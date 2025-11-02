Fenerbahçe Spor Kulübü’ne “FETÖ Şike Kumpası” 2011 yılında kuruldu.

Ne düşündürücü tesadüftür ki, İngiltere’nin başkenti Londra’da faaliyet gösteren, o zamanki adıyla GVC Holdings olan bahis şirketi, Londra-İstanbul-Kıbrıs yasa dışı bahis üçgenini de o yıl oluşturdu.

Bu amaçla İstanbul’da 6 ofis açıldı. Bunların 4’ünü İngilizler, 2’sini de Kıbrıslı Türkler yönetiyordu.

GVC Holdings’in Türkiye kuryeliğini yapan Scott William Masterson da o yıl ülkemize gidip gelmeye başladı.

Ancak Masterson’un seyahatlerinin ilginç bir yanı vardı.

Atatürk Havalimanı’na geldiğinde gümrüklü alanın dışına çıkmıyor, İstanbul ofislerinde çalışanları yanına çağırarak, 150 bahis sitesini yöneten 6 büronun günde 20 milyon lirayı bulan kazançlarını daha da artırmaları için talimatlar veriyordu.

Peki bu kişiler gümrüklü sahaya nasıl girip çıkıyorlardı?

Bu sorunun cevabını Londra’da, aralarında Masterson’un da bulunduğu 11 kişinin yargılandığı, yarın ikinci duruşması yapılacak olan yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve gelir vergisi kaçırma davasında öğrenme ihtimalimiz var.

Ama davanın “rüşvet” bağlantılı olması, Türkiye’deki bazı kamu görevlilerine verdikleri rüşvet karşılığında sağlandığını ortaya koyuyor.

★★★

Daha önce de belirttiğim gibi 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yasa dışı bahisçilere “Handikap” operasyonu düzenleniyor. Aralarında emekli bir emniyet müdürünün de bulunduğu 39 kişi tutuklanıyor. Masterton’un adı da ilk kez bu operasyonda duyuluyor.

Ancak bahis furyası burada bitmiyor, artarak sürüyor.

GVC Holdings adını Entain olarak değiştirip, 2018 yılında bir başka büyük bahis şirketi olan Ladbrokes Coral’ı 4 milyar sterline satın alıyor. Böylece Londra borsasında ilk 100 şirket arasına girmeyi başarıyor.

Bu arada 2023 yılında başlayan Türkiye bağlantılı soruşturma kapsamında Entain, İngiliz adli makamlarına 585 milyon Sterlinlik “para cezası” ödüyor. Ayrıca 20 milyonu “hayır” işlerinde kullanılmak, 10 milyonu da masraf olmak üzere 615 milyon Sterlin ödeyerek kurumsal boyutta yargılanmaktan kurtuluyor. Biraz önce bahsettiğim, yarın yargılanmaları sürecek olan 11 kişinin de şirketle bağlantılarının kesildiğini bildiriyor.

★★★

Burada dikkatinizi Türkiye’den kaçırılan paralara çekmek isterim.

- 6 ofisin 150 civarındaki bahis sitesinden gelen günlük kazancı yıllarca 20 milyon liraya ulaşıyor.

- Entain Şirketi 4 milyar, evet yanlış duymadınız 4 milyar Sterlin ödeyerek Ladbrooks Coral’ı alıyor ve borsadaki ilk 100 şirketten biri oluyor. (Tabii bu paranın tümü Türkiye’den gelmiyor.)

- 615 milyon Sterlin tazminat, hayır parası ve masraf ödemesinde bulunuyor.

- Londra-İstanbul-Kıbrıs üçgenindeki KKTC ayağını üstlendiği öne sürülen Veysel Şahin’in 5 milyar doları olduğu iddia ediliyor.

- Öldürülen Halil Falyalı’nın da en az bu kadarlık bir servete sahip bulunduğu öne sürülüyor.

- Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ne kadar rüşvet dağıtıldığı bilinmiyor.

Özetle, Türkiye’nin güçlükle üretirken halkına büyük sıkıntılar yaşattığı milyarlarca Sterlini, yasa dışı bahisçilerce söğüşlenip, Londra’daki kasalara istiflenmiş bulunuyor!..

★★★

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Ali Koç, yıllarca Türk futbolunu yönlendiren karanlık bir yapıdan söz ederken onu hafife alanlar, 152 hakemin ve 3.700 sporcunun aktif olarak bahis oynadıkları gerçeği ortaya çıktığına göre acaba şimdi ne düşünüyorlardır?..