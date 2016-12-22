Attık, tuttuk, yuttuk

TÜRKİYE, komşusu Suriye’de yaklaşık 6 yıldır süren savaşın başından beri izlediği politikayı, önceki akşam Moskova’da attığı imza ile rafa kaldırdı.

TÜRKİYE, komşusu Suriye’de yaklaşık 6 yıldır süren savaşın başından beri izlediği politikayı, önceki akşam Moskova’da attığı imza ile rafa kaldırdı.

Daha önce “Esad gitmeli” dedik… Terör örgütü El Nusra'ya toz kondurmadık. Moskova'da ise bunun tam tersi bir bildiriye imza attık.

İŞTE O MADDELER:

1- İran-Rusya-Türkiye, çok mezhepli, demokratik ve seküler (laik) Suriye'yi destekliyor.

2- Suriye krizinin askeri bir çözümünün olmadığına inanıyoruz… BM'nin önemi büyük.

3- Sivillerin tahliye edilmesinin, kesintisiz ve güvenli şekilde bitmesini garanti ediyoruz.

4- Suriye'deki ateşkesin genişletilmesi, sivillerin serbest dolaşımı konusunda mutabıkız.

5- Suriye hükümeti ve muhaliflerin görüştüğü anlaşmanın garantörlüğüne hazırız…

6- Bu anlaşma, Suriye'deki siyasal sürecin yeniden başlaması için itici güç olacaktır.

7- Suriyeli tarafların görüşmeleri Kazakistan Astana'da yapması teklifini not ettik…

8- İran-Rusya-Türkiye, IŞİD ve El Nusra ile mücadele edecek. YPG'nin adı sayılmadı.