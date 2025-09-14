Galatasaray kazandı. Nasıl kazandı? Koşarak değil yürüyerek.

Peki Eyüp nasıl oynadı? O da emekleyerek. Haliyle yürüyerek oynayan, emekleyerek oynayana galip geldi.

Mübalağa etmiyorum, maçın ilk yarısında iki takımın kaleyi bulan ilk şutu 41. dakikada. Hesabınızı yapın.

İkinci yarıda Barış Alper girdi, Galatasaray biraz kıpırdadı.

O hareketli olunca, diğer futbolcular da boş alan buldular.

Şu bir gerçek: Galatasaray’ın hücumunda Osimhen ve Barış Alper boş alan yaratıyorlar birbirlerine, goller de öyle geliyor. İkisinden birisi olmasın sarı-kırmızılıların işi çok zor.

Icardi hazır değil. İcardi için bir tehlike daha var. Zorlarsa otomatik sigortayı attırır. Bir daha ne zaman döner o da belli değil!

Galatasaray ve Fenerbahçe kadro yapısı olarak diğer takımlara göre çok farklılar.

Tavlada iki zar vardır ya: Şeş ve yek. Galatasaray ile Fener 5, diğer takımlar yek. Bazıları dü.

Beşiktaş’ın ne olduğu, Trabzon’un ne olduğu belli değil. İnşallah onlar devreye girerlerse zevkli bir lig izleyebiliriz.

Genç hakem iyi bir maç yönetti. Mümkün olduğu kadar oynatmaya çalıştı.

Yalnız, Eyüp’ün attığı golde top Eyüplü oyuncuya değip, Galatasaraylı oyuncudan gidiyorsa pozisyon ofsayt.

Ama Eyüplü oyuncuya değmeden Galatasaraylı oyuncunun omzundan gidiyorsa o zaman gol. Ama yayıncı kuruluş bunu bize göstermedi. Daha sonra gösterir mi? Bilmiyorum. Çünkü insanın aklı karışıyor.

İşlerine öyle mi geliyor, göstermiyorlar yoksa çekim kalitesi çok mu kötü? Çekim kalitesinin kötü olduğu kesin. Gündüz maçı sahanın yarısı güneşli yarısı gölgeli.

Daha onu bile ayarlayamıyorlar. Hadi ona buna sallıyorsunuz, İngiltere’deki maçlar da gündüz oynanıyor. Hiç böyle bir sorun yok. Kimseyi aldatmayın.

Zor olmayan maçı Galatasaray 2-0 kazandı futbol oynamadan.

İnşallah Frankfurt’ta başarılı olurlar.