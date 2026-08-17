İşte yürekten “helal olsun sana...” diyebileceğimiz bir genç, Bakanının karşısında sakin, kendinden emin oturdu. Ve Türkiye ekonomisinin “kör düğümü” sorununu keskin bir vuruşla çözecek soruyu sordu. Genç, Z kuşağı. 19 yaşında. Cumhurbaşkanı’nın torunu Ömer Tayyip Erdoğan, dedesinin atadığı en gözde bakanlardan Alpaslan Bayraktar’a; “Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesi için koyduğunuz hedef tarih nedir?” diye sordu. ★★★ Hemen her gencin ilk yakaladığı iktidar adamına sorması gereken diyalektik düşünce sentezinin ürünü soru buydu. Çünkü “enerji açığı” kapatılamadığı ve ayrıca dedesi Tayyip Erdoğan döneminde “dede yandaşı şirket sahibini zenginleştiren gösteriş ihalelerine ayrılan aşırı israfçı devlet harcamaları” çok bolca yapıldığı için bugün başımızda ne kadar ekonomik-sosyal-toplumsal bela varsa bu yüzden geliyor. Yüksek enflasyon. Yüksek yakıcı faiz. Yüksek işsizlik. Yüksek yoksulluk. Yüksek gelir eşitsizliği. Yüksek dış borçlanma. Yüksek cari açık. Yüksek verimsizlik. Tutmayan hedefler. Hepsi bu “enerjide aşırı dışa bağımlılık-gösteriş yatırımlarında yapılan aşırı israf-dede yandaşı holding sahiplerini adrese teslim ihalelerle zenginleştirme” yüzünden oluyor. Bravo! Ömer Tayyip Erdoğan’a! O soruyu Bakan’a sordu. ★★★ Yılın en yüksek gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar’ın şirketinin de ekonomiye katkısı bu “enerji açığı-aşırı devlet israfı-dede yandaşı holdingleri zenginleştirme” yüzünden yaraya merhem olmuyor. Ömer Tayyip Erdoğan’ın halasının kocası eniştesi Selçuk Bayraktar, ürettiği İHA’ları, SHA’ları ve diğer yüksek teknolojik savaş malzemelerini Türk ordusuna ve pek çok yabancı ordulara satıyor. Çok iyi kazanıyor. Vergi rekortmeni oldu. Ona da bravo! Fakat ne fayda! Eniştenin bu değerli desteğine rağmen Türkiye enerjide dışa aşırı bağımlılığını dede Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 yıllık kesintisiz iktidarı döneminde de kapatamadı. ★★★ Ben bu köşede birkaç defa sordum. Ancak cevap alamadım. Belki Ömer Tayyip Erdoğan, halasının kocası eniştesi Selçuk Bayraktar’dan herkesin bilmek istediği şu iki sorunun cevabını alabilir. SORU BİR: BAYKAR şirketi, orduya satacak silah geliştirirken devletten parasal destek aldı mı? Aldıysa geliştirilen bu İHA-SİHA’ larda devletin (kamunun) fikri mülkiyet hakkı korundu mu? SORU İKİ: Bir BAYKAR İHA’sı ya da SİHA’sının Türk Silahlı Kuvvetleri’ne satış fiyatı ile başka ordulara ihraç fiyatı arasında fark var mı? Varsa nedir? Nedendir? Bayraktar şirketi, bu soruların cevabını açıklamıyor ancak “fiyatlarının küresel piyasalardaki muadillerine kıyasla çok daha ekonomik ve rekabetçi olduğunu” söylüyor. ★★★ Oysa bu iki sorunun cevabını bütün toplum bilebilseydik Selçuk Bayraktarın, yıllık kazancıdan verdiği 2 milyar 992 milyon TL gelir vergisinin ne kadar değerli olduğunu yazıp, söyleyip övünebilecektik. Bu yıl en yüksek gelir vergisi verecek ilk üç sırada yer alanlar; Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, Rahmi Koç, toplam 6 milyar 325 milyon lira gelir vergisi ödeyecekler. Ne yazık ki, bu miktar Türkiye’de halkın tuvalet kağıdı alırken tek seferde ve peşin ödediği verginin altında kalıyor. ★★★ Ülkemizde yaklaşık 24 milyon aile (hane) var. Bugünkü fiyatlara göre bir hane yılda tuvalet kağıdına 3.000 TL ödüyor. Tuvalet kağıdında OTV yok ama yüzde 25 oranında KDV vergisi var. Bu hesapla Türkiye’de halkın bir yılda tuvalet kağıdı üzerinden ödediği vergi, 3 gelir vergisi rekortmenimizin ödediği vergi toplamını geçiyor. Vergi rekortmenleri, tuvalet kağıdının altında kaldılar. Pahalı enerji yüzünden. ★★★ 19 yaşında z kuşağı Ömer Tayyip Erdoğan, 33 farklı dünya kentinden, 107 farklı dünya okulundan, 30 farklı ulustan gençlerin bir araya geldiği “Krizler çağında İnsani Diplomasi” toplantısında Enerji Bakanı Selçuk Bayraktar’a “ülkemizin enerjide dışa bağımlığını bitirecek hedef tarih nedir?” diye sordu. Bakan, hık-mık etti! PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Dede destekçisi yandaş şirketler vergi ödemedi Cumhurbaşkanı torunu 19 yaşındaki Ömer Tayyip Erdoğan’ın doğumundan bugüne devletin en pahalı ihalelerini “Yap-İşlet-Devret” yöntemiyle alan “dede destekçisi yandaş holdingler” bu yıl da kurumlar vergisi ödemedi. Gelir İdaresi Başkanlığı’na 2025 yılı kazançlarının vergisini ödemek için 1 milyon 215 bin şirket (mükellef) beyanname verdi. En yüksek kazancı Ziraat Bankası beyan edip 70 milyar TL vergi tahakkuku ile birinci oldu. Dede destekçisi büyük devlet ihalesi alan Limak İnşaat, Rönesans, IC İçtaş, Yapı Merkezi, Met-Gün 2025 yılı için matrah açıklamadı, yani vergi vermediler. Bunlar 2023 ve 2024 yıllarında da kurumlar vergisi ödemediler.