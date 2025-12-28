Yılın ilk dolunayı 3 Ocak Cumartesi günü saat 13:02’de Yengeç burcunda gerçekleşecek. Bu aynı zamanda bir süper dolunay olacak. Zira Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu bölgeden geçerken gerçekleşecek (Ay 362.000 km yakınlıkta olacak). Bir yılda birkaç kez olabilir. Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu zamanlarda duygusal anlamda duyarlılık had safhada olur. Duygularda iniş çıkışlar, uyarılma, huzursuzluk hakimdir.

SİRİUS İLE HİZALANIYOR

Ankara merkezli astroloji haritasına bakarsak, dolunay 13 derece Yengeç burcunda gerçekleşiyor. Bu dolunay esnasında Ay’ın Sirius’la hizalanıyor olması, sıradan olan bir şeylerin çok daha kutsal hale dönüşmesi, önemli hale dönüşmesi manasına gelebilir veya öyle bazı olaylar başlar ki beklenenden daha hızlı bir şekilde yayılır ve gelişir. Ve Ay’ın Güneş’le karşıtlığı hükümet muhalefeti temsil eden alanlarda olduğu için, tabii hükümet ve muhalefet arasındaki iplerin giderek daha fazla gerileceği bir zaman dilimine de işaret ediyor. Burada hükümet tarafında gezegen toplulaşması var. Dolayısıyla Vega yıldızıyla hizalanan Mars’ı da dahil edersek, baskın lider pozisyonu tutan kişiler tabii bu dönemi yönlendirici olacaklar. Yeni birtakım düzenlemeler, yeni birtakım organizasyonlar, yeni birtakım açıklamalar hemen yılın ilk günlerinde kendini göstermeye başlayacak.

HABER AKIŞI ÇOK HIZLANACAK

Dolunaydan bir gün önce Ay-Merkür karşıtlığı var, 2 Ocak tarihinde. Buradan itibaren yeni birtakım haberler devreye girmeye başlayabilir. Ve 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan bu dolunay bir tarafında Mars’ı, bir tarafında Venüs’ü bulundurduğu için, kadınlar ve erkeklerle ilişkilerde, Ay-Güneş karşıtlığıyla birlikte okuduğumuzda, ciddi bir sıkıntı da görebiliriz. Yani ilişkiler arasından hayli stresli bir zaman dilimi. Öte yandan, Venüs yönlendirici gezegen olup Güneş’ten evvel doğduğu için pek tabii ki bir takım barış çabalarını da anlatabilir dünya genelinde. Ama velakin Uranüs-Algol’le, Neptün-Sheat’la, Plüton-Altair yıldızıyla kavuşumlarını çok sıkı yaptıkları bu dönemde barış temalarının çok uzun ve kalıcı olması zor olacak gibi gözüküyor.

TÜRKİYE

Ocak ayında Merkür, Venüs, Güneş ve Mars Türkiye astroloji haritasının diğer ülkelerle ikili ilişkiler alanını tetikleyecek. Mars da burada olduğundan dolayı mücadeleli bir zaman dilimi olacak. Rekabete çok açık bu zaman diliminde özellikle 3 Ocak’taki Dolunay, Türkiye’nin Plüton derecesine çok yakın gerçekleştiği için çekişmeli bir enerjinin ve dönüştürücü bir atmosferin işaretçisi. Bu Dolunay, Türkiye astroloji haritasının Şans Noktası derecesine uyumlu açı yapacağı için bazı şans fırsatları beraberinde getirebilir.

AÇIK DÜŞMANLAR DEVREDE!

Türkiye astroloji haritasının 7. hanesine, açık düşmanlıklar hanesine denk düştüğü için bu Güneş, Venüs ve Mars, diğer ülkelerle ilişkilerde agresyonun yükseleceği ve karşılıklı meydan okumaların devrede olacağı bir zaman dilimine işaret ediyor olabilir. Ay’ın Jüpiter’le kavuşum yapacağı 4 Ocak tarihi, özellikle muhalefet tarafında biraz daha tepkisel etkinin devreye gireceğini gösteriyor.

HANGİ BÖLGELER?

Bu dolunayın hatlarını dünya haritası üzerine iz düşürdüğümüzde, özellikle Rusya ve Avrupa üzerinden geçen hatları görüyoruz ve en büyük agresyonun Avrupa’yla Rusya arasındaki sınır bölgesi civarında yaşanacağını anlıyoruz. Bu Marsiyen stresli hatlar Karadeniz üzerinden Türkiye’ye de uğruyor ve Ankara da işin içerisinde. Dolayısıyla uluslararası alanda agresif bir şekilde başlıyoruz. Zaten bazı gezegenlerin ekstrem deklinasyonda olduğu, hızlı hareket ettiği, Mars’ın özellikle Out of Bounds dediğimiz ekstrem etkilerini gördüğümüz bir dönemin hemen sonrasına geldiği için askeri alanda hareketlenmeler olasıdır. Bu hatlar Mısır üzerinden, Sudan üzerinden de geçiyor. Dolayısıyla Afrika bölgesini de etkiliyor.

