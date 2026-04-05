Açık ve net söylemek gerek: “Ülkemizin geleceği yok ediliyor!”

Zeytinlikler, ormanlar, su kaynakları yalnızca bugünkü ekonomik değerler değil, bir ulusun gelecekteki yüzyıllarda da hayat kaynağıdır, geçimidir, çocuklarımızın, torunlarımızın istikbalidir...

İşte yok edilen budur! Günü kurtarmak için yarını düşünmeden yok etmektir!

Doğayı, çevreyi korumak hem görev, hem de anayasal haktır ama ülkemizde yaşam alanlarını savunmak artık suç olarak görülüyor!

Siyasal iktidar her geçen gün daha da sertleşiyor, karşısında duran herkesi kendisine düşman sayıyor.

Bu yüzden işler hiç düzgün gitmiyor!

Verilen mesaj açık: “İtiraz edersen beledini ödersin” Peki, nedir bu bedel? Tutuklanır cezaevini boylarsın!

İşte, Muğla Milas İkizköy’de yaşanan olay budur.

Akbelen Ormanı’nın yok edilmesine karşı çıkan Esra Işık adındaki yürekli bir genç kızımız, gece yarısı baskınıyla gözaltına alınıp hapse atıldı.

Toplum yüreğinde sızı yaratan bu tutuklama birçok yerde yoğun protestolara sebep oldu. İnsanlar “Esra Işık sahipsiz değildir” “Esra’ya özgürlük” diye haykırdılar.

Esra’nın suçu ne?

“Görevi yaptırmamak için direnme” imiş...

Neye direnmiş?

Limak Holding’in maden arama faaliyetleri için yüzlerce parseli kapsayan ormanlık arazideki binlerce ağacın sökülmesine karşı çıkmış.

Genç kız, zeytinliklere dalan şirket arabasını “Bu şirketin çiftliği mi burası? Çıkarın bu aracı buradan!” diye kovarak, büyük patronların çıkarlarına engel olmuş!

Böyle bir suçla insan özgürlüğünden mahrum edilip hapse atılır mı?

Yasalar hep zenginden, güçlüden yana mı çalışacak?

Akbelen Ormanı’nın siyanürlü maden faaliyetleriyle yok edilmesine gönlü razı olmayıp toprağını koruyan İkizköy Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık’ın hapse atılmasını hukuka, adalete ve vicdana uygun bulmayan binlerce vatandaş, pek çok kentte olayı protesto etmeye devam ediyor.

Ancak, Esra’nın tutukluluğuna itiraz da reddedilince insanlar “Doğayı katledenler, kul hakkı yiyenler, zengin oldukları için hep haklı mı çıkacak?” diye bağırdılar.

Kızının duruşmasını izleyen İkizköy Muhtarı Nejla Işık’ın mahkemedeki ıstırap dolu çığlıkları adliye koridorlarını çınlattı:

“Bana sakin ol diyorlar. Nasıl sakin olayım? Tacizciler, tecavüzcüler, hırsızlar dışarıdayken ne bekliyorlar? Bizi bu şekilde mi cezalandırıyorlar? Aslanlar gibi iki evlat yetiştirdim ben... Aslanlar gibi toprağını savundu benim yavrum. Yazıklar olsun! Böyle mi susturacakmış Limak Şirketi? Toprağıma, suyuma, evlâdıma dokunmayın!”

Doğayı, bitkileri, ağaçları savunmanın suç olduğu tek ülke galiba biziz!

Bodrum ve Fatih Bozoğlu

Akbelen’de köyünün topraklarını ve ağaçlarını savunduğu için tutuklanıp hapse atılan yurtsever kızımız Esra Işık’ın başına gelenleri Fatih Bozoğlu’nun “sokaktv.com” sitesinden “canlı yayın” olarak izledim.

Deneyimli meslektaşımız Fatih Bozoğlu haber ve röportajlarıyla, tüm ezilenlerin ve “Esra’mızı geri istiyoruz” diyen Akbelen İkizdere köylülerinin savunucusu oldu.

Bodrum ve çevresinin güncel haberlerini Fatih Bozoğlu’nun kurduğu “sokaktv.com” haber sitesinden öğreniyorum.

Fatih’in sitesinde, bölgede ne oluyorsa canlı yayın olarak izliyorsunuz.

Fatih Bozoğlu, Bodrum’un komşusu olan Akbelen Ormanı’nda yaşanan faciayı ve Esra Işık’ın tutuklanma olayını da canlı olarak yayınladı. Esra’nın annesi Muhtar Nejla Işık’ın “Başımız dik, alnımız ak. Toprağımızdan asla vaz geçmeyeceğiz” şeklindeki isyanını nakletti.

“Bodrum Gündem”den sonra “Bodrum Sokak Dergisi”ni yayın hayatına sokan Fatih Bozoğlu yalnız Bodrum’u değil, Bodrum’a komşu diğer bölgeleri de anlatıyor. Akbelen İkizdere olaylarının canlı yayını yerel gazetecilikte önemli bir başarı oldu.

GÜNÜN SÖZÜ

Toplumların başına ne geliyorsa, yanlış seçimlerinin sonucudur!