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Gelişen teknolojiye rağmen, günümüzde tıbbın çaresiz kaldığı durumlarda insanlar hâlâ alternatif tıp ve doğadan medet ummakta.

Alternatif tıp derken, cinci hocaları ve şarlatanları kastetmiyorum tabii…

Her geçen gün bir yenisi çıkan, sağlığın ve gençliğin devamı için yeni uygulamalar, çeşitli metotlar, ritüeller, enerji ya da moda akımları kastediyorum.

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Örneğin, son zamanlarda, Şamanizm merkezli çeşitli uygulamalar oldukça popüler hale geldi.

Bildiğiniz gibi, Şamanizm, doğayla ve ruhsal dünyayla derin bir bağ kurmayı amaçlayan, İslam öncesi Türklerin inandığı bir inanç şekliydi.

Bu inanç sisteminde, doğa, evren ve insan arasındaki bağın korunması esastı.

Şamanlar, toplum içinde ruhsal rehberler, şifacılar ve arabulucular olarak görev yaparlardı.

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Bugün bile, Şamanizm’den kalan ve İslam'ın bir parçası sandığımız birçok ritüel, toplumumuzda önemini korumakta.

Mesela, nazar boncuğu kullanımı Şamanizm kökenlidir. Türkler, kötü enerjilerden korunmak için nazar boncuğu taşımaya inanırdı ve bu inanç günümüzde de yaygın olarak devam etmektedir.

Bunlardan biri olan, çıplak ayakla toprakta yürümenin insan vücudundaki negatif elektriği aldığına dair inanç da Türk toplumunda oldukça yaygındır.

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Bugün bazı modern bilimsel çalışmalarla da bu desteklenmektedir ve "topraklama" veya İngilizce "earthing" olarak adlandırılmaktadır.

Topraklama, vücudun doğrudan toprakla temas etmesi yoluyla elektromanyetik dengelenmeyi sağladığı ve stres gibi durumları hafiflettiği öne sürülen bir yöntem.

Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar çıplak ayakla toprağa basmanın, vücudun elektriksel dengesini sağlamada ve genel sağlıkta olumlu etkileri olduğunu göstermekte.

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Biyohacker, yani insan vücudunu ve zihnini çeşitli yöntemlerle daha verimli hâle getirmeye çalışan Gary Brecka'ya göre, çıplak ayakla toprağa temas etmek vücudun elektrik yükünü etkileyerek inflamasyonu azaltabilir ve uyku kalitesini artırabilir.

Brecka, bunun dünyanın doğal elektrik alanıyla bağlantı kurmayı sağladığını ve vücuttaki elektrik yüklerini nötralize edilebildiğini savunuyor.

Birçok insan bunun bilim dışı olduğunu iddia etse de Brecka, dünyanın doğal manyetik alanıyla bağlantı kurmanın insan fizyolojisine fayda sağladığına dair geçerli kanıtlar olduğunu iddia etmekte.

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YouTube’da çeşitli videolarını bulabileceğiniz Gary Brecka, sağlıklı ve genç bir vücuda sahip olmak için sabah uyandığınızda 8 dakika nefes çalışması yapılmasını, cildin güneş ışığına maruz bırakılmasını ve toprağa dokunulmasını öneriyor.

Bu basit eylemlerin vücuda son derece faydalı olduğunu savunuyor.

Çıplak ayakla toprağa bastığınızda, vücudunuzun yüzey polaritesinin değiştiğini ve kan hücrelerinizin birbirinden ayrılarak vücuttaki toksinleri ve zararlı maddeleri temizleyip atılmasını sağladığını, ayrıca, bu süreçlerin hücre onarımını daha verimli hale getirdiğini ve hücrelerin yeniden şarj olduğunu savunuyor.

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Aslında her ritüel bir inanç taşır ve bu da hayatımıza anlam ve huzur katabilir.

Kendini keşfetmek ve doğayla uyum içinde yaşamak insanlara her zaman iyi gelmiştir.

Bunun nedeni ister biyolojik ister psikolojik olsun, İyi hissettiren her şey ruhumuz için de bir şifadır.

Modern yaşamın yoğun temposunda doğayla yeniden temas kurmak, yavaşlamak ve kendimize zaman ayırmak, stres dolu yaşantımızda kendimiz için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biri gibi gözüküyor.