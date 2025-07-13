Herhangi bir kişinin doğum haritasından türetilen ilerletilmiş haritasında Yükselen, Tepe Noktası, Ay gibi göstergelerin burç değiştirmesi önemli değişimlerin işaretçisidir. Aynı şey bir ülke astroloji haritası için de geçerlidir. Türkiye astroloji haritasının ikincil yönde ilerletmesinde (önemli bir astroloji tekniği) 29 derece Başak burcuna iz düşen Yükselen derecesinin ve 29 derece İkizler burcuna denk düşen Tepe Noktası derecesinin bazı konularda tamamlanmanın ve sonlanmanın işaretçisi olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 30 yıllık periyotlarla gerçekleşen bu sonlanmaların ardından gelecek şekilde bu göstergelerin burç değiştirmesi, yeni başlangıçların işaretçisidir. Yani adeta bir devir sona ermekte ve yeni bir devir başlamak üzeredir.

DAHA ÖNCE NE ZAMAN OLDU?

Bir ülke haritasının ilerletişmiş Yükselen derecesi, belli bir süreç için halkın durumu ve refahı hakkında bilgi verir. Bir ülke haritasının ilerletişmiş Tepe Noktası derecesi, belli bir süreç için ülkenin yöneticilerinin, yönetim şeklinin ve dış imajının nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Yükselen derecesinin Aslan burcunun son derecesinde ilerlemesi 1990 yılı Ocak ayından başlamış, yeni bir burca yani Başak burcuna geçmesi 22 Nisan 1991 tarihinde olmuş. Bu ara geçiş döneminde ve sonrasında halkın durumunda ve refah seviyesinde nasıl değişiklikler olduğuna bakılarak bazı çıkarımlar yapılabilir. Tepe Noktasının Boğa burcunun son derecesinde ilerlemesi 1995 yılının ikinci yarısından başlamış, yeni bir burca yani İkizler burcuna geçmesi 14 Temmuz 1996 tarihinde olmuş. Bu ara geçiş döneminde ve sonrasında ülkenin yöneticilerinin, yönetilme şeklinin durumunda ve ülkenin dış imajıyla ilgili konularda nasıl değişiklikler olduğuna bakılarak bazı çıkarımlar yapılabilir.

ŞİMDİ HANGİ TARİHE DENK GELİYOR?

Yükselen ve Tepe Noktası derecesinin takip eden burçlara geçişi (Yükselenin Terazi burcuna, Tepe Noktasının Yengeç burcuna geçişi) 17 Ocak 2026 tarihinde olacak. Tabii bu bir günde her şeyin değişeceğini göstermeyecektir. Ama değişimin başlangıcını gösterecektir. Bu sonlanmaların, değişimlerin ve yenilenmelerin hangi konularda olabileceğini yorumlamaya çalıştığım yayını linkten izleyebilirsiniz. https://youtu.be/YOM8Fg2xqp0

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

İlerletilmiş Ay, herhangi bir astroloji haritası için muhtemel değişimlerin ve yenilenmelerin algılanmasına ve bunların zamanlamanın yapılmasına yardımcı olur. İlerletilmiş Ay yaklaşık 2,5 yılda bir burç değiştirir. Ay’ın burç değiştirmesi, temel ihtiyaçların ve durumların değişmesinin işaretçisidir. İlerletilmiş Ay bir haritanın hangi bölümüne denk düşüyor ise, ülkenin insanları orada bir değişim yapma ihtiyacı hisseder. İlerletilmiş Ay’ın hangi evde olduğu, ülke insanlarının hangi konulara odaklanacağını, duygusal ihtiyaçlarının hayatın hangi alanında yoğunlaştığını gösterir. Hangi burçta olduğu ise, halkın duygusal olarak nasıl beklentiler içerisinde olduğunu gösterir.

HANGİ KONULARDA?

İlerletilmiş Ay 15 Temmuz 2025 tarihinde Koç burcuna geçiyor. Ay’ın bu burçta ilerlemesi 23 Aralık 2027’ye kadar sürecek. Koç burcu girişimcilikle, yenilikçi olmakla, harekete geçmek ve harekete geçirmekle, değişiklikler yapmakla, cesaretli adımlar atmakla, öne çıkmakla, öncü ve lider olmakla, askeri konularla, savunma sanayii ile, makineler ve metallerle, ısı ve enerjiyle ilgili işlerle alakalıdır. Koç burcundan geçişler inisiyatif alma, seçimlerini bireysel olarak yapma ve net bir şekilde ortaya koyma, her zaman olmadığı kadar cesaretli ve kararlı hareket etme, risk alma, hakkını arama eğilimi vurgu kazanır.

Ay’ın Koç burcuna geçişi ve bu burçtaki ilerlemesi Türkiye astroloji haritasının 10.evinde olacak. 10.ev ülkenin yöneticilerinin, yetki sahibi kişilerin, ulusal saygınlığın ve ülkenin diğer ülkeler nezdindeki imajının göstergesidir. Ayrıca ülkeyi etkileyen kanun ve kurallar, alınan üst düzeydeki kararlar, ülkenin güvenliği gibi konular da bu evin konusudur. İlerletilmiş haritamızdaki bu önemli geçişler, bahsettiğimiz bu konularda önemli gelişmelere doğru ilerliyor olduğumuzu düşündürmektedir.

