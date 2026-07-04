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Trabzonspor'da son yıllarda sessiz ama çok önemli bir değişim yaşanıyor.

Bugün herkes bunun farkında olmayabilir.

Belki de gerçek karşılığını birkaç yıl sonra göreceğiz.

Ama bordo-mavili kulübün attığı adımlar, bana göre sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceği adına da umut veriyor.

Çünkü Trabzonspor sonunda altının madende değil, doğru futbol aklında saklı olduğunu keşfetti.

Ertuğrul Doğan'ın başkan seçilmesiyle birlikte bordo-mavililerin transfer politikasında gözle görülür bir değişim başladı.

Doğan, göreve gelir gelmez altyapısında yetişen beş futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Bu sadece birkaç genç oyuncuya verilen imza değildi; kulübün geleceğine duyulan güvenin ilk göstergesiydi.

Bir yıl sonra Trabzonspor U19 Takımı Avrupa'da finale kadar yükseldi.

Yönetim bunun ardından tam 13 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzalayarak gençlere verdiği değeri bir kez daha ortaya koydu.

Bu sayı aynı zamanda kulüp tarihine geçen bir rekordu.

Trabzonspor uzun yıllardır altyapıya yatırım yapan kulüplerimizin başında geliyor. Ancak son dönemde bunun yanına çok önemli bir başlık daha eklendi; doğru scout yapılanması.

Kulüplerimizin büyük bölümü transferi, menajerlerin önerdiği isimler üzerinden şekillendiriyor.

Trabzonspor ise artık farklı bir yol izliyor.

Batagov, Oulai, Folcarelli, Augusto, Nwaiwu ve Pina gibi genç isimleri bordo-mavili takıma kazandıran Eren Mert'in yeni dönemde scout ekibinin başında olması tesadüf değil.

Yıllardır kulüpte görev yapan Uğur Uzunali ile oluşturulacak yapı, Trabzonspor'un geleceği adına belki de yapılan en değerli yatırımlardan biri olacak.

Bu anlayışın en çarpıcı örneklerinden biri ise Sidny Lopes Cabral transferi oldu.

ATTIĞI GOL FİYATINI ŞİMDİDEN 5’E KATLAR

Dünya Kupası başlamadan önce Trabzonspor, Oulai transferini bile gölgede bırakabilecek bir hamle yaptı ve Yeşil Burun Adaları'nın sol beki Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna kattı.

Turnuva boyunca Almanya karşısındaki etkili oyunu, grupları namağlup tamamlayan takımının başarısındaki payı, İspanya'nın gol atamadığı, Messi'li Arjantin'e ise büyük sıkıntılar yaşattığı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Son 32 turunda sağ ayağıyla Arjantin ağlarına gönderdiği gol ise turnuvanın en güzel golleri arasında gösterilecek nitelikteydi.

Trabzonspor bu transferi, çok uygun rakamlarla bitirdi.

Benfica forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 7 milyon avro bonservisle kadrosuna kattı, beş yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolcuya ödenek garanti ücret ise yıllık 1,3 milyon avro.

Trabzonspor, iyi bir scout ekibinin milyon avroluk transfer bütçelerinden daha değerli olabileceğini herkese gösteriyor.

Şampiyonluk kadar kıymetlidir bu adım.

Şampiyonluk bir sezon kazandırır, doğru futbol aklı ise bir nesil.

Çünkü bordo mavililer doğru futbol aklını oluşturmaya başladı.

Altyapıya yatırım yapan...

Scout ekibini güçlendiren...

Genç oyuncuya sabır gösteren...

Ve transferi günü kurtarmak için değil, geleceği inşa etmek için yapan kulüplerin başarısı tesadüf değildir.

Şampiyonluklar gelir geçer.

Doğru kulüp kültürü ise yıllarca ayakta kalır.

Bugün Avrupa'nın dev kulüplerini güçlü yapan da budur.

Türk futbolunun borç sarmalından çıkmasının, Avrupa'da yeniden kalıcı başarı yakalamasının yolu da buradan geçiyor.

Trabzonspor henüz hedeflerine ulaşamasa da doğru yolda ilerliyor.

Bazı madenler bir günde zengin etmez.

Ama doğru işletildiğinde nesiller boyu değer üretir.

Trabzonspor, belki de yıllar sonra ilk kez böyle bir maden buldu.