Attık, tuttuk, yuttuk

Daha önce “Esad gitmeli” dedik… Terör örgütü El Nusra'ya toz kondurmadık. Moskova'da ise bunun tam tersi bir bildiriye imza attık.
1- İran-Rusya-Türkiye, çok mezhepli, demokratik ve seküler (laik) Suriye'yi destekliyor.
2- Suriye krizinin askeri bir çözümünün olmadığına inanıyoruz… BM'nin önemi büyük.
3- Sivillerin tahliye edilmesinin, kesintisiz ve güvenli şekilde bitmesini garanti ediyoruz.
4- Suriye'deki ateşkesin genişletilmesi, sivillerin serbest dolaşımı konusunda mutabıkız.
5- Suriye hükümeti ve muhaliflerin görüştüğü anlaşmanın garantörlüğüne hazırız…
6- Bu anlaşma, Suriye'deki siyasal sürecin yeniden başlaması için itici güç olacaktır.
7- Suriyeli tarafların görüşmeleri Kazakistan Astana'da yapması teklifini not ettik…
8- İran-Rusya-Türkiye, IŞİD ve El Nusra ile mücadele edecek. YPG'nin adı sayılmadı.