VENEZUELA

Mars ve Venüs ile hizalanan dolunay Güney Amerika’da ufuk düzlemiyle çakışıyor. Doğal olarak bu sıralar gündemde olan Venezuela dikkat çekiyor. Haritalarında lider göstergesi olan Yengeç burcundaki Güneş 31 Aralık 2025 civarında transit Mars’tan karşıt açı alıyor olacak. Bu saldırılar Maduro’yu alaşağı etmek için planlanmış gözüküyor. 3 Ocak 2026’daki dolunay da Venezuela astroloji haritasının Güneş derecesini tetikleyecek. Lider için zor zamanlar olacak. Tüm bu transitler liderin yurt dışına çıkacağı (kaçmak, sürgün) düşüncesini doğuruyor.

İLETİŞİM KESİNTİSİ

İletişim gezegeni Merkür’ün Satürn ile yermerkezli dik açısı, Uranüs ile güneşmerkezli karşıt açısı 30 ve 31 Aralık tarihlerinde etkili olacak. İletişi veya elektrik kesintisine ya da bazı benzeri kesintilere işaret edebilir. Engellemeler veya gecikmeler de olasıdır.

SÖZLERE DİKKAT!

Merkür’ün Satürn ve Neptün ile dik açılarının etkili olacağı haftanın çoğunluğunda sözlerimize, yazdıklarımıza dikkat etmemizde fayda var. Gereksiz yere başımıza iş almayalım. Hatalara ve yanlışlıklara da açık bu zaman diliminde başkalarını yanıtlamam için aldığımız bilgileri iyice gözden geçirelim.

SINIR DIŞINA TAŞANLAR

Bir müddettir Mars maksimum güney deklinasyonda ilerliyor. 21 Aralık’tan bu yana Venüs de maksimum güney deklinasyonda ilerliyor ve 28 Aralık’tan itibaren Merkür de güney deklinasyonda ilerliyor olacak. 31 Aralık’ta Ay da maksimum kuzey deklinasyonda olacak. Bir gezegenin deklinasyonu Güneş’in deklinasyon sınırları olan 23 derece 27 dakikayı kuzeyde veya güneyde aşarsa, bu gezegenin ifade ettiği enerjiler taşkın hale gelir. Tam da yılbaşı gecesi 3 gezegen ve Ay maksimum deklinasyonda olunca, yani sınır dışına taşınca, duygular ve olaylar da aşırıya kaçabilir. Olaylı günler yaşayabiliriz. Haber akışı normalin ötesinde yoğun olabilir.

KALABALIK ORTAMLAR

Dolunaya doğru ilerlemekteyiz ve Venüs, Güneş, Mars üçlüsünün Jüpiter ile karşıt açıları hafta genelinde aktif olacak. Bu yerleşimler, kalabalık ortamlarda dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Gergin atmosfer oluşacak yerlerden ve böylesi ortamı oluşturabilecek kişilerden de uzak durmalı. Türkiye astroloji haritasının Plüton derecesinin de tetiklediği günlerdeyiz, haliyle tehlikeli ve riskli durumlara ve kişilere karşı uyanık olmamızda fayda var! Mars’ın işin içerisinde olduğu durumlarda agresyon yaratabilecek saldırgan tavırlar ve fanatik yapıdaki kişilerden gelebilecek terslikler olabiliyor. Farkında olalım!

SEVDİKLERİMİZLE BİR ARADA OLMAK

Yılbaşı haftası boyunca dizilimde olacak Venüs, Güneş ve Mars’ın Ay Düğümleriyle olumlu açıları devrede olacak. Dolayısıyla sevdiklerimizle bir araya gelmek, dayanışma ve sevgi bağı içerisinde olmak açısından harika bir zaman dilimindeyiz. Yılbaşı gecesi Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Sevdiğimiz insanları arayıp sorabilir, yılbaşı akşamını güzel sohbetlerle geçirebiliriz.

YILBAŞI GECESİ SÖZCÜ’DEYİZ!

Türkiye’nin önde gelen sunucularından Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu Yılbaşı Sohbetleri programında, astrolog Hande Kazanova ile birlikte 2026 yılını astrolojik açıdan ele alacağız. Bilgi dolu bu programı izlerken pek çok not alacağınıza emin olabilirsiniz. Kağıt ve kaleminizi hazırlayın!

KİRON DİREKT

Yaralanma ve şifalanma temalarıyla iç içe geçmiş mitolojik hikayesiyle Kiron genel olarak sağlık ve şifa ile alakalıdır. Koç burcunda gerilediği dönemde içe dönen, rahatça ortaya çıkamayan konular cesaret ve girişimcilikle alakalıdır. 2 Ocak’ta Kiron gerilemesini tamamlıyor ve direkte dönüyor. Dolayısıyla cesaret ve girişimcilik öne çıkmaya başlıyor. Sağlık ve şifa konularında girişimler yapmak açısından daha uygun bir sürece giriyoruz. Tabii Kiron’un gezegenlerden olumsuz açı almadığı zamanları tercih etmek kaydıyla.

