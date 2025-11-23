Konu başlığını bu şekilde seçmemin sebebi, astrolojide Uğurlular olarak tanımlanan Venüs ve Jüpiter’in arasındaki uğurlu üçgen açı. Bu iki gezegenin arasındaki olumlu açılar genellikle olayların olumlu yönünde gelişeceğine işarettir ve aynı zamanda pek çok iş ve girişim için uygun zamanlar işaretçisidir. Ama tabii hafta içerisinde dikkat etmemiz gereken şeyler de devrede olacak. Örneğin, uğurlulardan Venüs’ün Uranüs’le karşıt açısının etkili olacağı önümüzdeki hafta sonu ilişkiler açısından dikkatli olmamız gereken de şeyler var. Bu hafta aynı zamanda Satürn ve Merkür direkt harekete dönmek üzere durağanlaşıyorlar. Şimdi haftanın detaylarına göz atmaya başlayalım.

24 KASIM PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Mars’ın ay düğümleriyle dik açısının etkili olduğu 24 Kasım, aslında 23 Kasım’dan da başlayarak sert etkilere işaret edebilir. Mars mücadeleyle, kavgayla, tartışmalarla alakalı ve kendini keskin bir şekilde ortaya koymayı ifade ediyor. Ay düğümleriyle stresli açılarının etkili olduğu zamanlarda sert ve şiddetli olaylar da devrede olabiliyor. Bu yüzden özellikle 24 Kasım Pazartesi gününe dikkat etmek gerekiyor. Öte yandan, günün akşam saatlerinde daha dengeli ve olumlu bir enerji akışı devreye giriyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Bana emeği geçen tüm öğretmenlerime sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anarım.

GEÇMİŞİ KONUŞMA FIRSATI

25 Kasım Salı gününden itibaren Merkür ve Venüs’ün kavuşumuyla birlikte daha ılımlı bir atmosfer yakalamaya başlayabiliriz. Bu kavuşum esnasında Merkür henüz geri hareketli olduğundan ilişkilerimizle ilgili konuları geri dönüp değerlendirmek, tekrar üzerinden geçmek, belki birbirimizi iyi anlayamadığımız konuları şöyle tekrar bir üzerinden geçerek düzeltmek için bir fırsat olarak görebiliriz. Bu kavuşum Akrep burcunda gerçekleşecek olduğundan ilişkilerimizle ilgili konularda biraz daha derinlere inip birbirimizin psikolojisini iyi anlayabilir ve yaşanmış olan bazı olumsuzlukları düzeltmek için bir fırsat yakalayabiliriz.

26 KASIM’I KULLANIN!

26 Kasım Çarşamba günü Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı kesinleşiyor. Bu açı Akrep ve Yengeç burçlarından olduğu için, özellikle sevdiğimiz insanlarla, ailemizle ilgili konularda girişimler yapmak, yeme, içme, gıda ile ilgili konulardaki problemleri tekrar üzerinden geçerek düzenlemek ve aynı zamanda ailemizin barınma ihtiyacıyla ilgili konuları gözden geçirmek açısından değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Bugün yapacağımız işler daha hayırlı, uğurlu sonuçlar bulabilir.

SU ELEMENTİNDE BÜYÜK ÜÇGEN

26 Kasım’da aynı zamanda Venüs’ün Satürn’le uyumlu açısı da yine etkili olacak. Yani aslında gökyüzünde Akrep, Yengeç ve Balık burçlarındaki Venüs, Jüpiter ve Satürn arasında büyük üçgen açı kalıbı oluşuyor. Bu, karşılıklı birbirini anlama, empati yapma konusunda hayli destekleyici bir gezegen geometrisi. İlişkileri daha iyi seviyeye çekmek, olgunlaştırmak için kullanılabilir. Tabii aynı zamanda kişisel bakımla ilgili konular, alışverişler için de yine uygun bir zaman diliminde olduğumuzu göstermekte.

