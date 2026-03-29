Osmanlı Devleti çöküşe doğru giderken, Araplar Batı ülkelerinin kışkırtmasıyla ayaklanmaya başladılar.

Birinci Dünya Savaşı’nda, bu ayaklanmaların sonunda, Arabistan çölleri binlerce Anadolu gencine mezar oldu.

★★★

İlk ayaklanmayı Vahabiler başlatır.

1806’da, Suud bin Abdülaziz Mekke’yi ele geçirir.

Ardından, Medine Suudilerin kontrolüne geçer.

★★★

1517’de Yavuz Sultan Selim’in halifeliği almasıyla birlikte, hutbeler Osmanlı Padişahı adına okunmaya başlanmıştı.

Mekke’nin ele geçirilmesiyle hutbe ilk kez Padişah adına değil, Suud kralı adına okundu.

★★★

Suudlar, Padişah Üçüncü Selim’in başlattığı modernleşme çabalarına karşı çıkıyordu.

Padişahın, “Frenk (Avrupalı) kafirlerinin kirli amaçlarına hizmet ettiğini, yaptıklarının Allah’ın buyruklarına aykırı olduğunu” söylüyorlardı.

Bu cesareti, elbette İngiltere ve Fransa’dan alıyorlardı.

★★★

1900’lerde “Arap Milli Komitesi” adlı örgüt, Osmanlı’daki diğer unsurları da kışkırtıyordu.

Bildirilerinde şöyle diyordu.

“Araplar olarak biz, bir kez Türkler’den kurtulacak olursak, baskı altında tuttukları diğer milletler de, yani Ermeniler, Kürtler ve Arnavutlar da bağımsızlıklarına kavuşacaklardır...”

★★★

İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’ne karşı Arapları ayaklandırırken, dini ve mezhebi hep bir araç olarak kullandı.

Şimdi de, Orta Doğu’da din ve mezhebin politik araç olarak kullanılmasında, ABD uzmanlık düzeyinde başarılıdır.

★★★

1916-1918 yıllarında, Arapları Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandıran İngiliz casus Yarbay Edward Lawrence, başarısının sırrını şöyle açıklar:

“Osmanlı İmparatorluğu’nu Orta Doğu’da parçalama başarısını, yöredeki etnik mozaiği birbirine karşı kullanarak elde ettim.”

★★★

Suudi Arabistan’ın eski İstihbarat Başkanı Prens Bandar bin Sultan, 20 yıl boyunca ABD büyükelçiliğini yaptı.

ABD Başkanı George W. Bush’a yakınlığı nedeniyle adı, “Bandar Bush” olarak anılır.

Şu itirafta bulunur:

“Biz Amerika’nın Doğu-Batı veya anti-komünizm tezlerini kullanmadık, dini kullandık.”

Bu itiraf, kan ve gözyaşının dinmediği Müslüman coğrafyasında yaşananların bir özetidir.

★★★

Birinci Dünya Savaşı döneminde, Falih Rıfkı Atay, “Zeytindağı” adlı kitabında:

“Biz Kudüs’te kirada oturuyoruz. Halep’ten bu tarafa geçmeyen şey, yalnız Türk kâğıdı değil ne Türkçe ne de Türk geçiyor...

Türkleşmiş hiçbir Arap görmedikten başka, Araplaşmamış Türk’e az rasgeliyordum... Suriye, Filistin ve Hicaz’da: ‘Türk müsünüz, sorusunun birçok kereler cevabı ‘Estağfurullah!’ idi...”

Koca İmparatorluğun çöküş öyküsünün acı bir gerçeğidir, bu satırlar...

★★★

Oysa...

Araplar, Osmanlı yönetiminde el üstünde tutulurdu.

İkinci Abdülhamit dönemi bu açıdan ibret vericidir...

Sultan Abdülhamid, Saray’da Arapları en yüksek makamlara yerleştirdi.

Osmanlı Devleti’ni, “Türk-Arap İmparatorluğu” hâline getirmeyi bile düşündü.

Sultan, Arapları diğer milletlere göre daha üstün görür ve “necip millet” olarak tanımlardı.

Arap vilayetleri, ‘birinci sınıf vilayet’ kabul edilirdi.

★★★

1806’da Üçüncü Selim’i kafirlikle suçlayan Vahabi Suudlar’ın, bugünkü durumunu merak ediyorsunuz...

1924’ten bugüne, önce İngiltere’nin daha sonra ABD’nin sözünden çıkmayan, en sadık ülkelerden biri oldu...

★★★

27 Mart 2026’da ABD Başkanı Trump, canlı yayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi hakkında bakın ne dedi:

“Bana yaltaklanacağını hiç düşünmemişti, gerçekten düşünmemişti. Şimdi ise, bana iyi davranmak zorunda. Bana iyi davranması lazım.”

Trump’ın buna benzer çok hakaretleri oldu.

Suudi Arabistan’dan tepki sıfırrrr...

★★★

ABD tarafından maşa olarak kullanılmaktan rahatsız olmayan Körfez Arap ülkeleri...

İran’a karşı, ABD ve İsrail’in yanında yer almaktan büyük mutluluk duyuyorlar.

★★★

1967 ve 1973 Arap-İsrail savaşında, 2003 Irak işgalinde ve 2011’de sözde “Arap Baharı” fırtınasında, tarih çıplak bir gerçeği kaydetti.

Arapların bir bölümü vatanlarını savunmak yerine, diğer ülkelere kitlesel şekilde göç etmeyi tercih etiler.

★★★

Oysa...

ABD/İsrail’in İran’a başlattığı şiddetli saldırılar bir ayını tamamladı.

İran’dan böyle bir göç akını var mı?

Yok...

Neden?

Vatan, Millet kavramı; savaşma azim ve iradesi...

★★★

Trump, 2017’de kutsal kent Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etti.

Aynı Trump’tan rekor düzeyde silah satın alan ülkeler hangileri?

Ve Trump’ı muhteşem şekilde ağırlayan hangi ülke liderleri?

★★★

ABD/İsrail-İran savaşında, Suriye ne yapıyor diye merak ediyorsunuz...

ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford, 1 Mayıs 2025’te Baltimore Dış İlişkiler Konseyi (CFR) konferansında bakın ne dedi:

“2023’te İngiltere merkezli bir sivil toplum kuruluşunun davetiyle, İdlib’e (Suriye) gidip Colani’yi (El Şara) terör dünyasından çıkarıp siyaset arenasına hazırlamak üzere eğittik... İngiltere’nin talebiyle, Colani’yi Şam’da iktidarı devralmaya yönelik eğitenlerden biriydim...”

★★★

Özetin özeti...

Bu savaşta, Trump’a ve Körfez ülkelerine doğru yol alanlar, tarihin terazisinde itibarlarını yitirirler.

Türkiye, Körfez ülkeleri yanında yer alır ve İran’a karşı konumlanırsa, hem Osmanlı’ya hem de Cumhuriyet’e karşı büyük bir hata yapmış olur.

Tarih ulusların tarlasıdır, ne ekerseniz gelecekte onu biçersiniz...