Hedefteki Başkan Mansur Yavaş, “Ya hukukun üstünlüğü olacak ya da yok olacağız!” dedi.

Gerçekçi bir ifadedir bu!

Hukukun üstün olmadığı bir ülkede, o ülkenin geleceği karanlık demektir.

Tarih bunu defalarca göstermiştir.

Adnan Polat, Abdullah Kiğılı, Vahap Küçük gibi tanınmış iş adamları bile “İşlerin iyi gitmediği” uyarısında bulunup, ülkemizin uçurumun kenarında olduğunu belirtiyor ve (mealen) “Yüksek enflasyon, düşük kur ve artan maliyetler üretim ve ihracatı durdurma noktasına getirdi” diyor.

★★★

Mehmet Şimşek iki buçuk yıldır ekonomiyi rayına oturtmaya çalışıyor ama bunu başaramıyor.

İki buçuk yılda millet fedakâr bir şekilde kemer sıktı ama ufukta herhangi bir umut ışığı belirmedi!

Bakan Bey her fırsatta vatandaştan “Sabır” istemeye devam ediyor.

Sabır, sabır… Millet sabır taşına döndü! Daha ne kadar sabredecek?

Enflasyon ve pahalılık her geçen gün bir önceki günden daha kötü. Bunun nedenini herkes biliyor.

Hukuksuz ekonomi olmaz! Hukuk düzelmeden ekonomi de düzelmez!

★★★

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’, yaygın adıyla “Tek Adam Sistemi”nin başladığı 2018 yılında dolar kuru 4 buçuk lira idi.

Yeni sistemle ülkede her şeyin daha iyi olacağı iddia ediliyordu ama tersi oldu, devletin kurumlarıyla birlikte ekonomi de çöküşe geçti.

O gün 4.5 lira olan Amerikan doları bugün 42 liraya dayandı. Dolar kuruyla birlikte fiyatlar da 7 yılda 9 kat arttı, orta gelirliler yoksul, yoksullar daha da yoksul oldu.

★★★

İçinde bulunduğumuz ekim ayında açlık sınırı 26 bin liraya, yoksulluk sınırı 91 bin liraya yükseldi.

Bu rakamlar büyüyen perişanlığı gösteriyor.

Ülkede ayda 91 bin lira kaç aile kazanıyor ki?

Görünen gerçek şu:

Mehmet Şimşek ekonomiyi düzeltemeyecek!

Ona bir kez daha şunu hatırlatmak lâzım:

“Bir ülkede hukuk düzelmeden ne yaparsanız yapın ekonomiyi düzeltemezsiniz. Önce hukuk, önce adalet, önce güven!”

Mehmet Şimşek’in yapacağı ilk iş, iktidarı ikna ederek Türkiye’de yargının evrensel hukuk ilkelerine göre işlemesini sağlamak olmalı!

Mansur Yavaş’ın “Ya hukukun üstünlüğü olacak ya da yok olacağız!” sözü tarihi bir hatırlatmadır.

“Senin kelleni alacağız!”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis’in en çalışkan milletvekillerinden biri… Onun enerjisine şapka çıkarılır.

Köy köy, mahalle mahalle dolaşarak vatandaşın dertlerine ortak olan Turhan Çömez, doğal olarak PKK terör örgütünün Meclis’teki siyasi uzantısı DEM Partilileri de takip ederek, onları sert bir şekilde eleştiriyor.

Turhan Çömez bu nedenle PKK’lı teröristlerden acayip tehditler almaya başladı. Çömez’in cep telefonuna gelen tehdit mesajlarından bazıları şöyle:

“Bu son, bir daha uyarmayacağız!”

“Seni öldürürüz!”

“Pervin Buldan’a hakaret ettiğin için kelleni almak bize farz olacak!”

Ve daha neler neler!

Bunların hepsi ciddi tehditler.

PKK’lı militanların, Turhan Çömez’e ulaşmak için cep telefonun numarasını nasıl elde ettikleri büyük bir güvenlik sorunu!

Çömez’in başına bir şey gelirse sorumlusu PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti olacak!

TEBESSÜM

Trump ve Kim Jong Un

Kuzey Kore diktatörü Kim Jong Un açıklamış:

“On yıl içinde Kuzey Kore, uzay aracıyla bir astronotu güneşe indirecek!”

Gazetecilerden biri sormuş:

“Fakat güneş çok sıcak. Bunu nasıl yapacaksınız?”

Kuzey Kore diktatörü cevap vermiş:

“Gece serinlikte indireceğiz!”

Programı televizyondan izleyen Başkan Trump alaylı bir gülümsemeyle:

“Bu adam çok cahil yahu” demiş “Gece güneş yok ki!”

GÜNÜN SÖZÜ:

Bir kişi eğer olursa akıllı ve kurnaz, değirmene saldırmaz!