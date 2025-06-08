Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in kızı ve avukatı, babasını her ziyaret sonrası bütün Türkiye duysun diye açıklama yaptı ve “Adlarımız farklı olsa da soyadımız Türkiye” sözü babamın seçimler sırasında kullandığı vatandaşa sesleniş sloganıydı” dedi.

Babamın sözü çalındı.

Hırsızlık var.

★★★

Ahmet Özer’in kullandığı; “Adımız farklı. Soyadımız Türkiye” sloganını; neredeyse birebir “intihal (fikir hırsızlığı)” yaparak; “Adımız Kardeşlik. Soyadımız Türkiye” diye bayram afişi yaptılar. Afişte parti başkanının büyük boy gülen portre fotoğrafını bastılar.

Kent duvarlarına astılar.

Görsün, seyretsin millet!

★★★

Yeni değil, geçmişte bunun bin kat beteri örnekler de gördük. Evdeki ayakkabı kutularından, hediye takım elbisenin iç ceplerinden dolarlar, bakanların kolunda pahalı saatler ve bakan oğullarının evlerinden “döviz dolu kasalar” çıkmıştı.

Savunmuşlardı.

★★★

Savunmakla kalmamışlar; kutularından, kasalarından, takım ceket ceplerinden döviz çıkan oğlanların bakan babaları da yargılansın, hesap sorulsun, “ülkeye temiz ahlak gelsin” diyenleri de “darbeci- komplocu- paralelci” diye suçlamışlardı.

Yavuz Hırsızlık bu!

Yeni görüyor değiliz.

★★★

Aykut Erdoğdu, hesap, kitap, rakam, bilanço okuma uzmanı Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nde baş kontrolör olmuş ve adını “yolsuzlukların- hırsızlıkların- kişi ve şirket kayırmaya dayalı soygunların- rüşvete aracılık edenlerin” üzerine giden bir politikacı olarak duyurmuştu. Aykut Erdoğdu, iktidarı “rüşvete aracılık etmekle” suçlayan belgeli muhalefet yapıyor, halkı aydınlatıyordu. Onun partisi CHP, belediye seçimlerinde birinci parti çıkmıştı.

★★★

Aykut Erdoğdu, herkese açık bilgiler üzerinden bu iktidar döneminde verilen kamu ihaleleri, imar ve inşaat işlerinde 418 milyar dolar “kamu zararı” yapıldığını hesaplamıştı. Dalga operasyonlarının sonuncusunda onu da “iki yanında iki polis zinciri içinde” itibar suikastına uğratıp; “rüşvete aracılık etti” iddiasıyla hapse koydular.

★★★

Aykut Erdoğdu, 6 hafta önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015’ten 2022’ye kadar (Hem AKP dönemi hem CHP dönemini kapsayacak zaman içinde) bütün gelir-gider-harcama-hizmetlerin maliyeti-halka satış fiyatları; ne varsa açık kaynaklara yani herkesin ulaşabileceği bilgilere dayanarak inceleyen ve İstanbul’da AKP Belediyeciliği ile Ekrem İmamoğlu dönemini kıyaslayan bir inceleme daha yapıp, halka duyurmuştu.

★★★

TV yayınına çıktı.

Sonuçları açıkladı.

Ve iktidara meydan okudu: Herkese açık resmi bilgilere göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde İMAMOĞLU yönetimi, AKP yönetimine göre, 4 yıllık dönemde daha az gelirle, daha az parayla, daha az bütçe açığı vererek İstanbul’a ve kent halkına 2 kat daha fazla iş ve hizmet üretmişti.

★★★

Aykut Erdoğdu bu bilgileri halkın dikkatine taşıyarak; İmamoğlu döneminde belediyede “rüşvete aracılık yapma kapılarının kapandığını” iddia ediyor ve kanıt olarak da isteyen herkesin kolayca ulaşabileceği bilgi ve belgeleri gösteriyordu.

Cevap vermediler.

Bilgiler yanlış, çarpıtılmış, gerçeği yansıtmıyor demediler, diyemediler. Aykut Erdoğdu, “rüşvete aracılık yaptı” iddiasıyla hapse kondu.

★★★

Yavuz Hırsızlık!

Böyle bir şey.

Ölmüyor.

Sürekli hortluyor.

Elindeki siyasi gücü bir yandan rakibini hırsız diye suçlamak için kullanıyor diğer yandan aynı gücü “kendi hırsızlığını” kapatmak için de örtü yapabiliyorsun.

Hırsızlık dediğin!

Bayram sohbetleri sırasında kulaktan kulağa yayılan haberler içinde öne çıkanlar şunlardı: Çalışma Bakanı’na konuklarına hediye versin diye 7 adet gümüş püsküllü kehribar tespih alındı. Kehribar püsküllü tespihlerin bedeli 13.500 TL tuttu ve bakanlık bütçesinden ödendi. Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne alınan katater tellerin içinden 600’ü kayıp oldu. Katater tellerini kimin çaldığı henüz bulunamadı. Tellerin bedelinin 1 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı. Verdiği etkin pişmanlık ifadesiyle 5 CHP’li belediye başkanını tutuklatan Aziz İhsan Aktaş adlı iş adamının AVM’sine 3 kata kadar inşaat yapma izni çıkartıldı. Bunu için gece vakti saat 01.30’da Meclis’te torba yasanın içine 3 satırlık madde kondu. Evinde 165 milyon lira çıkan ve tutuklanan DHMİ Daire Başkanı’nın aylık maaşı 112 bin 422 TL olduğu açıklandı. Evinde bulunan 165 milyon TL’nin kaynağı öğrenilemedi.