Maçın yorumunu yapalım diyoruz, sahada kalalım diyoruz, futbolun güzelliklerinden bahsedelim diyoruz, goller, şutlar, kurtarışlar diyoruz da diyoruz ama sonunda yine hakeme geliyoruz.

Biz gelmiyoruz, getiriyorlar. Bakınız şunu net söyleyeyim, kesinlikle VAR’ı yabancı kullanmalıyız. Bizde henüz futbolu bilen doğru dürüst VAR’lık yapacak hakemler yok. VAR öyle bir şey ki gerektiğinde maçı idare ediyor, dün akşam olduğu gibi.

Trabzon’un attığı gol, net gol. Onuachu kafaya çıkıyor, hiçbir faul hareketi yok, kollarından yükselmeye kalkıyor, Skriniar yükselemiyor. VAR hakemi devreye girip iptal ettiriyor. İşte hakemlik böyle bir şey. Gideceksin, seyredeceksin, doğru gördüğüne kanaat getirip VAR’ı reddedeceksin. İşte o zaman hakem olursun. FIFA kokardını da takarsın. Şimdi takarsın ama hikaye takırsın.

Buradaki esas hata komitede. Niye? Bu maça böyle bir VAR verilmez. VAR’ın futbolu bilmediğine kanaat getiriyorsunuz bu görüntülerle. Bakın neler yazdık daha teknik olarak giremedik maça ama şu var maçta fazla bir şey yok. 10 kişi kalmış Trabzon’a karşı Fenerbahçe ne oynadı? Hikaye. Trabzon 11 kişi kalsaydı maç çok farklı olabilirdi. Yalnız şu da var, golün iptalinden sonra Trabzonlu futbolcular sinirlendiler ve hiç gereksiz yere Okay, kırmızı kart gördü. Ve kırmızı kart doğruydu. Ondan sonra zaten maç koptu. Çünkü aklı o pozisyonda kaldı. El elin eşeğini ıslık çalarak ararmış, VAR hakemi öyle yaptı. Yazık. Yazık ki ne yazık!

Fenerbahçe on kişilik Trabzon’dan faydalanamadı. Yani şöyle bir başlık atsak olur: Fenerbahçe hakem kararıyla galip geldi. Pardon hakem değil, VAR kararıyla maçı aldı. Maçın hakemi ne yaptı dün gece? Konu mankeniydi, esas oğlan, hani Türk filmlerinde olduğu gibi VAR hakemi Davut Dakul Çelik’ti. Ne yapalım olaylar bizi futboldan uzaklaştırıyor. Bu da bizim elimizde değil. Herkese hayırlı işler.