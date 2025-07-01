- Beyefendi hayırlı olsun, mahkemeden sızan kulislere göre, mutlak butlan kararı reddedilmiş, Özgür beyin genel başkanlığı devam edecek.

- Doğrusu hiç şüphem yoktu, canımdan aziz genel başkanım Özgür başkanımın teveccühünü emir telakki ederim, beklenti içinde değilim, milletvekili veya belediye başkan adayı olmasam da canla başla çalışırım, partimin neferiyim, mevzubahis partimse gerisi teferruattır, kıymetli başkanım Özgür başkanımın bana ihtiyacı varsa, demokrasi için, halk için varım.

- Beyefendi maalesef kulis bilgileri dedikodu çıktı, yandaş medyadan sızan haberlere göre, mutlak butlan kararı kesinmiş, Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oluyormuş.

- Doğrusu hiç şüphem yoktu, dağdan gelip bağdakini kovdular kardeşim, canımdan aziz genel başkanım Kılıçdaroğlu başkanımın teveccühünü emir telakki ederim, ne idüğü belirsiz üç günlük tipler partimizi ele geçirdi, çeteleşme var, siz kim parti kim be, yıllarımızı verdik biz bu partiye, vefasızlar, haram zıkkım olsun, kıymetli Kılıçdaroğlu başkanım geri gelmeseydi bu çatı altında bi saniye bile durmazdım artık.

- Beyefendi maalesef yandaş medya kıçından üfürmüş, sosyal medyaya göre mutlak butlan kararı reddedilmiş, Özgür beyin genel başkanlığında sorun yok.

- Yapma yahu! Doğrusunu isterseniz sözünün eri genel başkanım Özgür başkanıma gönülden inancım tamdı, yürekten bağlılığım asla sarsılmaz, makamlar gelip geçicidir, partimiz bakidir, kendini bilmezlere öfkelenip küskünlüğe yer yok, ibadetimiz milletimizdir, Özgür başkanımın şefkatli kanatları altında birlik zamanıdır, şu andan itibaren hepimize düşen, uykuları kazaya bırakıp, gece gündüz demeden izzetinefis sahibi kıymetli başkanımız Özgür başkanımızın başarısı için çalışmaktır.

- Beyefendi maalesef mahkemenin ret kararı sosyal medya palavrası çıktı, astrologlara göre, partinin anahtarları yeniden Kılıçdaroğlu’na veriliyormuş.

- Deme! Doğrusunu isterseniz haysiyetli genel başkanım Kılıçdaroğlu varken, bu fifirik Özgür Özel tayfasına selam vermeyi bile zul addederim, Brutus bile bunlardan daha delikanlıydı, mahvettiler partiyi, sarayın kulübesi yaptılar, aha şuraya yazıyorum, bilge genel başkanım Kılıçdaroğlu geri gelmeseydi, bu cahil yönetim barajı bile geçemezdi, e şimdi erdemli genel başkanım Kılıçdaroğlu tarafından kapının önüne konulacak olan kadir kıymet bilmeyen parti mensuplarına da müstahak tabii, beter olsunlar.

- Beyefendi maalesef astrologların saraydan para aldığı ve CHP’yi manipüle etmek için yalan söyledikleri ortaya çıktı, muhalif medyanın duayen isimlerine göre, butlan mutlan yok, Özgür Özel’in genel başkanlığı devam edecekmiş.

- Doğrusu, başarısızlık abidesi Kılıçdaroğlu’na meylettiğim yolundaki iftiralara gülüp geçiyorum, çok şükür kirli ayak oyunlarında bulunmadık, bulunmayacağız, ikbal beklendim asla olmadı, makam mevki derdim yok, gökkubbe yarılsa, gene de Özgür başkanımın yanındayım, biz bir aileyiz, gayemiz milletimiz, Kılıçdaroğlu’na yalakalık yapan arkadaşların hiç utanmadan feraset abidesi Özgür başkanımın aleyhine atıp tuttuklarını üzülerek müşahede ediyorum, dirayetli genel başkanım Özgür başkanımı yüceltmek için, sorulmadık hatır, girilmedik gönül bırakmayacağız, saygılar sunarım.

- Beyefendi maalesef muhalif medyanın duayen isimlerinin CHP yönetiminden para alarak CHP seçmenlerine yalan söyledikleri ortaya çıktı, güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerine göre, butlan kesin, Kılıçdaroğlu kılıcı çekip geri geliyormuş.

- Doğrusunu istersiniz, zaten bu Özgür Özelcilerin ipiyle kuyuya inilmez kardeşim, vakti zamanı gelince bunların maskesini düşürüp meymenetsiz suratlarını ortaya koyacağız, benim pırıl pırıl oğlumun belediyede müdür olmasını bile çok gördü bunlar, ben henüz kısa pantolonluyken bu partinin afişlerini asıyordum, bunlar kim be, nankörler, kendi kendilerine gelin güvey oldular, hakkımı helal etmiyorum, bu arada, asılsız söylemlerle Özgür Özelci olduğumu yayan müfterilerle önce milletin huzurunda sonra mahkemede hesaplayacağım, hodri meydan, etle tırnak bile ayrılır, ben gene de şeref timsali Kılıçdaroğlu başkanımdan ayrılmam, ilk günkü şevkle çalışıyorum, nifak sokmaya çalışanlara kat’a fırsat vermeyeceğiz, dostça ve yoldaşça muhabbetlerimle saygılar sunarım.

- Beyefendi tufaya gelmişsiniz, kamuoyu araştırma şirketleri asparagas çıktı.

- Ben bunların alayının...

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Mahkemenin kararından bağımsız olarak söylüyorum... Gelen ağam giden paşamcı “yalakalık virüsü” bünyeye girdiyse, o virüsten kurtulmadan, o vücudun sağlığına kavuşabilmesi imkansızdır, çünkü, tek adamdan şikayet ediliyor ama, “tek adam hastalığı”nın en önemli semptomudur.

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Halbuki... Bu milletin yaşam tecrübelerinden damıtılarak, Anadolu’nun imbiğinden süzülmüş, hiç değişmeyen bir gerçek vardır, demokrasi kavramının en net tarifidir... İktidarlar ve parti içi iktidarlar hep unutur ama, “mahkeme kadıya mülk değildir!”