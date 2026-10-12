Oyunun başlangıcında rakibi kendi yarı saha- sına hapsetmek golü getirecekti ve Orkun’un klas vuruşuyla Beşiktaş öne geçmişti. Ev sahibi, öne geçtikten sonra enteresan bir şekilde baskı yemeye başladı. Kocaelispor oyuncuları kazandıkları topları önde kalan Beşiktaş savunmasının arkasına atıp tehlike yaratırken, şut pozisyonları da bulmaya başlamıştı. Hata yapmayan kaleci bulamazsınız. Nübel kontrolü fazla zor olmayan yan topu kontrol edemeyince Show, Kocaelispor’un beraberlik golünü atmıştı. Oyunun tam anlamıyla bunalıma girmesi için sinyaller oluşmadan gelen penaltı ve Vlahovic’in golü Beşiktaş’ın moralinin bozulmasını engellemişti. İtaliano’nun maç öncesi söylediği gibi lige verilen uzun aralar sonrası konsantrasyon bozulabiliyor. 21 gün az bir süre değil ve birbirleriyle antrenman yapma alışkanlığı normal olarak zarar görüyor. Uzun yolculuklar ve milli maçlardan gelen oyuncuların özellikle de yabancıların dün akşam çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Stoper bölgesinin hâlâ oturmaması önemli bir mesele. Sezonun ortasına yaklaşıyoruz ama Djalo, Emirhan ve Agbadou dönüşümlü oynamaya devam ediyor. Miretti dün akşam yaptığı olumlu işlerle faydasını gösterdi. Beşiktaş çok iyi oynamadığı maçı yine de kazanarak üç puanı aldı.