İlerletilmiş Ay’ın Koç burcundan bir önceki geçişi 25 Şubat 1998’de başlamış, 18 Ağustos 2000 tarihine kadar sürmüş. Bu dönemde ülkemizde neler olduğunu araştırdığımızda, aşağı özetlediğimiz bazı gelişmeler karşımıza çıkıyor.

25.02.1998 – Fazilet Partisi kuruldu

10.03.1998 – Gazeteciler Federasyonu kuruldu

01.07.1998 – IMF ile anlaşma

06.11.1998 – Erdoğan’ın başkanlık görevine son verildi

11.01.1999 – Ecevit koalisyon hükümeti kurdu

15.02.1999 – Öcalan’ın yakalanması ve protestolar

18.04.1999 – Genel ve yerel seçimler

(DSP kazandı)

22.04.1999 – CHP’de lider değişimi

02.05.1999 – Merve Kavakçı krizi

11.12.1999 – Türkiye AB aday ülke oldu

17.01.2000 – Hizbullah operasyonu

09.02.2000 – PKK silahlı mücadeleyi

bıraktı

02.05.2000 – Sezer cumhurbaşkanı seçildi

Bu konuda detaylı bilgi verdiğimiz yayını izlemek için tıklayınız https://www.youtube.com/watch?v=F0Ebld0EUvM&t=253s

MARS ETKİSİ

Herhangi bir gezegenin dönemsel olarak diğer gezegenlerle veya herhangi bir astroloji haritasına etkili açıları olduğunda, o gezegenin temsil ettiği konularda önemli gelişmeler beklenir. Astrolojide Mars denilince aksiyon, hareket, enerji, agresyon, mücadele, rekabet, silah, savaş gibi kavramlar gelir. Mars’ın kadersel Ay Düğümleriyle hizalandığı tarihlerde dünya genelinde belden aşağı vurma ve ayak kaydırma operasyonları, sert ve şiddetli olaylar, kazalar, patlamalar, askeri alanda stresli gelişmeler vardır. Mars’ın Ay Düğümleriyle tam olarak hizalanacağı tarih 21 Temmuz 2025 olacak. Ama hizalanmanın gerçekleşeceği bu tarih öncesinde transit Ay bu hizalanmayı 15 Temmuz tarihinde tetikleyecek. Bu tetiklemenin nasıl gelişmeleri beraberinde getirebileceği konusunda konuda detaylı bilgi verdiğim yayını linkten izleyebilirsiniz. https://youtu.be/Wz6Y0Uv4qSw

MERKÜR GERİLEMESİ BAŞLIYOR!

18 Temmuz Cuma sabahı iletişim gezegeni Merkür Aslan burcundaki gerilemesine başlıyor! 11 Ağustos tarihinde tamamlanacak gerileme sürecinde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler olabilir. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. Merkür’ün geri hareketi iletişimsel karışıklıklara, yanlış anlaşılmalara, dalgınlıklar ve unutkanlıklar neticesinde aksamalara, karışıklıklara işaret edebilir. Astrolojide sayma ve hesaplama ile de ilişkilendirilen Merkür’ün gerileme dönemlerinde hesap hatalarına ve ödemelerde yanlışlıklar ya da gecikmelere yönelik durumlarla daha sık karşılaşılmaktadır.

TEKRARLAMALAR

Yeniden yapma ya da tekrarlama enerjisi içeren her şeyde Merkür gerilemesinin etkilerini görürüz. Merkür gerilemesinde kaçınılması gereken şey tekrarlamaktan ziyade yeni şeyler yapmaktır. Yeni bir işe veya ilişkiye başlamak, yeni bir anlaşma imzalamak, yeni bir araba satın almak gibi. Bu türde olaylarda engellenmelerle veya gecikmelerle karşılaşılabilir. Özellikle de bir kez daha tekrarlanmasını istemediğimiz işlere girişim yapacağımızda Merkür gerilemesine dikkat etmemizde fayda vardır.

YEDEKLEME YAPIN!

Merkür her türlü bilgi ve belgeleri, iletişimle ilgili araç gereçleri de temsil ettiğinden, gerileme dönemlerinde özellikle bilgisayarların iyi korunması, önemli bilgilerin yedeklenmesinde fayda vardır. Bilgisayarların ve telefonların virüs riskinden ve diğer risklerden korunması, hacker saldırıları da dikkat edilmesi gereken şeyler arasındadır. Diğer taraftan, evraklar kaybetmeye veya dalgınlıklar yüzünden evraklarda ve yazılı metinlerde hatalar oluşabilir. Bu yüzden, eldeki her türlü projeleri gözden geçirmek, eksiklerini bir kez daha değerlendirmek yerinde olacaktır.

NASIL KULLANABİLİRİZ?

