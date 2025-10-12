İlişkiler gezegeni Venüs’ün 14 Ekim tarihinde Terazi burcuna geçişiyle birlikte ilişkilerimiz hareketlenmeye başlıyor! Terazi’de Venüs burç yöneticiliğine sahiptir.

Bu da doğasının gereğini güçlü bir şekilde yerine getirebileceğinin göstergesidir. Bu durum, Venüs’ün güzellik, aşk, popülerlik, evlilik ve ortaklık konularında destek göreceğini gösterir. Terazi burcunun uzlaşmacı, diplomatik, insanlar arasında dengeyi ve barışı sağlamayı temsil eden özellikleri, Venüs’ün buradaki yerleşimiyle güçlü bir şekilde vurgulanacaktır. Gökyüzünde oluşacak uçurtma tabir edilen gezegen geometrisinin odak noktasında yer alan Venüs, en azından bir müddet için barışçı ve huzurlu bir atmosfer yakalayabileceğimizi düşündürüyor.

OLUMSUZ ŞARTLAR OLUMLUYA DÖNEBİLİR

Peki bu hafta Venüs’ün açıları hangi gelişmelere işaret ediyor? Olumsuz ve olumlu açıların ardı ardına gelmesi, uçurtma açı kalıbı oluşturması ne anlama geliyor?

Venüs’ün ilk önce Neptün ile karşıt, sonra Uranüs ve ardından Plüton ile üçgen açısı önce olumsuzluk gibi gözüken bazı şeylerin, daha sonra olumluya dönüşmesi potansiyelini gösteriyor olabilir mi?

Önce olumsuz olarak nitelendirdiğimiz Venüs-Neptün karşıtlığından başlayalım.

YANILGI POTANSİYELİNE DİKKAT!

Venüs’ün Terazi burcuna geçişinin ardından ilk açısı Neptün ile karşıtlık olacak. Bu karşıtlık toplumsal ve özel ilişkiler açısından çalkantılı bir zaman dilimine işaret eder. İlişkilerde hayal kırıklıkları yüzünden mağduriyet, çözülme, boşanma, intihar vakaları artabilir; yozlaşma ve skandallar görülebilir. Kadınlarla ilgili konularda üzüntüler, sevilen sanatçılardan bazılarının kayıpları, sanatçıların hayatlarında yaşanan dejenerasyon veya skandalların topluma yansıması söz konusu olabilir. Karşıt açı özellikle 14 Ekim’de günün ilk yarısında çok etkili olacak.

SÜRPRİZLER VE YENİLENMELER

Venüs’ün Terazi burcundan ikinci açısı Uranüs ile üçgen olacak. Bu açının etkili olduğu zamanlarda ilişkilerde özgürleşme, evliliklerde rahatlama vardır. Kadın haklarına yönelik ve evlilikle ilgili konularda olumlu gelişmeler beklenebilir. Sanatsal konularda yaratıcılık artar. Sanatçılar açısından verimli, eğlenceli mekanların iyi kazanç elde ettiği bir dönemdir. Sanat ve teknoloji konularını birleştiren olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu açı 14 Ekim’in ikinci yarısında etkili olacak.

İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR!

Venüs’ün Terazi burcundan üçüncü açısı Plüton ile üçgen olacak. Bu açının etkili olduğu zamanlarda toplumda barış ve huzur, duyarlılık ve yardımlaşma artar. İnsanlar arasındaki sevgi bağları güçlenir.

astaneler ve yardım kuruluşları için iyidir. Yardıma muhtaçlar fayda görür. İyi niyet ve uzlaşma artar. Hayal gücü ve tasarım becerisi gerektiren işlere ilgi artar ve bu işlerde çalışan kişiler, sanatçılar açısından başarılı bir dönemdir. Yoga, meditasyon gibi huzur ve sakinlik kazanmaya yönelik alanlara, sinema, müzik ve eğlence sektörüne ilgi çoğalır. Bu açı 14 Ekim gece saatlerinde ve 15 Ekim sabah saatlerinde çok etkili olacak.

