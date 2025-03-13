Toplumsal aydınlığın kaynağı, toplum önderleridir. Demokratik düzenlerde toplumsal atılımların gücü, sesi ve etkinliği, kendini toplumu için görevli sayan özverili aydınlardır. Ülkemizde Atatürk Cumhuriyeti ile başlayan çağdaşlık yürüyüşünde kadın-erkek birçok Türk aydını halkına önderlik etmiş, sorunları çözümlemede, güçlükleri yenmede, ileri aşamalar kazanmada büyük yararlar sağlamışlardır. Tarihimiz her alanda başarılarıyla örnek olan nice aydınımızın süslediği sayfalarla doludur.

Kadınlarımız

Tarihsel konumları her zaman bize kıvanç veren kadınlarımızın anne, bilim insanı, eğitimci, hekim, sanatçı, siyasetçi, sporcu, işçi, işveren, bankacı, teknisyen, yazar, her alanda tanınan, başarılı, seçkin örnekleri var.

Savaşlarda, cephede ve cephe gerisinde hizmetleri övgülerle anlatılanlar yanında aile yaşamlarındaki özgünlükleriyle adlarından saygıyla söz edilen büyüklerimiz hepimizin andığı değerlerdir.

Zübeyde Hanım, Sabiha GÖKÇEN, Makbule Hanım, Âfet İNAN, Mevhibe İNÖNÜ, Türkân SAYLAN her zaman andığımız saygın kadınlarımızdan ilk akla gelenlerdir. Bilim ve sanat kadınlarımızdan nicelerinin tartışılmaz kişilikleri ve değerlerini anlatmaya sayfalar yetmez.

Günümüzün alacakaranlık ve çalkantılı ortamında yurttaşlık görevlerini ellerinden geldiğince yerine getirmeye çalışan öncü kadınlarımızı beğeniyle izliyoruz. Bilgili, düzeyli, yürekli konuşmalarıyla etkin olmakta, toplumsal bağlamda Atatürk, lâik cumhuriyet, hukuk devleti ve demokrasi konusundaki özlemleri doyuracak çabalar sergilemektedirler.

Anayurdumuzda esenlik ve mutluluk içinde yaşama hakkımız, ülkemize ve ulusumuza karşı

görevlerimizi özenle yerine getirmekle geçerlik kazanır. Yurttaşlık yükümlülüklerimizi yadsıyarak, ulusal ilkelerimize ve değerlerimize duyarsız kalarak, kişisel beklentilerle günü gün ederek bir yere varamayız. Sorunlara çözüm aramak, olumlu her şeye katkıda bulunmak, çabalara destek vermek bırakınız yurttaşlığı, insanlık gereklerinin başında gelir.