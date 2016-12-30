Yatırım GAZİ’si

Gazioğlu Ailesi, 35 milyar dolarlık elektrik çeliği pazarında ‘Türkiye de söz sahibi olsun’ diye Ankara’nın kapısını çaldı, ama hiçbir yatırım teşviki alamadı...

Gazioğlu Ailesi, 35 milyar dolarlık elektrik çeliği pazarında ‘Türkiye de söz sahibi olsun’ diye Ankara’nın kapısını çaldı, ama hiçbir yatırım teşviki alamadı...

1927 yılından bu yana demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Gazi Metal, Türkiye'de ilk elektrik çeliğini üretmek için 2008 yılında yatırım yeri arayışına başladı. Resmi kurumlar fabrika yatırımı için Karasu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve alt yapısı olmayan 181 dönümlük sulak araziye yönlendirdi. Firma arazinin kamulaştırma bedelinin tamamını kendi karşıladı. 2 milyon metreküp dolgu yaptıktan sonra da hiçbir teşvik almadan 1 milyar lira yatırımla fabrikayı hizmete açtı. 2014 yılından bu yana otomotivden, beyaz eşyaya, savunmadan enerjiye kadar 20 ana sektöre yassı çelik üreten Gazi Metal'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Gazioğlu, yatırımı gerçekleştirirken hiçbir teşvik programından yararlanamadıklarını, Karasu Tesisleri yatırımının devletin hiçbir destek programının kapsamına alınmadığını belirtti.

DEFALARCA ANKARA'YA GİTTİK

1.5 milyon ton üretim kapasitesine sahip fabrikanın bölgedeki ilk ve tek sanayi yatırımı olduğuna dikkat çeken Gazioğlu, “Bakanlığın yönlendirmesi, tavsiyeleri üzerine Karasu'ya geldik. 50 + 50 yıl vizyonuyla en son teknolojiye sahip bir tesis inşa ettik.

Bölgemizde liman, demiryolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü karayolu bağlantı projelerinin yapılacağı belirtilmişti, ancak 8 yılda sadece bu yıl liman projesi tamamlandı. Yatırım teşviki için Ankara'ya defalarca gittiklerini ifade eden Gazioğlu “Yatırım teşviki ve destekler konusunda hiçbir sonuç alamadık. Avrupa ile yapılan kömür birliği anlaşmasında dolayı demir çeliğe teşvik olmadığını belirttiler. Biz de yüzde 100 öz sermayeyle hiçbir teşvik almadan bu yatırımı yaptık” diye konuştu.

DAHA ADİL OLUNMALI

90 yıldır demir çelik sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirten Gazioğlu, “Ülkemizde bir çok sektörde yatırımcılara yer tahsisi ve teşvikler sağlanırken, bize hiçbir destekten yararlanamadık” şeklinde konuştu. Gelecekte daha güçlü bir Türkiye için sanayiciler arasında daha eşit, dengeli ve adil teşvik sistemleri kurulması gerektiğini vurgulayan Gazioğlu şöyle devam etti: “Bizim gibi reel sanayi yatırımı yapan ülkemizin ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlayan müteşebbislerin daha fazla desteklenmesini umuyoruz. Tüm sanayicilerin özellikle bizim gibi ihracatçıların devlet tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu zamana kadar yararlanamadığımız desteklerin katma değerli ürün yatırımlarında gerçekleşmesini umut ediyoruz.”

KRİZLERE RAĞMEN YAPILDI

Söz konusu yatırımı Romanya veya Bulgaristan'da yapmaları halinde arazinin devlet tarafından bedava verileceğini, enerji maliyetlerinin daha az olacağını ve vergilerde indirim yapılacağına dikkat çeken Mehmet Gazioğlu şunları söyledi: “2008 ekonomik krizinde bu yatırıma başladık, iş gücü yarattık, ekonomiye katkı sağlıyoruz ama hakettiğimiz kamu desteğini alamadığımızı düşünüyoruz. Maalesef Türk yatırımcının hakettiği destek yok hem de ülke ekonomisinin bu denli reel sanayi yatırımlarına ihtiyacı varken. Ama yabancı olunsa herşey daha farklı olabiliyor. Desteği bırakın bir de sürekli problemler ve sorunlarla karşılaşıyoruz. Sorunların en başında da kamulaştırma maliyetinin tamamını öz sermayemiz ile karşıladığımız arazinin eski sahipleri tarafından 8 yıl önce verdiğimiz bedelin 3-4 katını istedikleri tapu iptal davası yer alıyor. Değer tespiti yaptırdık, verdiğimiz rakamlar çıktı ama hâlâ ısrarla bize yüklenip, ek maliyetler çıkarmaya devam ediyorlar.”

Kadın çalışan sayısı artıyor

Endüstri 4.0 vizyonuyla kurulan ve hali hazırda 300 kişinin istihdam edildiği Gazi Metal'de kapasite artışıyla birlikte çalışan sayısının 2017'de 400'e çıkacağını ifade eden Mehmet Gazioğlu, “Bölgede bizim haricimizde hiçbir sanayi kuruluşu yok. İş gücü açısından sıkıntımız vardı. Üniversiteler, liseler ve halk eğitim merkezleri ile temasa geçtik. Kendi içimizde meslek lisesi mezunlarını alıp eğitiyoruz, üniversitelerle anlaşmamız var çevre illerdeki endüstri mühendisliğinde okuyan son sınıf öğrencilerini staj döneminde alıp personel yetiştirme programına sokuyoruz, başarılı olanları istihdam ediyoruz” dedi.

Üniversiteleri işin içine katınca kadınlarla daha çok çalışmaya başladıklarını ifade eden Gazioğlu, “Sektör için büyük yenilik bu. Genellikle sektörde erkekler tercih edilir. Bizim üretim planlama, otomasyon, bakım departmanları dahil her bölümde kadın çalışanlarımız var. Tuttuğunu koparıyor hepsi, memnunuz” diye konuştu.

İlk elektrik çeliğini üretecek

Gazi Metal'in 2016 yılını 300 bin ton soğuk yassı çelik üretimi ile kapattığını bildiren Mehmet Gazioğlu, “Bu yıl ürünlerimizin yüzde 37'sini yurtdışına sattık. İç piyasadaki daralma nedeniyle son 6 ayda ürünlerimizin yüzde 80'ini ihraç ettik. 2017'de toplam satışlarda ihracatın payını yüzde 65-70 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

ABD başta olmak üzere Avrupa, Latin Amerika ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ürün sattıklarını ifade eden Gazioğlu, elektrikli ve hibrit otomobillerde yoğun olarak kullanılan elektrik çeliğini üretmeye başlayacaklarını vurguladı. Gazioğlu, “Elektrik çeliğini dünyada 20 şirket üretiyor. Bizim yatırımımızla 21'inci üretici Türkiye'den olacak ve uluslararası pazarda yer alacak. 35 milyar dolarlık elektrik çeliği pazar hacmi elektrikli otomobillere olan taleple daha da büyüyecek. Burada yaptığımız üretimin sadece Gazi Metal için değil Türkiye için de artı değeri olacak” dedi.

Karasu'daki sulak araziye HAYAT VERDİ

Altyapısı olmayan Karasu'daki 181 dönümlük sulak araziyi kendi kaynakları ile satın alan Gazi Metal 2 milyon metreküp dolgu yaptıktan sonra hiçbir teşvik almadan 1 milyar lira yatırımla fabrikayı hayata geçirdi.