ALIŞVERİŞLER İÇİN KULLANILABİLİR

Venüs, Jüpiter ve Satürn arasındaki uyumlu açılar, finansal konular ve yatırımlar açısından da güzel fırsatları beraberinde getirir. Tabii henüz Jüpiter retro ve Satürn de retro olduğu için, 26 Kasım’da, özellikle bu açıların kesinleştiği günde yapılacak yatırımları iyi bir şekilde analiz etmek, mantıklı bir şekilde gözden geçirmek gerekir.

Ve aynı zamanda rahat bir akış yakalanacağı için de yapılacak herhangi bir alım satım işinde karşılıklı birbirini destekleme enerjisi de devrede olacağından, iş ve girişimler, yatırımlar, finansal konular, alışverişler açısından da 26 Kasım günü kullanılabilir.

SATÜRN GERİLEMESİ BİTİYOR!

Sorumluluklar gezegeni Satürn, 28 Kasım Cuma günü Balık burcunda direkt harekete dönmek üzere duranlaşıyor. Bu demektir ki daha evvel kaçındığımız sorumlulukları artık almamızın zamanı geldi.

Ve özellikle, bundan sonrasında yapılandırmak istediğimiz bazı şeyleri de bina etmek açısından daha uygun bir sürece girmeye başlıyoruz.

Tabii 28 Kasım Cuma gününde gerçekleşen gezegen açılarına bakarsak, biraz daha sabırla davranmak gereken bir gün. Bugün olgunluk çok çok önemli olacak.

Ama öte yandan, olgun ve aklı başında kişilerle bir araya gelmek ve fikir alışverişleri yapmak açısından da bu 28 Kasım Cuma günü ve 29 Kasım Cumartesi günü de değerlendirilebilir.

MERKÜR GERİLEMESİ DE BİTİYOR!

29 Kasım Cumartesi günü Merkür gerilemesi de bitiyor. İletişimle ilgili konuları ifade eden Merkür’ün gerilemesinin tamamlanması en azından son dönemde iletişimle ilgili çektiğimiz sorunları biraz daha rahat aşabileceğimiz bir sürece işaret ediyor.

Aynı zamanda elektrik, elektronik

ile ilgili konularda yapacağımız alışverişler açısından da yine önümüzdeki haftalardan itibaren daha uygun bir zaman dilimine giriyor olacağız.

icari işler, yapılacak önemli toplantılar, yazışmalar açısından da yine Merkür’ün direkt harekete dönmesinin olumlu yönleri önümüzdeki haftalarda yansıyacak.

Yine 29 Kasım Cumartesi günü Ay’ın da uyumlu açıları ağırlıkta olduğundan önemli konuşmaları yapmak için kullanılabilir. Hatta henüz Merkür durağan durumda olduğu için de belki birtakım konuların üzerine şöyle bir odaklanmak, detaylı bir şekilde konuşmak için de yine 29 Kasım Cumartesi günü ya da 30 Kasım Pazar günü değerlendirilebilir.

İLİŞKİLERDE HAFTA SONUNA DİKKAT!

İlişkiler gezegeni Venüs’ün Akrep burcunun son derecesinde seyrettiği 30 Kasım Pazar günü aynı zamanda Uranüs ile sert açısı da kesinleşecek. 28 Kasım Cuma gününden itibaren de bu açı etkili olacak.

Venüs-Uranüs karşıtlıkları ilişkilerdeki beklenmedik durum değişikliklerine, özgürleşme ihtiyacına ve isyankar bir çıkış yapmaya da işaret eder. Dolayısıyla ilişkiler açısından türbülanslı olan bugün de sözlerimize ve hareketlerimize dikkat etmemizde fayda var.

30 KASIM’A DİKKAT!

30 Kasım Pazar gününün özellikle ilk yarısında Venüs-Uranüs karşıt açısı daha etkili. Günün ikinci yarısında en azından Venüs ve Neptün arasındaki ılımlı açının etkileri daha yoğun olacak. Bu yüzden günün ilk yarısına daha fazla dikkat! Önemli görüşmelerimizi, önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için yapacağımız sözleşmelerimizi günün ikinci yarısına bırakmamızda fayda var. Zaten 30 Kasım Pazar günü Ay ve Güneş arasındaki uyumlu üçgen açı da etkili olacak. Gece saat 23:13 itibariyle Venüs Yay burcuna geçiyor.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş merkezli gezegen geometrisine baktığımız zaman öncelikli olarak Merkür ve Mars arasındaki karşıt açının etkili olduğu 24 Kasım günü dikkat çekiyor ve 25 Kasım’da da Merkür’ün Satürn ve Neptün’le dik açılar etkili.

