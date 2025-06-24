Uğurcan Çakır meselesi Trabzonspor için artık bıkkınlık seviyesine ulaştı. Bunu camianın içerisinden yükselen sesleri duyarak söylüyorum çünkü ne Uğurcan ne de yönetim kanadından net bir ses hala çıkmıyor.

Günlerdir konuşulan Uğurcan Çakır'ın ayrılığı haberleri sıkıcı bir hale geldi. Bir taraftan Galatasaray diğer taraftan Fenerbahçe'nin çekiştirdiği bu konuda Trabzonspor'un da pasif kalması çok normal değil.

Uğurcan Çakır İstanbul'a ne şartla olursa olsun verilmeyecekse bunu başkan Ertuğrul Doğan'ın çıkıp çatır çatır çoktan söylemesi gerekirdi. Aynı şekilde Uğurcan'ın kafasında da Avrupa veya Türkiye içi bir ayrılık fikri varsa bunu paylaşmasını beklerdim. İkisi de olmadı. Çünkü Monaco'nun teklifi Trabzonspor'un beklentisinin altında kaldı.

Neydi bu teklif? Trabzonspor kaptanı için Avrupa kolaylığı parantezi ile 15 milyon Euro'luk bir çıkış bekledi Monaco'dan. Bu rakam resmiyet kazanmadı bir türlü. Resmi olarak kulübe bu rakam gelmeyince transfer askıda kaldı. Yoksa 10 gün önce bu transfer kesin olarak açıklanırdı.

Öğrendiğim net olarak şu; bu işe bir nokta koymak için, hem Uğurcan hem de başkan Doğan niyetlerini belli etmek için bu hafta bir görüşme gerçekleştirecek. Takım toplanmadan önce yapılacak bu görüşme şartların ortaya çıkacağı ve net olmayan fikirlerin ortaya çıkması için umarım faydalı olur.

Öte yandan...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin (doğal talip oldukları için) Uğurcan'a olan ilgilerinde rakamı hangi seviyeye getirebilecekleri de ayrı merak konusu....

Burada taraftarlar şuna kızmasınlar; neden Galatasaray ve Fenerbahçe Uğurcan'a bu kadar sahip çıkıyorlar?

Sosyal medyada iki taraf da bir ucundan çekmiş gibi görünüyor şu anda Uğurcan Çakır'ı.

E gayet doğal. İki tarafın da bir kaleciye ihtiyacı var. Bunu herkes biliyor. Ve Uğurcan da Milli Takım'ın birinci kalecisi.

Galatasaray ve Fenerbahçe talip olmayacak da kim talip olacak? Ederi varsa gönderilmeli. Bunu da net olarak söylüyorum. Uğurcan ederini bulursa, rakam 20-25 Euro'ları bulursa Trabzonspor menfaatlerini karşılayacak bir rakam gelirse, Uğurcan da gitmek istiyorsa, gönderilmeli. Bu işin artık sonuca varması lazım. Önünü görmesi lazım Trabzonspor'un da.

Peki takas formülünü düşünüyor mu Trabzonspor?

Bence kesinlikle evet. Ancak burada hem teklif verenin hem de teklifi alanın mutabık kalacağı bir oyuncu bulması önemli. Onu sorgulamak lazım. Mesela Fenerbahçe kimi önerecek? Uğurcan Çakır karşılığında Trabzonspor bunu kabul edecek mi? Orada isim önemli ve o ismin üzerine koyulacak bonservis bedeli önemli. Ama bu formülde bence çok da imkansız değil.

Genel resme bakınca fikrim Uğurcan'ın yeni sezonda Trabzonspor'da kalma ihtimali diğer tüm ihtimallere göre daha düşük. Günün sonunda bu en düşük ihtimale kalabilir miyiz? Evet. Çünkü tapu hala Trabzonspor'un elinde...