Sevgili okurlarım, CHP Genel Başkanı KK bu işi çok iyi yürütüyor. Yaptığı eleştiriler ve sözleri kamuoyunda çok rağbet görüyor. Büyük kitleler artık onun izinde yürüyor! Bu gidişle ilk seçimde müthiş bir başarıya ulaşacağı artık kesinleşmiş gibi! Önceki gün partisinin Meclis’te yaptığı Grup toplantısındaki sözler zaten bu söylediklerimi doğrular nitelikte. Bakınız aynen neler dedi: “Bizler (yani CHP) toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz O kişilerin Türkiye ile ilgili sorunları var mı? Var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı? Var. Ama o sorunların çözümü için onların yanındayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz.” ★★★ Yani çok sıradan, lâf ola beri gele bir konuşma... Aslında şu kısacık bölüm bile kendisinin bu AKP iktidarına nasıl yatmış olduğunu gözler önüne sermeye yetiyor. Bunları Recep Tayyip söylese hiç yadırgamam. Ama CHP’nin çiçeği burnunda genel başkanı söyleyince insan ister istemez biraz şaşkınlık duyuyor... “Ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanlar!..” Kendisinden önce o makamda bulunan hiçbir CHP’linin elinde viski kadehleriyle siyaset yaptığına ben şahsen tanık olmamıştım. Ama bunu KK için söyleyemem... Çünkü onu elinde rakı ya da viski bardaklarıyla aynı masalarda çok görmüşlüğüm vardır. ★★★ Geçmişte nice dost davetlerine onunla birlikte katılmışlığım oldu. Gayet dostça, efendice, saygıyla geçen davetlerdi. Genelde o konuşurdu. Bazılarında eşlerimiz, hatta onun eşi saygı değer Selvi Hanım da bulunurdu. Benim o masalarda gördüğüm kadarıyla KK ya rakı ya da viski içerdi. Evet viski!.. Yani o zaman kendi deyişiyle ‘Ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanlardan’ biri mi oluyordu acaba! ★★★ Günün birinde KK’dan çok özel bir yemek daveti almıştık... Üç gazeteci arkadaşı yemeğe çağırıyordu. Davet şimdi de kendisine çok yakın olan bir CHP milletvekilinin Çankaya’daki görkemli evinde verilecek ve orada KK dahil sadece biz dört kişi olacakmışız. Servisi özel olarak çağrılmış deneyimli garsonlar yapıyordu. Mutfakta ise özel aşçılar... Yemek öncesinde bize ne içeceğimiz soruldu... KK dahil hepimiz viski istemiştik. ★★★ Medya Radar isimli bir internet sitesi var. O siteyi her gün izlerim ve bazı haberleri oradan okurum. Dün orada ilginç bir haber vardı. Fotoğraflı bir haber. KK Bodrum’da Aydın Ayaydın isimli bir eski siyasetçi ile yemek masasında oturuyor... Ve önünde içindeki buzlar bile belli olan bir viski bardağı! Peki kimdir, neyin nesidir o şahıs? İki dönem ANAP ve CHP’den milletvekili oldu. İsmi Türk eğitim tarihine ‘Recep Tayyip’in tartışmalı üniversite yaşamını ve diplomasını gören (!) ilk ve tek kişi’ olarak geçti. 2024 yerel seçimlerinde AKP’den Muğla Büyükşehir adayı oldu ama kazanamadı. Recep Tayyip’in okul yaşamı ve diploması tartışılırken piyasaya çıkıp ‘o benim öğrencimdir’ falan dedi! ★★★ Şimdi konuyu dağıtmadan işin özünü size söyleyeyim... KK’nın ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanları eleştirmesi yakışıksız bir tanımlamadır... Çünkü kendisi de gerektiğinde viski dahil her çeşit içkiyi içmektedir. Gayet normaldir. O gibi laflar Recep Tayyip gibi siyasetçilerin ağzına belki yakışır ama yine de KK’ya, partisine ve temsil ettiği kitlelere yakışmaz. Biraz daha dikkatli davranmasında yarar olabilir!