UÇURTMA AÇI KALIBI

Venüs-Uranüs-Plüton arasında oluşacak büyük üçgen açı kalıbı ilişkiler ve iletişimde rahat bir akış potansiyeli veriyor. Venüs ile karşıt açı yapan Neptün ise hayal kırıklığı ve uzlaşmazlık ihtimalini düşündürüyor. İşte bu karşıt açıyla büyük üçgen açı kalıbı uçurtma açı kalıbına dönüşüyor ve bir zorluğun ardından gelen kolaylığı gösteriyor. İlişkilerimizde birbirimizi net olarak anlayamadığımız, yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek bir noktada (Venüs-Neptün karşıtlığı) birbirimizle tekrar iletişime geçebilir, yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırabilir, uzlaşma yakalayabiliriz.

Genel olarak barışçı bir atmosfer oluşabilir. Aşağıda uçurtma açı kalıbını gezegenlerin bulundukları dereceler arasında çizilmiş çizgilerle bir motif olarak görebilirsiniz.

İÇERİDE HUZUR?

Transit Venüs’ün Türkiye astroloji haritasının 4.evinden geçişi, bu ev iç olayları anlattığı için, iç atmosferimizde bize huzur getirebilir mi? Gezegenler potansiyelleri gösterirler. Olayları oluşturan bizleriz.

Bu yüzden bu soruya cevabım şöyle olacak: Evet, bu potansiyel var. Ama bizim nasıl kullanacağımız çok önemli.

ABARTILI FİYATLAR?

Güneş-Jüpiter-Kiron arasında oluşacak T-kare açı kalıbı, bir şeylerde abartılı ve aşırı olarak bizim hayatlarımıza yansıyabilir. Bu belki de bazı şeylerin fiyatları konusunda ortaya çıkabilir. Gündelik alışverişlerimizde, vergilerde ya da metal-döviz gibi şeylerle ilgili olarak abartılı bir yükseliş olabilir. Tabii bu açı kalıbı para piyasalarında, borsada daha ziyade sorunlar, biraz da abartırsak çöküşler olarak da gündemimize yansıyabilir. Öte yandan, Güneş otorite figürlerini temsil ettiği için, bazı öne çıkan kişilerin abartılı kararlarını ya da davranışlarını görebiliriz.

CESARET VE GİRİŞİM ARZUSU ARTIYOR!

İletişim gezegeni Merkür ve aksiyon gezegeni Mars, gözü pek kararlar almaya ve cesaretli girişimler yapmaya yatkınlığıyla bildiğimiz Akrep burcunda birlikte ilerliyorlar. Bu ikilinin Kuzey Ay Düğümü ile uyumlu açıları, 18 Ekim sonrasından itibaren ve takip eden haftaya yansıyacak şekilde risk alma ve girişim yapma cesaretini yükseltebilir.

Netice olarak, 20 Ekim haftasında piyasalarda hareketlenme görebiliriz.

DEPREM TAHMİN GRAFİĞİ

Güneş merkezli ve yer merkezli gezegen geometrisine göre hazırlanan grafikte görüldüğü üzere, 16-22 Ekim arasındaki tarihlerde risk yükseliyor. 27-28 Ekim civarında da yine orta seviyede bir yükseliş gözüküyor. Bunlar dünya geneli için geçerli tahminlerdir ve kesinlik içermez. Ama yine de temkinli olmakta yarar vardır. Zira 7 Eylül dolunayının gezegen iz düşümleri Türkiye üzerinden de geçiyordu.

GÜNEŞ MERKEZLİ GEZEGEN GEOMETRİSİ

Önümüzdeki haftanın güneş merkezli gezegen geometrisine baktığımızda, en dikkat çeken tarih olarak 19 Ekim gözüküyor.

Bir iki gün öncesinden itibaren para piyasalarında ve ticari konularda çalkantı olasılığını akla getiriyor. Ama Venüs-Jüpiter altmışlığının etkili olacağı 21 Ekim civarından itibaren piyasalarda pozitif yönde bir hareketlenme olabilir. Öte yandan 14-19 Ekim arasındaki tarihlerde sismik aktivitede artış, etkili depremler görebiliriz.

ASTROLOJİ OKULU BURGAZADA’DA!

