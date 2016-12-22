82 TL üstünde elektrik faturası ödeyen şirketini seçecek

EPDK serbest tüketici limitini indirdi. Buna göre 82 TL'den yüksek elektrik faturası ödeyenler istedikleri şirketten elektrik enerjisi alabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, elektrikte serbest tüketici limitini 3 bin 600 kilowatt/saat 2017 itibariyle 2 bin 400 kilowatt/saat düşürdü. Bu çerçevede gelecek yıl aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketici serbest tüketici olarak tedarikçisini seçebilecek. Buna göre, 2016 yılı için 3 bin 600 kilowatt/saat ve üzeri olan serbest tüketici limiti, 2017 yılı için 2 bin 400 kilowatt/saat’e düşürüldü.

8.4 MİLYON TÜKETİCİYİ İLGİLENDİRİYOR

Söz konusu karar çerçevesinde, 2017 yılı için belirlenen limitte aylık faturası 82 liranın üzerinde olan tüketiciler, serbest tüketici niteliğine sahip olacak ve tedarikçisini seçebilecek. Böylece, yıllık tüketimi 2 bin 400 kilowatt/saat’in üzerinde olan yaklaşık 8,4 milyon abone serbest tüketici olma hakkı kazanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sözleşme imzalayacak serbest tüketicilerin, imzadan önce haklarını ve yükümlülüklerini çok iyi öğrenmeleri gerektiğine işaret etti. Yılmaz, “Abonelik sözleşmeleri çok dikkatle okunmalı ve imzalanmalı. Vatandaşlarımız, tedarikçisini titizlikle seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza koymalı.” ifadesini kullandı.

TEMİNAT MEKTUPLARI İADE EDİLECEK

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin 137 milyon dolarlık teminat mektuplarının iadesi kararı alındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dolar yerine Türk lirası kullanımı çağrısı doğrultusunda, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 137 milyon dolarlık teminat mektuplarının iadesi kararı aldı. Buna göre; kurum, şirketlerin yatırım yapma yükümlülüklerini yerine getirdiklerini tespit etmesi halinde teminat mektuplarını iade alabilecek.