Dolayısıyla 24 ve 25 Kasım tarihleri özellikle iletişimin sert ve keskin akacağı bir zaman dilimine işaret ederken, aynı zamanda sert ve şiddetli olayların da tetiklenebileceğini düşündürüyor. Bu günlerde etkili güneş aktiviteleri eğer devreye girerse, bunun neticesi olarak insan hareketlerine ve piyasalara sert bir şekilde yansıyabilir.

Öte yandan tabii ki sismik aktivite artışını da tetikleyebilir ki, Merkür’ün Jüpiter’le kavuşumda olduğu 28 Kasım ve Kiron’la dik açıya ilerleyeceği 30 Kasım bu manada dikkat çekiyor. Daha evvel paylaştığımız deprem grafiğinde de gösterdiğimiz üzere ay sonunda sismik aktivitenin yükselme ihtimali hayli fazla.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

24 Kasım Pazartesi günü boyunca Ay Oğlak burcunda ilerliyor. İş hayatıyla, kurumsal temalarla ilgili daha fazla olayla karşılaşacağımız bir günde değiliz. Mars’ın Ay Düğümleriyle dik açılarının etkili olduğu gün genelinde, sert bazı olaylara ve agresif gelişmelere açık olabiliriz. Uluslararası alanda ortaya çıkabilecek bazı gelişmeler, bazı uluslar arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi gibi temalar devrede olabilir. Ay’ın Venüs’le, Merkür’le uyumlu açılarının etkili olduğu akşam saatleri önem verdiğimiz kişilerle konuşmalar yapmak açısından uygun gözüküyor ama abartılı duygusal tepkilerden uzak durmakta fayda var.

25 Kasım Salı gününün büyük çoğunluğunda Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde etkili olan Merkür-Venüs kavuşumu, Merkür retro olduğu için geçmişe yönelik bazı şeyleri gündeme getirmek, ilişkilerimizi konuşmak, nerede hata yaptığımızı konuşmak açısından uygun bir günde olduğumuzu gösteriyor. Ay’ın Uranüs ve Neptün’le uyumlu açılarının etkili olduğu, özellikle günün ilk yarısında, yapacağımız işlerde daha rahat ilerleyebiliriz. Saat 12.09’da boşluğa giren Ay, saat 13.15’te Kova burcuna geçiyor. Ay’ın Plüton’la kavuşumunun etkili olduğu akşam üzeri saatlerinde bir şeyleri değiştirip dönüştürme enerjisi güçlü bir şekilde devrede olacak. Biraz mücadele isteyebilir ama bir şeyleri değiştirmek için harekete geçmek açısından kullanabiliriz. Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açının etkili olduğu akşam saatleri ise sevdiğimiz insanlarla bir araya gelmek için gayet uygun gözüküyor.

26 Kasım Çarşamba günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor. Kolektif konuların önem kazanacağı bir gündeyiz. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı bugün kesinleşiyor, yani uğurlular iş başında. Bugün yapacağımız işlerde daha güzel gelişmeler kaydedebiliriz. Alışverişler açısından, ilişkiler açısından, kişisel bakımla ilgili konular açısından, parasal konular açısından bugünü kullanabiliriz. Ay ve Mars arasındaki uyumlu açının etkili olduğu akşam saatlerinde enerjimizi daha dengeli bir şekilde ortaya koyabiliriz. Bugün aynı zamanda Venüs ve Satürn arasındaki uyumlu açı da devrede olacak. Dolayısıyla, ilişkilerimize yönelik olgun, aklı başında konuşmalar yapmak için bugünü değerlendirebiliriz. Bugün gökyüzünde Venüs, Jüpiter ve Satürn arasındaki uyumlu üçgen açı formu kesinleşiyor. Dolayısıyla, bu büyük üçgen açı formu su elementinde olduğu için karşılıklı empatinin yüksek olduğu bir gündeyiz. Değerlendirebiliriz.

