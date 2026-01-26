Musaba, maça sol kanatta mükemmel başladı. Göztepe savunması onu durdurmakta zorlanıyordu. Nene’ye al da at dercesine verdiği pas, Fenerbahçe’yi öne geçirmişti. Göztepe’nin klasik beşli savunmasına karşı Musaba ve Nene etkiliydiler.

Ancak çabuk çıkabilen takımlar karşısında pas hatasının bedeli ağır oluyor. Yiğit Efe’nin top kaybı, Efkan’ın topu iyi getirmesi ve sonra Arda’nın gol pası ile Janderson beraberliği getirdi. Fenerbahçe, çok oyuncu ile hücum yapma planını uygulamak istiyor ama top rakibe geçince orta alandaki büyük boşluklar ile zor durumda kalıyor. Aston Villa maçında da bu sıkıntıyı görmüştük.

Mert Müldür ikinci yarı oyundaydı. Maça sanki onunla başlamak daha olumlu bir karar olabilirdi. John Duran hücum pres için önemli fakat pas trafiğinde de etkin olması lazım. Son 15 dakikada Göztepe iyice geriye yaslandı ve ani atak düşüncesinden tamamen uzaklaştı. Fenerbahçe bütün riskleri alarak oyunu tamamen Göztepe ceza sahası çevresine yıkmıştı. Böyle sıkışık giden oyunlarda sizi ya duran toplar ya da rakibin yapacağı bireysel hatalar kurtarabilir. Bu ihtimaller de gerçekleşmeyince temposunu dün akşam yükseltemeyen Tedesco’nun oyuncuları, zirve yolunda puan kaybetti.