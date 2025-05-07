Yumruğu atanda her yol var; çocuk katilliği, içki, esrar, mafya, hırsızlık, tehdit, cinsel taciz, polise saldırı, hapishane. Yumruğu atanı bırak, kim attırdı ona bak. Yumruğu attıranlar; “Süreci yakından takip etmekteyim. Tüm yönleriyle araştırılacak. Düşündürücü ürpertici saldırının arkasındaki esrar perdesi aralanacak” cümlelerini bile kurabilirler.

Bunlar boş teselli.

Timsah gözyaşı.

Çevir kazı, yanmasın.

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2.5 yıl önce Ankara’nın orta yerinde Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş’i vuranlar torbacılardı ama vurdurtanlar da tabak gibi ortadaydılar. Onlar adalet önünde hesaba çekilmedi. 6 yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu şehit cenazesinde yumruklayan da inek hırsızı, kışkırtılmaya teşne biriydi. Ve o gün Kılıçdaroğlu’nun sığındığı muhtarın evini göstererek; “yakın bunları” diye bağıran kadın da, dönemin Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın sözleriyle; “bin kadar gözü dönmüş güruh (ayak takımı) içinde yer alan” bir kişiydi. Güruhu ateşleyen mutlaka biliniyordu. Ortaya çıkartılamadı. Celal Uzunkaya, görevinden uzaklaştırıldı.

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Özgür Özel’i İstanbul’un merkezinde cenaze töreni çıkışında yumruklayan kişi de; “her türlü dolduruşa gelmeye hazır” malzemeydi. Elinde muşta da olabilirdi. Şimdilik yumruk at demiş olmalılar.

Kim onu doldurdu?

Yine bulunmayacak.

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Yumruk:

Zihniyetin aynası.

Zihniyete ayna olan çok örnek yazabilirim: İktidar Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinde uçağına aldığı gazete yazarı İbrahim Karagül, Özgür Özel’e atılan yumruk sonrası bir paylaşım yaptı ve “Bu adam da (Özgür Özel) sürekli bir yerlerde dayak yiyor. Ya ayağını kırıyorlar ya da yüzüne tokat atıyorlar. İnsanın bazen bunları hak etti diyesi geliyor” cümlelerini yazdı, zihniyeti paylaşmış oldu.

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Özgür Özel’e yumruk atılmadan sadece 1 hafta öncesin de TRT’de çalışan iktidar partisi destekçisi bir muhabir (adı Murat Söylemez) bir paylaşım yapmıştı. Bu TRT çalışanı iktidar gazete muhabiri, bu paylaşımda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a seslenmiş; “Hakan Başkan, Rusya’da Putin’e muhalif kim varsa kazara veya eceliyle öte tarafı boyladı. Reis’e diktatör diyenler ülkemizde cirit atıyor. Bilmem anlatabildim mi?” diye yazmıştı.

Zihniyeti yazıyorlar:

Muhalefet yaparsan!

Yerin öbür dünyadır!

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Hatırlayın.

Şöyle bir örnek de yaşamıştık: İktidar partisi başkanı Cumhurbaşkanı’nın VİP yazarlar kadrosundan Ahmet Hakan’ı, bir-iki eleştirel yazısından ötürü önce AKP Milletvekili Abdurrahim Boynukalın dövmekle tehdit etmişti. Bu tehditten hemen sonra da Ahmet Hakan, evine girerken kapı önünde yumruk, tekme, zincir darbeleriyle dövülüp hastanelik edilmişti. Cumhurbaşkanı, Abdurrahim Boynukalın’ı Britanya’nın Başkenti Londra’ya partisi AKP’nin temsilcisi yapmıştı.

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Bir başka örnek:

Soma’da 301 maden emekçisinin canına mal olan kaza sonrası Başbakan (şimdiki Cumhurbaşkanı) Danışmanı Yusuf Yerkel, polislerin yere yatırdığı işçiyi tekmelemiş ve ödül olarak Frankfurt’a “ticari ateşe” olarak atanmıştı. Tekmelenen işçinin suçu, kömür madeninde ölen arkadaşlarının acısını yüksek sesle dile getirmesiydi.

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İktidarız ha...…

Silahlıyız ha...

Gösteririz ha...

Yumruklarız ha...…

Tekmeleriz ha...…

Özgür Özel’e yumruk atmaya bu zihniyetin koruyucu şemsiyesi ile gelindi. Yumruğu atan belli, attıran da belli ancak kalıyor hep gizli!

Sorular dışarda kaldı!

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp hapse kondu. Sorular ise dışarda kaldı. Saldırgan işsizdi. Mahkemede aylık gelirinin “sıfır” olduğunu beyan etmişti. Oysa iki yıldır Taksim’de bir apart otelde kalıyordu. Aylık geliri sıfır olan birisi otelin ücretini nasıl ödemişti? Banka hesabında 380 bin lira olduğu ortaya çıktı. Saldırı günü protokol alanına nasıl girebildi? İfadesinde; “Aslında benim Özgür Özel’e saldırı niyetim yoktu ama onu görünce sinirlendim. Kendimi tutamadım” demişti. Oysa saldırganın yumruk atabilmek için 105 dakika bu anı kolladığı ortaya çıktı. Bu saldırı planlı olmuştu fakat yumruğu atma planını tek başına atan mı yapmıştı? Bu sorulara cevap arandı mı? Arandıysa ne bulundu? Aranmadıysa niçin?