“Bu Anayasa gömleği gerçekten dar geliyor” diyerek mevcut Anayasa’dan şikâyetçi olup “Yeni bir Anayasa” isteyen Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sormamız gerekiyor:

“Sayın Bakan, Türkiye’de Anayasa uygulanıyor mu gerçekten? Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına saygı duyuluyor mu? Gerçekten Anayasa var mı, yok mu?”

Bakan bu sorulara ne cevap verir, bilmiyoruz.

Ne yazık ki, iktidar Anayasa Mahkemesi’nin, işine gelen kararlarını uyguluyor, işine gelmeyen kararlarını ise uygulamıyor.

Buna hukuk denilir mi?

Hukukun üstünlüğü ilkesi nerede kaldı?

★★★

Ülkemizde, yalnız Anayasa Mahkemesi’nin kararları değil, uygulayacağımıza dair imza attığımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları bile uygulanmıyor!

Adalet Bakanı Akın Bey, yeni Anayasa ya da Anayasa değişikliğinden önce bu sorunları çözmeli.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Anayasa Mahkemesi’nin “Hak ihlali” kararı vererek serbest bırakılmalarını istedikleri tutukluların hepsi hâlâ cezaevinde!

Adalet Bakanı’nın, ülkemizdeki bu sorunları çözmeye gücü yeter mi, bunu bilmiyoruz tabii ki...

“Bir kişiye yapılan haksızlık, tüm topluma yapılmıştır” sözünü unutmayalım!

★★★

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2019 yılı sonunda Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen ve haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılmasına ilişkin maddeleri bakımından sözleşmeyi ihlal ettiğine karar verdi ve yargı makamlarının tutuklama kararı verirken ileri sürülen şüpheyi somut deliller ile gerçekleştirmediğine ve mevcut kanunları, Gezi Davası’ndan tutuklu Osman Kavala’yı susturmak ve diğer insan hakları savunucularını caydırmak amacıyla kullandıklarına hükmetti.

Adalet Bakanı’nın Anayasa tadilatından önce bu haksızlıkları gidermesi gerekiyor!

Ülkede adalet sorunlarımız büyüdükçe Türkiye, “demokratik özgür dünya”dan uzaklaşıyor!

İktidara böyle gelinmez ki!

Sokakta, çarşıda, pazarda dolaşıyor, çevreye bakıyorum: Millet büyük bir umutsuzluk içinde...

“Anlaşılan biz rahat yüzü görmeyeceğiz” diyen çok kişiye rastladım.

Ülkeyi ekonomik krizlere sokup insanları yoksulluğa sürükleyen yönetim karşısında CHP’yi bir kurtuluş umudu olarak görenler çok.

İnsanlardan “Bizi bu yoksulluktan kurtarın!” sesleri her geçen gün biraz daha gür çıkıyor.

Umut bağlanan CHP ne yapıyor?

Başta Genel Başkan Özgür Özel olmak üzere tüm CHP yönetimi “Türkiye’nin en çok oy alan birinci partiyiz, İktidara geliyoruz” diyor.

Tamam, anladık, birinci partisiniz ama... İktidara böyle gelinmez ki!

Sandığın, milletin önüne konulması lâzım!

Tekrar tekrar “Birinci partiyiz” diyerek sadece partililerin gururu okşanır ama mevcut durum değişmez!

CHP’yi birinci parti yapan millet zaten bunu biliyor.

CHP’nin, bundan sonra ne yapacağını, yoksullukla nasıl mücadele edeceğini, planını-programını anlatması, halkın umutlarını güçlendirmesi gerekir.

CHP, kendine hazırlanan tuzakları önleyip partiyi, güçlendirecek yeni ve etkili politikalar geliştirmek zorundadır.

TEBESSÜM

Hapisten korkmayan adam!

Adamın biri parkta etrafına birkaç kişiyi toplayıp, pahalılığa, geçim derdine, hakka, adalete verip veriştiriyor “Bu da yaşamak mı? Öldük valla!” diyormuş...

Efendiden bir adam öfkeli konuşmacının yanına yaklaşıp “Aman arkadaşım” demiş “Biraz dikkatli konuş, yoksa hapse atarlar seni!”

Öfkeli adam birden neşelenmiş:

“Hapse mi atarlar? Oh ne iyi! Hiç değilse karnım doyar!”

GÜNÜN SÖZÜ

Her şeyi bildiğini iddia eden insanlar tehlikeli kişilerdir!