Başka bir özelliği ile Merkür’ün geri gittiği dönemlerde, eskiye ait şeyler tekrar karşımıza çıkabilir. Bu, henüz tamamlanmamış bir işimiz veya ilişkilerimizle alakalı olabilir. Merkür’ün gerileme zamanları eldeki her türlü projeleri gözden geçirmek, eksiklerini bir kez daha değerlendirmek, düzeltmek açısından çok olumludur. Yapacağımız işle ilgili yeni ve ilave bilgiler toparlama, kendimizi daha iyi hazırlama fırsatı buluruz. Merkür gerileme dönemleri daima geri dönüp bakmak, daha önce göremediğimiz şeyleri görebilmek, yakalayabilmek için fırsat sunmaktadır. Biz bir şeylerin bizi geciktirdiğinden hayıflanıp dururuz, ama bir şeylerin tamamlanması, düzeltilmesi gerektiğini fark etmeyiz, göremeyiz. Buradaki gecikme, ulaşamama, gerileme durumları bizim kötülüğümüz için değil, hayrımızadır aslında. Ama duruma teşhis koymakta acele eder, buradaki hayrı göremeyiz, algılayamayız.

TEKRAR GÖZDEN GEÇİRMEK

Merkür’ün gerileme zamanları zihinsel olarak içe dönme, iç bilgisinden ve kendi yaratıcı yönlerinden istifade etme, içinde bulunduğumuz dünyevi olayları mecburi bir gözden geçirme, düzenleme, ruhumuzun amaçlarına ne kadar uygun olup olmadıklarını ve olayların bizi hangi noktalara yönlendirdiği konusunda kendi içimize dönüp düşünme, tasarlama ve plan yapma dönemidir aslında. Tüm bu düşündüğümüz ve tasarladığımız şeyleri yürürlüğe koyma ve uygulama zamanları ise, Merkür’ün direkt hareketine döndüğü zamanlardır.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde beklenmedik durum ve yön değişikliklerine açık olacağız. Öğle saatleri ve sonrası önemli iş ve girişimler, para işleri ve alışverişler, başvurular, hukuksal işler, eğitim, yayıncılık alanındaki işler için kullanılabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde gerginlikler olasıdır, dikkat!

Salı günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde kazalara, sakarlıklara ve agresyona açık bir atmosferde olacağız, dikkat! Geçmişin bazı tuzaklarına çekilmeyelim! Ödeştirme enerjisi ve alaşağı etme isteği de aktifleşebilir, farkında olalım! Akşam saatleri önemli iş ve girişimler, ilişkiler ve sosyalleşmek, destek alışverişleri açısından verimli, değerlendirebiliriz. 20:09’da Ay boşluğa giriyor.

Çarşamba gününe geçişte henüz Balık burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, 07:32’de Koç burcuna geçiyor. Sabahın erken saatleri yenilikler ve değişiklikler için uygun. Ama sabahın ilerleyen saatlerinde engellere, gecikmelere ve yanıltılmaya açık bir atmosferde olacağız, farkında olalım! Önemli iş ve girişimler için öğle saatleri ve sonrasını kullanabiliriz. Akşam saatlerinde abartılardan ve israftan uzak durmamızda fayda var!

Perşembe günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor. Sabah saatleri özel ve sosyal ilişkiler, iş ilişkileri açısından verimli gözüküyor. Değerlendirebiliriz. Önem verdiğimiz kişilerle iletişime geçebiliriz. Alışverişler, seyahatler, bilgi paylaşımları açısından verimli bir gündeyiz. Gece saatleri ise ego ve güç çekişmelerine açık, farkında olalım!

Cuma günü sabah saatlerinde boşlukta ilerleyen Ay, 10:58’de Boğa burcuna geçiyor. Sabahın ilerleyen saatlerinde duygusal çalkantılara açık olabiliriz. Erken saatlerde Merkür gerilemesi başlıyor! Ama günün biraz daha ilerleyen saatleri önem verdiğimiz kişilerle görüşmek, özellikle de geçmişte çözemediğimiz şeyleri konuşup, tekrar üzerinden geçerek çözüm üretme şansı veriyor. Akşam saatleri de hayli verimli gözüküyor, kullanabiliriz.

Cumartesi günü boyunca Ay Boğa burcunda ilerliyor. Günün ilk yarısında iletişim gergin akabilir. Otorite figürü kişilerle ilişkilerde yara alma riskimiz mevcut, dikkatli konuşalım. İzin istemek, talep ve başvuruda bulunmak açısından uygun bir günde değiliz. Akşam saatleri hareket yaratmak, egzersizler, yürüyüşler yapmak açısından verimli, kullanabiliriz.

Pazar günü sabah saatlerinde Ay henüz Boğa burcunda ilerliyor. Önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, destek alışverişleri için uygun bir gündeyiz. 09:43’te boşluğa giren Ay, 13:21’de İkizler burcuna geçiyor. Yenilikler, değişiklikler yapmak, sosyalleşmek, sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek için çok uygun bir gündeyiz.