9 OCAK’A DİKKAT!

Güneş’in Mars’la tam kavuşumu, Venüs’ün Jüpiter’le tam karşıtlığı 9 Ocak tarihine işaret ediyor ve 10 Ocak tarihinde de Güneş-Mars kavuşumu Jüpiter’le karşıt açıda olacak. Bunun özeti şudur: 9 ve 10 Ocak tarihleri hayli stresli, mücadeleli, kavga ve agresyonu içeriyor. Bu dünya geneli için geçerli. Ve fiyatlarda yükselme, piyasalardaki çalkantı gibi ya da enflasyonun beklenenden yüksek gitmesi gibi, bazı şeylerin değerinde netice olarak metaller de dahil olmak üzere yükselme gibi temaları anlatabilir. Kıymetli şeylerin fiyatları da yükselebilir ya da burada aslında lüks tüketime yönelik gıda veya giyim kuşam harcaması gibi şeylerin, giyim kuşamla ilgili şeylerin fiyatlarının yükselmesinden de bahsedebiliriz. Kısacası, 9 Ocak civarındaki günlerde para piyasalarına, alışverişe dikkat! Devletler, iş dünyası, kurumlar tarafında yeni düzenlemeler ve uygulamalarla ilgili açıklamalar da olasıdır.

GÜNEŞ MERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneş merkezli gezegen geometrisine baktığımızda, özellikle 28-31 Aralık arasındaki tarihler dikkat çekiyor. Etkili güneş aktivitesi olursa, yüksek jeomanyetik fırtına olasıdır. İletişim kesintisi riski de yüksek olur. İzleyecek ve göreceğiz. X-sınıfı patlamaların artabileceği bir zaman dilimine ilerliyoruz.

DEPREM TAHMİNİ GRAFİĞİ

Grafiğe baktığımızda, 28-30 Aralık tarihleri arasında bir dalgalanma görüyoruz. Etkili depremler olasıdır. Temkinli olmamızda fayda var.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

29 Aralık Pazartesi gününün ilk yarısında yapacağımız iş ve girişimler boşlukta ve kararsız kalabilir. Akşam saatleri civarında duygusal anlamda çekişmeli bir zaman diliminde olacağız, farkında olalım. Gece saatlerinde ise ilişkiler daha rahat akıyor olacak.

30 Aralık Salı sabahının erken saatlerini önemli ve etkili pozisyondaki kişilerle görüşmeler, iş birliği içeren işler, güç ve efor gerektiren, cesaret gerektiren işler için kullanabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde iletişim kesintilerine, ticari konularda zorluklara ve genel anlamda uzlaşmazlıklara açık bir zaman diliminde olacağız. Eleştiri alma riski ya da beğenilmeme, kabul edilmeme, reddedilme gibi bazı riskler devrede olacak.

31 Aralık Çarşamba sabah saatleri iş ve girişimler için gayet uygun. Öğle saatlerinde sürpriz gelişmelere açık olacağız. Sevdiğimiz insanlarla birlikte olmak, yılbaşı gecesini güzel bir şekilde değerlendirmek, birlik enerjisi içerisinde olmak açısından gayet güzel bir zaman dilimindeyiz. Kalabalık dış ortamlarda ise dikkatli olmalı! Sert bir enerji akışı var, farkında olalım!

1 Ocak Perşembe günü sevdiğimiz insanlarla iletişime geçmek, bir araya gelmek, iş birliği yaratmak için yine güzel bir atmosfer yaratabiliriz. Ancak bazı yanılgılara, hayal kırıklıklarına da açık bir zaman dilimindeyiz, farkında olalım. Her duyduğumuza ya da gördüğümüze inanmak yerine sorgulayalım ve akıl süzgecinden geçirelim.

2 Ocak Cuma günü birtakım şeyleri tertibe sokmak için daha uygun bir zaman dilimine geçiyor olacağız. Akşam saatlerinde uzlaşmazlıklara açık olabiliriz, şartları fazla zorlamayalım. Dolunay’ın stresli etkileri bugünden itibaren devrede. Şifa ve sağlık konuları açısından şanslı bir gündeyiz.

3 Ocak Cumartesi günü Dolunay günü. İlişkiler açısından gergin bir zaman dilimi. Ay-Güneş karşıtlığı, yani Dolunay’ın zirve noktası, saat 13:02 işaret ediyor. Dolayısıyla burada duygular çok fazla zirve noktasına varabilir. Tehlike ve risk içeren ortamlardan ve kişilerden uzak kalmamızda fayda var.

4 Ocak Pazar günü sabah saatlerinde olgun, aklı başında kişilerle bir araya gelebilir, istifade edebiliriz. Öğle saatlerinde sürpriz, güzel gelişmelere açık olacağız. Kendimizi daha etkili bir şekilde ifade etmek isteyeceğimiz akşam saatlerinde duygusal açıdan güç çekişmelerine açık bir zaman diliminde olacağız, egomuzu iyi kontrol edelim.