27 Kasım Perşembe gününün büyük çoğunluğunda Ay Kova burcunda ilerliyor. Venüs ve Satürn arasındaki uyumlu açı gece yarısından sonra kesinleşiyor ama gün genelinde açılar biraz sert. Farkında ve dikkatli olmalı. Sabah saatlerinde Ay ve Merkür arasındaki dik açı kesinleşiyor. Dolayısıyla sözlerimize dikkat etmemiz gereken bir zaman dilimindeyiz. Yanlış anlaşılmalara açık bir öğle öncesindeyiz. Ay’ın Venüs’le dik açısının etkili olacağı öğle saatlerinde ilişkilere dikkat. Sert ve türbülanslı bir enerji var. Finansal konular açısından da türbülanslı bir gündeyiz zira günün devamında Ay-Uranüs arasındaki dik açı da etkili olacak. Dolayısıyla para piyasalarında türbülanslar olasıdır. Beklenmedik durum ve yön değişikliklerine açık olabileceğimiz sert bir gündeyiz. Saat 20:52’de boşluğa giren Ay, 22:23’te Balık burcuna geçiyor.

28 Kasım Cuma günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay ve Güneş arasındaki dik açı çok etkili, dolayısıyla güne biraz dengesiz başlıyoruz. Bugünün devamında Satürn, sorumluluklar gezegeni, direkt harekete dönmüş olacağından, uzun dönemli yapılandırmak istediğimiz işler için daha uygun bir sürece girmeye yavaş yavaş başlıyoruz. Aslında bu, önümüzdeki haftalardan itibaren yerli yerine oturacak. Ama gün geneline bakarsak, Ay’ın Mars ile dik açıya ilerlediği günün devamında sert ve agresif bir ortamda olabiliriz. Tansiyon yüksek olabilir. Yine para piyasalarına dikkat. Tartışmalı bazı politik ortamlarda para piyasalarına zarar verebilir veya ortam genel anlamda gerilebilir.

29 Kasım Cumartesi günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde Ay Mars karesinin stresli etkileriyle güne başlıyoruz. Dolayısıyla sakarlıklara, kazalara, agresyona açık olabiliriz, farkında olalım. Ay’ın Merkür’le uyumlu üçgen açısının etkili olacağı öğle saatleri civarı iletişim kurmak daha isabetli olabilir. Ay Jüpiter üçgeninin etkili olacağı günün ikinci yarısı boyunca yapacağımız işler daha kolay ilerleyebilir. Ay Satürn kavuşumunun etkili olacağı akşam saatlerinde, özellikle olgun, aklı başında kişilerle bir araya gelebilir, olgun tavsiyeler alabiliriz veya tecrübeli insanların bu tecrübelerinden istifade edebiliriz, yaşlılarımızı ziyaret edebilir, onların gönlünü alabiliriz. Bu açının ardından Ay, Venüs’le de uyumlu açıya ilerliyor, yani ilişkiler biraz daha rahat akacaktır. İletişim gezegeni bugün direkt harekete dönmek üzere durağanlaşıyor.

30 Kasım Pazar gününe geçişte, henüz Balık burcunda ilerleyen Ay, Venüs ve Uranüs’le uyumlu açılarını kesinleştirip Neptün’le kavuşumunu yaptıktan sonra, saat 03:04’te çok kısa bir süre boşluğa giriyor ve saat 04:06’da Koç burcuna geçiyor.

Dolayısıyla güne hayli aktif ve dinamik başlıyoruz. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var: Venüs-Uranüs arasındaki karşıt açı, sert ve sarsıcı bir enerji akışına dikkat çekiyor. Aslında bir gün gerisinden başlayarak ama bugün daha çok etkinleşerek, ilişkiler yönünde de türbülanslı bir enerji akışını gösteriyor. Kişisel bakımla ilgili konular, alışverişler açısından uygun bir günde değiliz.