kutlu olsun, inşallah bu başarılarımız ilerde romanlarda yazılacak” dedi.

“Ayasofya’yı camiye çevirmenin faturası çok ağırdır, Ayasofya ibadete açılsın diyenler dünyayı tanımıyor, ben bir siyasi lider olarak, bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim” diyen de kendisiydi, sonra çıkıp, “hamdolsun gayretlerimiz neticesinde Ayasofya cami oldu” diyen de kendisi.

“Biz Genişletilmiş Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanlarından biriyiz, Amerika’nın düşündüğü Büyük Ortadoğu Projesi içinde Diyarbakır yıldız olabilir” diye anlattı, sonra çıktı, “ellerine bir kâğıt almışlar, Amerika’nın projesidir diyorlar, bunu ispat etmezlerse namussuzdurlar” dedi.

“Süleyman Şah türbesi Türkiye’nin dışardaki tek vatan toprağıdır, hassasiyetimiz bellidir, dalgalanan bayrağını korumak için tereddüt etmeyiz, onuru, vatanı, bayrağı, kutsal değerleri için yaşayan milletiz, Süleyman Şah türbesi’ne dokunmaya kalkılırsa, İstiklal Marşımızın emrettiği gibi kükremiş sel olur, bendimizi çiğner aşarız, türbenin kuşatıldığı iddialarının hepsi uydurmadır” dedi, sonra çıktı, “Süleyman Şah türbesinin yeri değiştirilmiş bulunmaktadır, sevk ve idaresini bizzat takip ettiğim nakl-i kubur operasyonunu her türlü takdirin fevkinde gerçekleştiren hükümetimizi ve silahlı kuvvetlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

“Biliyorsunuz” diyerek izah etti, “biliyorsunuz bu köprüleri bu tünelleri devletin kasasından bir kuruş bile çıkmadan yapıyoruz” dedi, sonra çıktı gene “biliyorsunuz” diyerek izah etti, “biliyorsunuz buralar yap-işlet-devret, eğer buradan aldığı aylık bedel yüklenici firmanın aleyhineyse, aradaki farkı kim ödeyecek, onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz” dedi.

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“Siyasi hayatım boyunca ne aldanan oldum, ne aldatan oldum, bundan sonra da ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız” dedi, sonra malum, “şahsım başta olmak üzere, aldatıldık, rabbim affetsin” dedi.

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E, şimdi?

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“Terörsüz Türkiye projesi, bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir, hiç kimse korkmasın, tedirgin olmasın, endişeye kapılmasın, hiç kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın” dedi.

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Müsterih olun, endişeye kapılmak için herhangi bir sebep yok yani!