Bundan 20 yıl önce Caddebostan’da kurduğumuz Astroloji Okulumuzun merkezini Burgazada’ya taşıdık. Yeni mekanımızda ilk etkinliğimizi 4 Ekim Cumartesi günü 14:00-18:00 saatleri arasında ünlü İngiliz meslektaşımız Christeen Skinner ve Amerikalı meslektaşımız Fei Cochrane’in çalıştayı ile yaptık. Çalıştayın ardından, öğrencilerimizin ve meslektaşlarımızın katıldığı bir kokteylimiz oldu. Güzel bir atmosferde hep birlikte keyifli zaman geçirdik. Bilvesile, meslektaşımız Christeen Skinner’ın doğum gününü de kutladık.

Adalı dergisi röportörü Buket Şengül’e röportaj verdiğim 2023 yılı Şubat’ında Burgazada’da bir Astroloji Okulu kurma hayalimden bahsetmiştim. Bu hayalimin gerçekleştiği güzel atmosferde kendisiyle bir kez daha röportaj yaparken, Christeen Skinner’ın okulumuzun burada kurulmasının önemine yönelik öngörüleri ve güzel sözleri motive edici oldu. Okulumuzu, sadece ülkemizin değil, uluslararası astroloji camiasının da gözbebeği bir mekanı haline dönüştürmek ve dünyanın çeşitli ülkelerinden önde gelen astrologları astroloji öğrencileriyle burada buluşturmak en büyük dileğimiz. Yolumuz açık olsun!

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

13 Ekim Pazartesi gününe yüksek enerjiyle başlıyoruz. Girişim enerjisinin yüksek olacağı öğle öncesini önemli işlerimiz için kullanabiliriz. Öğle sonrasındaki zaman dilimi iş birlikleri yaratmak için uygun gözüküyor. Akşam saatlerinde ise uzlaşmazlıklara, çekişmelere açık olacağız. Abartmaya da meyil gösterebiliriz. Farkında olalım!

14 Ekim Salı sabah saatlerinde olgun ve tecrübeli kişilerle bir araya gelmekten fayda elde edebiliriz. Ama özel ilişkilerde hayal kırıklığı ve yanılgı yaratan etkiler de devrede olacak. Farkında olalım. Öğle sonrasındaki zaman dilimini sosyal anlamda aktif olarak kullanabiliriz. Venüs-Uranüs arasındaki uyumlu açı, günün ikinci yarısında ilişkilerde güzel ve sürpriz gelişmelere açık olacağımızı gösteriyor.

15 Ekim Çarşamba günü boyunca Venüs-Plüton üçgeninin ilişkilere olumlu yansıyan güzel etkileri sabah saatlerinde bizimle olacak. Kullanabiliriz. Öğle saatlerinde keskin sözler ve davranışlar iletişimi zorlaştırabilir. Günün ikinci yarısında sert ve şiddetli gelişmelere, sakarlık ve kazalara açık olacağız, dikkat!

16 Ekim Perşembe gününe olumlu enerjiyle başlıyoruz. İlişkiler açısından verimli bir zaman dilimindeyiz. Önem verdiğimiz kişilerle görüşmeler yapabilir, talepte bulunabiliriz. Ama genel olarak kararsızlık ve belirsizliğin hâkim olacağı bir gündeyiz. Gece saatlerinde ise beklenmedik nahoş sürprizlerle ve yön değiştirici gelişmelerle karşılaşabiliriz.

17 Ekim Cuma günü genelinde çalkantılı bir atmosfer oluşabilir. Finans ve iş hayatıyla ilgili konularda, yöneticiler ve liderlerle ilgili konularda abartılı gelişmeler, piyasalarda abartılı fiyatlar görebiliriz. Gündelik alışverişlerimizde, vergilerde ya da metal-döviz gibi şeylerle ilgili olarak abartılı bir yükseliş olabilir.

18 Ekim Cumartesi sabah saatlerini önemli konuları konuşmak için kullanabiliriz. Cesaretli girişimler için uygun bir gündeyiz. Akşam saatlerinde girişeceğimiz işlerde rahat ilerleyebilir, olumlu gelişmeler kaydedebiliriz. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise engellere ve gecikmelere, sıkıntılı gelişmelere açık olacağız. Farkında olalım!

19 Ekim Pazar sabahının erken saatleri karmaşık olabilir. Ama sabahın ilerleyen saatlerinde dengeye geliyoruz. Öğle saatleri civarı iş birliği içerisinde olduğumuz alanlarda olumlu gelişmeler sağlayabiliriz.Gece saatleri ilişkiler açısından çok verimli, değerlendirebiliriz.